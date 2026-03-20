Sáng sớm 20/3, quân đội Iran đã phóng một đợt tên lửa nhằm vào Israel trong khi Iran cũng hứng chịu nhiều đợt không kích ở khu vực phía đông và trung tâm thủ đô Tehran.

Israel tuyên bố mở “làn sóng tấn công quy mô lớn” nhằm vào Tehran

Theo Al Jazeera, quân đội Israel vừathông báo đã phát động “làn sóng tấn công quy mô lớn” nhằm vào thủ đô Tehran của Iran.

Trong thông báo mới nhất trong sáng 20/3, quân đội Israel cho biết các cuộc tấn công sẽ nhằm vào “cơ sở hạ tầng khủng bố” tại Tehran, song không cung cấp thông tin chi tiết hay bằng chứng để củng cố tuyên bố này.

Trước đó vài giờ, Không quân Israel cho biết các máy bay của lực lượng này đã thực hiện hàng chục cuộc không kích nhằm vào Iran trong 24 giờ qua, tấn công hơn 130 mục tiêu cơ sở hạ tầng tại khu vực miền Tây và miền Trung Iran. “Không quân Israel sẽ tiếp tục tấn công không ngừng nghỉ”, thông báo nêu rõ.

Iran phóng tên lửa vào Israel

Quân đội Iran đã phóng thêm một đợt tên lửa nhằm vào Israel, truyền thông nhà nước Iran đưa tin vào sáng sớm 20/3.

Đài phát thanh công cộng Israel cho biết đã xảy ra hỏa hoạn tại Haifa và mảnh vỡ rơi xuống hai địa điểm khác ở miền Bắc nước này, cùng với các mảnh đánh chặn rơi tại Jerusalem. Không có thương vong được ghi nhận.

Bộ Quốc phòng Saudi Arabia cho biết đã đánh chặn được một số thiết bị bay không người lái.

Nhiều đợt không kích liên tiếp, Tehran rung chuyển trong 15 phút

Theo Al Jazeera, trong vòng 15 phút sáng sớm 20/3, Tehran hứng chịu nhiều đợt không kích, ít nhất 4-5 cuộc tấn công đã diễn ra ở khu vực phía đông và trung tâm thành phố Tehran. Diễn biến này cho thấy một loạt cuộc không kích mới vào Tehran đã bắt đầu.

Hệ thống phòng không đã được kích hoạt từ trước khi các tiếng nổ vang lên, đến thời điểm hiện tại, hệ thống phòng không vẫn tiếp tục hoạt động. Những vệt sáng đỏ xuất hiện trên bầu trời Tehran.

Diễn biến xảy ra trong sáng sớm ngày 20/3 tại Tehran. Trước đó, ngày 19/3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tiến hành hai đợt tấn công nhằm vào Israel bằng tên lửa đạn đạo.

Trong khi đó, nhóm vũ trang Saraya Awliya al-Dam tại Iraq nhận trách nhiệm về các vụ tấn công vào một số cơ sở của Mỹ tại Iraq. Nhóm này tuyên bố đã thực hiện 3 cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ của Mỹ tại Iraq trong vòng 24 giờ qua.

Tiêm kích F-35 Mỹ hạ cánh khẩn cấp, nghi trúng hỏa lực Iran

Hai nguồn thạo tin chia sẻ với CNN, một tiêm kích F-35 của Mỹ đã phải hạ cánh khẩn cấp tại căn cứ không quân của Mỹ ở Trung Đông sau khi bị nghi trúng hỏa lực từ phía Iran.

Đây có thể là lần đầu tiên Iran bắn trúng một máy bay Mỹ trong cuộc xung đột. Mỹ và Israel đều sử dụng F-35 trong chiến sự tại Iran; mỗi chiếc có giá hơn 100 triệu USD .

Tiêm kích F-35 của Mỹ trong khi thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: CNN.

Đại úy Tim Hawkins, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, xác nhận một tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 đang “thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trên không phận Iran” đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp. Ông Hawkins nói máy bay đã hạ cánh an toàn và vụ việc đang được điều tra.

Vụ hạ cánh khẩn cấp diễn ra trong bối cảnh các quan chức cấp cao Mỹ tiếp tục khẳng định đạt được nhiều thành công trong chiến dịch nhằm vào Iran. Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth sáng 19/3 cho biết Mỹ đang “giành chiến thắng rõ rệt” và hệ thống phòng không của Iran đã bị “vô hiệu hóa”.

Tên lửa đạn đạo Iran đánh trúng nhà máy lọc dầu lớn ở miền Bắc Israel

3 nguồn tin từ Israel đã xác nhận với CNN về việc tên lửa của Iran đánh trúng tổ hợp nhà máy lọc dầu Bazan tại Haifa (Israel) trong ngày 19/3. Đội cứu hộ đã được điều động tới hiện trường, hiện chưa có báo cáo về thương vong.

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy khói bốc lên từ nhà máy lọc dầu Haifa của Israel sau một cuộc tấn công được cho là của Iran ngày 19/3. Ảnh: Reuters

Cơ quan Cứu hỏa và Cứu nạn Israel cho biết các lực lượng đang tìm kiếm tại hiện trường, nỗ lực dập tắt đám cháy bùng phát, trong khi các đội khác kiểm tra nguy cơ còn tiềm ẩn.

Tổ hợp lọc dầu Bazan là một trong những cơ sở năng lượng lớn nhất của Israel, đây cũng là cơ sở lọc dầu chính để phục vụ sản xuất nhiên liệu và hóa chất tại khu vực vịnh Haifa.

Các cơ sở năng lượng tại Vùng Vịnh bị tấn công trong hai ngày 18-19/3. Iran tấn công trả đũa hạ tầng năng lượng khắp khu vực Vùng Vịnh sau khi Israel đánh vào một mỏ khí đốt lớn của Iran. Đồ họa: NYT

TT Trump: Nếu có triển khai bộ binh cũng không đời nào báo trước

Ngày 19/3, tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng, khi được hỏi về thông tin chính quyền Mỹ đang cân nhắc đưa hàng nghìn quân tới Trung Đông, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không định triển khai binh sĩ Mỹ.

“Không, tôi không đưa quân đến bất kỳ đâu. Nếu có, tôi chắc chắn cũng sẽ không nói với các bạn, nhưng hiện tại tôi không triển khai quân”, ông Trump nói.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth phát biểu, bên cạnh là Tổng thống Donald Trump, Phó tổng thống JD Vance và các quan chức khác, tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng, ngày 19/3. Ảnh: Reuters.

Cùng ngày, một quan chức Nhà Trắng nói với CNN rằng “hiện chưa có quyết định triển khai lực lượng trên bộ”. Dù vậy, CNN cũng được biết một đơn vị viễn chinh của Thủy quân lục chiến Mỹ đã được triển khai tới Trung Đông.

Ông Trump: 200 tỷ chi cho chiến sự Iran là “quá rẻ”

Ngày 19/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận ông có thể đề xuất khoản ngân sách mới trị giá 200 tỷ USD cho Lầu Năm Góc, đồng thời đánh giá đây là “cái giá nhỏ” để đảm bảo quân đội Mỹ có đủ năng lực phục vụ trong cuộc chiến với Iran.

Ông Trump cũng lưu ý đề xuất này không chỉ phục vụ riêng cho xung đột với Tehran.

“Chúng tôi muốn ở trạng thái tốt nhất mà chúng tôi có thể. Đó là cái giá quá rẻ để đảm bảo chúng tôi luôn ở vị trí hàng đầu về mặt quân sự”, ông Trump nói tại Phòng Bầu dục.

Tổng thống Mỹ không nêu chi tiết Lầu Năm Góc cần khoản ngân sách này cho những hạng mục cụ thể nào, chỉ cho biết quân đội cần có “lượng đạn dược rất lớn”.

Ông Trump phủ nhận việc Mỹ đang thiếu hụt vũ khí và đánh giá chính quyền đang chi tiêu một cách “thận trọng”. “Chúng tôi đề xuất bổ sung ngân sách cho Lầu Năm Góc vì nhiều lý do, vượt ra ngoài những gì liên quan tới Iran. Về đạn dược ở phân khúc cao cấp, chúng tôi có sẵn rất nhiều, nhưng vẫn cần bổ sung để bảo toàn nguồn lực”, ông Trump nói.

Israel thả hơn 12.000 quả bom xuống Iran

Trong gần ba tuần giao tranh, Israel cho biết đã triển khai chiến dịch không kích quy mô lớn chưa từng có nhằm vào Iran, với 590 đợt tập kích, hơn 8.500 cuộc tấn công và thả trên 12.000 quả bom.

Các đòn đánh tập trung vào hệ thống phòng không, cảnh báo sớm và các bệ phóng tên lửa, khiến khoảng 85% năng lực phòng không và 60% bệ phóng của Iran bị vô hiệu hóa.

Tehran đáp trả mạnh mẽ sau khi Israel không kích các địa điểm của Iran. Ảnh: Reuters

Ở chiều ngược lại, Iran liên tục đáp trả bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào lãnh thổ Israel. Tính đến giữa đêm 19/3, Tehran đã tiến hành 12 đợt tấn công, phần lớn bị đánh chặn, nhưng vẫn gây thiệt hại cục bộ, như vụ cháy tại nhà máy lọc dầu ở Haifa do mảnh vỡ tên lửa.

Xung đột tiếp tục leo thang khi lãnh đạo hai bên đều giữ lập trường cứng rắn. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ duy trì chiến dịch tấn công “chừng nào còn cần thiết”, thậm chí để ngỏ khả năng mở chiến dịch bộ binh.

Trong khi đó, Iran cảnh báo sẽ không kiềm chế nếu hạ tầng năng lượng tiếp tục bị tấn công, sau khi các cuộc không kích đã lan sang nhiều mục tiêu trong khu vực Vùng Vịnh.

Châu Âu và Nhật Bản sẵn sàng hỗ trợ đảm bảo an toàn eo biển Hormuz

Ngày 19/3, nhiều quốc gia châu Âu và Nhật Bản ra tuyên bố chung lên án các cuộc tấn công của Iran nhằm vào tàu thương mại tại vùng Vịnh, cũng như việc nước này trên thực tế phong tỏa eo biển Hormuz, khiến giá dầu tăng mạnh. Các nước cho biết sẵn sàng đóng góp vào “những nỗ lực phù hợp nhằm đảm bảo lưu thông an toàn qua eo biển”.

“Chúng tôi lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công gần đây của Iran nhằm vào các tàu thương mại không vũ trang tại vùng Vịnh, các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm các cơ sở dầu khí, cũng như việc lực lượng Iran trên thực tế đóng eo biển Hormuz”, lãnh đạo Anh, Pháp, Đức, Italy, Hà Lan và Nhật Bản nêu trong tuyên bố chung.

Tuyên bố kêu gọi tất cả các bên thực hiện “lệnh tạm dừng toàn diện ngay lập tức đối với các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm các cơ sở dầu khí”.

Tuyên bố cũng cho biết sẽ thực hiện các biện pháp khác nhằm ổn định thị trường năng lượng, bao gồm phối hợp với một số nước sản xuất dầu để tăng sản lượng.

Cháy ngùn ngụt tại mỏ khí South Pars của Iran Truyền thông Iran xác nhận Israel đã không kích mỏ khí đốt chiến lược South Pars vào ngày 18/3. Việc các cơ sở hạ tầng năng lượng liên tục bị nhắm mục tiêu trong những ngày gần đây cho thấy một giai đoạn xung đột mới. Các đòn tấn công này trực tiếp đe dọa sự ổn định của hệ thống năng lượng quốc gia Iran vào thời điểm đặc biệt nhạy cảm.