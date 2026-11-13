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Thể thao

Nhiều CLB Bundesliga muốn có trung vệ tuyển Indonesia

  • Thứ sáu, 13/11/2026 08:29 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Trung vệ tuyển Indonesia, Justin Hubner vừa tiết lộ được nhiều câu lạc bộ tại Bundesliga liên hệ, mở ra cơ hội tìm bến đỗ mới sau mùa giải năm nay.

Justin Hubner có thể tới Đức sau mùa giải năm nay.

Trong cuộc phỏng vấn với Voetbal International ngày 11/11, hậu vệ 23 tuổi xác nhận người đại diện của anh được các đội bóng từ Bundesliga và Championship liên hệ, tuy nhiên đôi bên chưa đi đến thỏa thuận cụ thể.

"Nhiều đội bóng liên hệ với người đại diện của tôi, gồm câu lạc bộ từ giải hạng Nhất Anh và hạng đấu cao nhất nước Đức, song chưa có gì cụ thể", Hubner nói. Vào mùa hè 2026, tuyển thủ Indonesia từng được SC Heerenveen theo đuổi và nhận đề nghị 2 triệu euro từ Persija Jakarta, nhưng quyết định ở lại Fortuna Sittard để phát triển sự nghiệp.

Về mục tiêu cá nhân, Hubner ưu tiên đưa Fortuna Sittard kết thúc mùa giải ở vị trí cao nhất có thể trước khi thực hiện bước tiến mới. Trung vệ này khẳng định mọi cầu thủ đều muốn chơi tại Premier League, và sẵn sàng trải qua hai hoặc ba nấc thang trung gian để hiện thực hóa tham vọng đó.

Hiện tại, Fortuna Sittard đứng thứ bảy tại Eredivisie, vị trí thuộc nhóm dự cúp châu Âu, với 20 điểm sau 12 vòng đấu. Tại Cúp Quốc gia Hà Lan (KNVB Cup), Hubner cùng các đồng đội đánh bại Sparta Rotterdam ở vòng một và sẽ chạm trán FC Twente tại vòng hai.

Trước khi gia nhập Fortuna Sittard vào mùa hè 2025, Hubner có nhiều năm khoác áo đội U23 Wolverhampton Wanderers và thường xuyên tập luyện cùng đội một. Mùa giải 2023/2024, anh từng một lần góp mặt trong danh sách đăng ký thi đấu tại Premier League gặp Arsenal trên băng ghế dự bị.

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