Tuyển Indonesia không muốn chơi với các đội ngoài top 120 FIFA
Thứ hai, 9/11/2026 15:06 (GMT+7)
1 giờ trước
Ông John Herdman khẳng định việc rút khỏi FIFA Days tháng 11 là quyết định chiến thuật nhằm bảo vệ an toàn cho các cầu thủ Indonesia.
Ông John Herdman không muốn đá giao hữu với đối thủ yếu. Ảnh: Minh Chiến.
Đội tuyển Indonesia mới đây chính thức quyết định không thi đấu giao hữu trong dịp FIFA Matchday tháng 11/2026, thay vào đó toàn đội sẽ chuyển sang tập huấn tại Bali (Indonesina). Động thái kể trên diễn ra sau khi kế hoạch chạm trán đội tuyển Jordan (hạng 72 FIFA) bị đổ bể.
Theo Bolasport, ban huấn luyện "Garuda" cũng xác định việc so tài với các đối thủ ngoài top 120 thế giới sẽ không mang lại giá trị thiết thực về mặt chuyên môn cho đội bóng xứ vạn đảo.
Lên tiếng giải thích về quyết định gây tranh cãi, huấn luyện viên trưởng Herdman cho biết: "Chúng tôi hiểu sự thất vọng của người hâm mộ, nhưng ưu tiên hàng đầu lúc này là an toàn và sức khỏe của các cầu thủ".
"Toàn đội đã nỗ lực để trận đấu được diễn ra, kể cả đề xuất dời địa điểm sang Đảo Síp hoặc Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng đối tác đều từ chối. Vì vậy, chúng tôi buộc phải thích nghi. Đây là một quyết định có ý thức và mang tính chiến thuật vì lợi ích lâu dài", HLV trưởng tuyển Indonesia cho biết.
Trong đợt hội quân tại Bali (Indonesia), chiến lược gia người Anh dự kiến không triệu tập các ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu. Ban huấn luyện sẽ tận dụng đợt tập huấn này để rà soát lực lượng nội binh và kiểm tra năng lực của các ứng viên nhập tịch mới, hướng đến việc duy trì sự ổn định cho đội hình sau những kết quả tích cực tại đấu trường khu vực.
Trong Hy vọng, người đứng đầu Vatican chia sẻ tình yêu với môn thể thao vua và lý do ông xem đó là một hình mẫu sống. Đó là nơi con người không thi đấu đơn độc, mà học cách cống hiến, hy sinh, hợp tác và kết nối thực sự - điều ngày càng hiếm trong một xã hội đầy ảo hóa và cô lập như hiện nay.
Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.
Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.