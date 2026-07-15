Chuyến xe “Sách đến mọi nhà” khởi hành từ TP.HCM, mở đầu hành trình đưa hội sách lưu động đến các tỉnh, thành của Việt Nam.

Chiều 15/7, chuyến xe “Sách đến mọi nhà” chính thức khởi hành từ TP.HCM. Dự án do họa sĩ Trần Đại Thắng, Giám đốc Công ty sách Đông A, khởi xướng với mong muốn đưa sách đến gần độc giả hơn thông qua mô hình hội sách lưu động.

Chuyến xe “Sách đến mọi nhà” sẽ tiếp tục di chuyển đến các tỉnh, thành trên cả nước trong thời gian một năm. Ảnh: V. T.

“Tôi làm sách gần 30 năm và luôn nghĩ sách cần được đến gần bạn đọc hơn. Thay vì chờ độc giả tìm đến các hội sách lớn, chúng tôi muốn chủ động mang sách đến từng địa phương. Tôi sẽ trực tiếp đồng hành cùng chuyến xe để gặp gỡ bạn đọc, lắng nghe và cùng chia sẻ niềm yêu thích đọc sách”, họa sĩ Trần Đại Thắng chia sẻ.

Hội sách đầu tiên của dự án diễn ra từ ngày 16 đến 19/7 tại Nhà Truyền thống Cách mạng Vũng Tàu. Tại đây, Đông A sẽ giới thiệu gần 500 tựa sách với khoảng 3.000 bản. Ngoài ra, độc giả sẽ có dịp gặp gỡ, giao lưu với họa sĩ Trần Đại Thắng và nhạc sĩ Trần Tiến.

Việc đưa sách đến gần độc giả cũng là xu hướng được nhiều quốc gia triển khai trong những năm gần đây. Tại Thụy Sĩ, các tủ sách ngoài trời được đặt ở công viên và khu dân cư, cho phép người dân tự do mượn hoặc đổi sách. Trong khi đó, Malaysia phát triển các ki-ốt sách miễn phí, còn Indonesia thử nghiệm hệ thống đọc sách miễn phí trên xe buýt thông qua mạng Wi-Fi.

Sau Vũng Tàu, chuyến xe “Sách đến mọi nhà” sẽ tiếp tục di chuyển đến các tỉnh, thành trên cả nước trong thời gian một năm. Theo Đông A, mỗi hội sách sẽ được xây dựng như một điểm hẹn văn hóa phù hợp với điều kiện của từng địa phương, tạo thêm cơ hội để độc giả tiếp cận sách và giao lưu trực tiếp với những người làm trong ngành xuất bản.