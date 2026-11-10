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Thể thao

Lý do Indonesia hủy đá giao hữu

  • Thứ ba, 10/11/2026 07:32 (GMT+7)
  • 31 phút trước

Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các cầu thủ, Liên đoàn bóng đá Indonesia quyết định hủy toàn bộ lịch đá giao hữu vào tháng 11 này.

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Indonesia không đá giao hữu vào tháng 11 này. Ảnh: Minh Chiến.

Chiều 9/11, Trưởng ban Đội tuyển Quốc gia Indonesia (BTN) Sumardji chính thức xác nhận việc hủy kế hoạch thi đấu giao hữu quốc tế tại khu vực Trung Đông. Theo đó, hai trận đấu dự kiến gặp tuyển Jordan và Kuwait trong khuôn khổ FIFA Days tháng 11 sẽ không diễn ra như lịch trình ban đầu.

Theo kế hoạch cũ, thầy trò John Herdman sẽ bay sang Jordan để thi đấu cả hai trận. Tuy nhiên, sau khi đánh giá điều kiện khách quan tại khu vực này, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) quyết định điều chỉnh lịch trình. Sự an toàn của các tuyển thủ được đặt lên ưu tiên cao nhất.

Chia sẻ cụ thể về quyết định này, ông Sumardji cho biết: "Sau khi xem xét kỹ lưỡng nhiều khía cạnh, chúng tôi đã cùng đánh giá lại toàn diện".

"Dựa trên những thảo luận cặn kẽ giữa ban huấn luyện, huấn luyện viên Herdman và các cầu thủ, toàn đội đã đi đến thống nhất, kế hoạch du đấu Trung Đông lần này sẽ được tạm đóng lại hoặc dời sang thời điểm khác thích hợp hơn".

Trước đó, ông Herdman cũng khẳng định đội tuyển sẽ không tìm kiếm đối thủ khác sau khi các trận với Jordan và Kuwait bị hủy. Trong thời gian gấp gáp, Indonesia khó lòng tìm được các đối thủ chất lượng. Họ cũng không hài lòng với các đội nằm ngoài top 120 FIFA.

Để đảm bảo kế hoạch chuyên môn không bị gián đoạn, PSSI nhanh chóng chuyển hướng sang phương án thay thế. Thay vì xuất ngoại, 23 tuyển thủ sẽ hội quân và tập huấn khép kín tại Bali (Indonesia) từ ngày 9 đến 17/11.

Highlights Indonesia 2-2 Thái Lan (luân lưu 4-2) Tối 5/10, Indonesia đánh bại Thái Lan 4-2 trên chấm luân lưu sau khi hòa nhau 2-2 ở 120 phút thi đấu chính thức, qua đó lên ngôi vô địch FIFA ASEAN Cup 2026.

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Ông John Herdman khẳng định việc rút khỏi FIFA Days tháng 11 là quyết định chiến thuật nhằm bảo vệ an toàn cho các cầu thủ Indonesia.

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