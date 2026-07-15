Nhiều bạn đọc trẻ tự nguyện nộp lại sách 'Chuyện với Thanh'

Cục Xuất bản In và phát hành cho biết nhiều bạn đọc trẻ đã mang nộp lại cuốn "Chuyện với Thanh" khi có quyết định thu hồi tiêu hủy.

Nhiều bạn đọc, đặc biệt là các bạn trẻ, đã tự giác mang cuốn Chuyện với Thanh: Lời kể mới về ánh sáng đến Cục Xuất bản, In và Phát hành để nộp lại sau khi cơ quan này ban hành quyết định thu hồi, tiêu hủy ấn phẩm. Thông tin được ông Đinh Tiến Dũng, Phó cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, chia sẻ tại họp báo thường kỳ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chiều 15/7 ở Hà Nội.

Cuốn sách Chuyện với Thanh: Lời kể mới về ánh sáng được Cục Xuất bản In và phát hành giám sát thu hồi tiêu hủy chặt chẽ.

Ông Dũng đánh giá cao tinh thần tự giác của bạn đọc khi chủ động mang sách đến nộp lại sau quyết định thu hồi. "Trách nhiệm của người đọc rất cao. Họ không sao chép hay tiếp tục phát tán cuốn sách mà chủ động nộp lại cho cơ quan quản lý nhà nước. Đây là hành động rất đáng ghi nhận và cần được lan tỏa", ông nói.

Theo ông Dũng, ngay sau khi vụ việc liên quan cuốn Chuyện với Thanh: Lời kể mới về ánh sáng xảy ra, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý, tổ chức thu hồi ấn phẩm và theo dõi sát quá trình các nhà xuất bản tiếp nhận, tiêu hủy số sách bị thu hồi, kể cả những cuốn do bạn đọc tự nguyện nộp lại.

Sau vụ Chuyện với Thanh, luật sẽ quy định rõ trách nhiệm từng khâu

Ông Dũng cho biết, từ vụ việc này, Cục đã rà soát những bất cập trong hoạt động xuất bản để đề xuất đưa vào dự thảo luật Xuất bản (sửa đổi).

"Mục tiêu không phải siết chặt theo hướng gây khó cho các nhà xuất bản, mà là quy định rõ hơn trách nhiệm và nghĩa vụ ở từng khâu: từ khai thác bản thảo, biên tập viên, tổng biên tập, nhà xuất bản đến trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước", ông nói.

Trước thông tin cho rằng có một hội đồng thẩm định đã thẩm định cuốn Chuyện với Thanh: Lời kể mới về ánh sáng, ông Dũng khẳng định hiện không có khái niệm "hội đồng thẩm định" trong quy trình này.

Theo ông, Cục Xuất bản, In và Phát hành hiện duy trì một "tổ đọc", gồm cán bộ và các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất bản cũng như một số lĩnh vực liên quan. Tổ đọc làm việc 2-3 buổi mỗi tuần, tập trung đọc những đầu sách được lựa chọn, chủ yếu là các ấn phẩm có nguy cơ phát sinh sai sót ảnh hưởng đến chính trị, lịch sử, tôn giáo, quốc phòng - an ninh...

"Tổ đọc chỉ mang tính chất tư vấn cho cơ quan quản lý nhà nước trước khi đưa ra các quyết định tiếp theo. Với những nội dung cần chỉnh lý, chúng tôi sẽ yêu cầu nhà xuất bản sửa đổi, bổ sung", ông Dũng cho biết.

Ông Dũng cũng cho biết mỗi năm Việt Nam xuất bản khoảng 50.000 đầu sách, trong khi lực lượng cán bộ phụ trách công tác quản lý xuất bản còn rất mỏng. Vì vậy, việc kiểm tra được thực hiện theo phương thức chọn mẫu.

"Sau khi các nhà xuất bản nộp lưu chiểu, chúng tôi lựa chọn xác suất những cuốn liên quan đến chính trị, lịch sử, tôn giáo, quốc phòng, an ninh, chủ quyền lãnh thổ... để đọc. Không thể đọc hết toàn bộ số đầu sách được xuất bản hằng năm. Việc đọc nhằm phát hiện sai phạm để xử lý, chứ không phải kiểm duyệt nội dung trước khi phát hành", ông Dũng nói.

Cuốn Chuyện với Thanh: Lời kể mới về ánh sáng do NXB Hội Nhà văn xuất bản. Ngày 15/6, Cục Xuất bản, In và Phát hành ban hành quyết định xử phạt NXB này do ấn phẩm có nội dung sai sự thật ở mức độ rất nghiêm trọng.

Theo quyết định, NXB Hội Nhà văn bị phạt 100 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong 2 tháng để rà soát, chấn chỉnh toàn diện hoạt động chuyên môn.

Cục cũng yêu cầu NXB thu hồi, tiêu hủy toàn bộ số bản Chuyện với Thanh: Lời kể mới về ánh sáng đã in trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận quyết định; đồng thời nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp thu được từ hành vi vi phạm trong thời hạn 10 ngày.