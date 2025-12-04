Nhiều doanh nhân bị bắt vì mua bán mã số vùng trồng sầu riêng

Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Nguyễn Quốc Mạnh khẳng định việc mua bán trái phép mã số vùng trồng đã ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của mặt hàng nông sản Việt Nam với nước nhập khẩu.

Liên quan đến vụ án nhiều doanh nhân bị bắt, khởi tố do mua bán mã số vùng trồng sầu riêng trong thời gian qua, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Nguyễn Quốc Mạnh cho rằng đây là vấn đề rất nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới uy tín của mặt hàng nông sản.

Thông tin cụ thể tại Họp báo thường kỳ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ngày 4/12, ông Mạnh cho biết bộ này đang quản lý 2 loại mã số vùng trồng, gồm: Mã số vùng trồng cấp theo quy định của Điều 64 Luật Trồng trọt (mã số vùng trồng nội địa) và mã số vùng trồng cho cơ sở đóng gói, thực hiện theo các nghị định thư ký kết với các nước nhập khẩu (mã số vùng trồng xuất khẩu).

Cây sầu riêng nghịch vụ, sai trái. Ảnh: Công Mạo/TTXVN.

Đến nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã cấp 5.900 mã số vùng trồng nội địa, 9.334 mã số vùng trồng xuất khẩu và 1.752 mã số cơ sở đóng gói.

Ông Mạnh cũng cho biết trong thời gian qua, các cơ quan chức năng đã khởi tố một số đối tượng liên quan đến hành vi mua bán trái phép mã số vùng trồng. Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu đã quy định rất rõ trong nghị định thư, mã số đã cấp cho diện tích và chủ thể rõ ràng.

Vì vậy, việc trao đổi, mua bán mã số vùng trồng không đúng quy định là phạm pháp, cần được xử lý nghiêm minh. "Việc mua bán trái phép mã số vùng trồng đã ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của mặt hàng nông sản Việt Nam với nước nhập khẩu. Chúng tôi đánh giá đây là những hành vi rất nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới sản xuất", Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật nói.

Trước thực trạng trên, ông Mạnh cho biết Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã trình Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất sửa đổi Luật Trồng trọt, trong đó sửa Điều 64 theo hướng bổ sung mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói để quản lý.

Về phía Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ cũng đã chỉ đạo đơn vị liên quan áp dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông sản, trước mắt thí điểm với sầu riêng. Vì vậy, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật mong muốn các cơ quan báo chí truyền thông để người dân, doanh nghiệp, tổ chức hiểu rõ được các quy định liên quan đến cấp, quản lý mã số vùng trồng để thực hiện nghiêm túc.

Trước đó, đầu tháng 11/2025, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) thông báo khởi tố 17 bị can trong vụ án xảy ra tại Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Dịch vụ chất lượng (Retaq), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ NhoNho (Công ty NhoNho), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Trái cây Thủy (Công ty Trái cây Thủy) và các đơn vị liên quan.

Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Nguyễn Quốc Mạnh. Ảnh: Quang Hùng.

Quá trình điều tra, C03 phát hiện trong lĩnh vực kinh doanh xuất khẩu sầu riêng từ Việt Nam sang Trung Quốc có hoạt động mua bán mã vùng trồng, mua bán giấy kiểm nghiệm, vi phạm quy định về kế toán, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Các vi phạm này còn ảnh hưởng đến hoạt động đúng đắn của các doanh nghiệp chân chính, dẫn đến tình trạng sầu riêng xuất khẩu không đúng nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo tiêu chuẩn, ảnh hướng đến uy tín, giảm sức cạnh tranh của nông sản nói chung trên thị trường.

C03 đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố; đồng thời, mở rộng điều tra xử lý toàn diện, triệt để đối với hành vi sai phạm có tổ chức của các bị can và các cá nhân liên quan; xác minh, kê biên, phong tỏa, phục vụ thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.