Khởi tố đối tượng cho vay lãi 'cắt cổ' tại Ninh Bình

Ngày 4/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Thị Mùi (SN 1991, trú tại xóm 9, xã Phát Diệm) về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" theo khoản 2 Điều 201 BLHS, đồng thời thi hành lệnh khám xét nơi ở của đối tượng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2020 đến 2025, Mùi đứng ra huy động tiền của nhiều người dân dưới hình thức "đóng ống" hoặc vay với lãi suất thấp. Sau khi gom được nguồn vốn lớn, Mùi cho nhiều người khác vay lại với lãi suất cao gấp nhiều lần nhằm hưởng lợi chênh lệch.

Mùi tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A.

Từ năm 2022 đến tháng 7/2025, đối tượng đã cho nhiều người dân vay tiền với mức lãi suất cao gấp 9-12 lần mức tối đa mà Bộ luật Dân sự cho phép. Chỉ trong giai đoạn này, Mùi đã thu lợi bất chính hơn 300 triệu đồng.

Trong quá trình khám xét và làm việc với bị can, lực lượng điều tra đã thu giữ nhiều sổ sách ghi chép, giấy tờ vay mượn, điện thoại và các tài liệu khác làm rõ quá trình Mùi tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng kéo dài và có hệ thống.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ và xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật, đồng thời làm rõ các hành vi liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn.