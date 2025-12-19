Nhiệm kỳ ba của ông Trump nóng lên

Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trao đổi với học giả hiến pháp Alan Dershowitz về khả năng có nhiệm kỳ thứ ba, Nhà Trắng đã đưa ra phát ngôn gây chú ý.

Tổng thống Trump từng xuất hiện bên những chiếc mũ in dòng chữ "Trump 2028". Ảnh: White House.

“Chưa từng có chính quyền nào đạt được nhiều thành tựu như những gì chính quyền của Tổng thống Trump đã làm được chỉ trong chưa đầy một năm qua. Người dân Mỹ sẽ là những người may mắn, nếu Tổng thống Trump tiếp tục giữ cương vị Tổng thống Mỹ lâu hơn nữa”, người phát ngôn của Nhà Trắng Abigail Jackson trả lời tờ Axios.

Phát biểu của Nhà Trắng được đưa ra trong bối cảnh các cuộc thăm dò gần đây cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông Trump giảm mạnh, chủ yếu do cử tri bất mãn với tình hình kinh tế.

Bà Jackson đưa ra phát ngôn sau khi ông Alan Dershowitz, một người ủng hộ Tổng thống Trump lâu năm, trả lời tờ Wall Street Journal rằng ông đã trò chuyện với Tổng thống Trump về khả năng để ông Trump có thể tái tranh cử. Theo ông Dershowitz, vấn đề này vẫn chưa được Hiến pháp Mỹ quy định thật sự rõ ràng.

Trong một cuộc gặp tại Nhà Trắng, ông Dershowitz đã trao cho ông Trump bản thảo cuốn sách Could President Trump Constitutionally Serve a Third Term? (tạm dịch: Liệu Tổng thống Trump có thể có nhiệm kỳ ba?). Cuốn sách dự kiến xuất bản trong năm 2026.

“Tôi nói với Tổng thống Trump rằng tôi không rõ liệu một Tổng thống Mỹ có thể có ba nhiệm kỳ hay không, tôi cũng không rõ điều đó có được phép dựa trên Hiến pháp Mỹ hay không”, ông Dershowitz chia sẻ “lấp lửng” khi trả lời tờ Wall Street Journal.

Theo ông Dershowitz, Tổng thống Trump chỉ nhìn nhận đề tài này như “vấn đề thú vị về mặt học thuật” và khẳng định với ông Dershowitz rằng sẽ đọc bản thảo cuốn sách. Ông Dershowitz nhận định: “Tôi không nghĩ ông Trump sẽ tranh cử nhiệm kỳ ba”.

Dù vậy, cuốn sách của ông Dershowitz vẫn nêu ra một số kịch bản có thể mở đường cho nhiệm kỳ tiếp theo của ông Trump.

Ông Dershowitz cũng tiết lộ với Wall Street Journal rằng sau cuộc gặp với Tổng thống Trump, ông đã đưa bản thảo cuốn sách cho bà Miriam Adelson, khi bà tới Nhà Trắng dự tiệc Hanukkah tối 16/12. Nữ tỷ phú Miriam Adelson từng đóng góp hơn 100 triệu USD cho hoạt động tranh cử của ông Trump hồi năm 2024.

Theo ông Dershowitz, bà Adelson rất phấn khích với khả năng ông Trump có thể có nhiệm kỳ ba. Khi ông Trump mời bà Adelson lên sân khấu phát biểu trong buổi tiệc, bà xác nhận đã trao đổi với ông Dershowitz về vấn đề này.

Đáp lại sự nhiệt tình của bà Miriam Adelson, ông Trump tiết lộ với những người tham dự buổi tiệc: “Bà ấy bảo tôi hãy suy nghĩ về khả năng này và bà ấy sẽ đưa thêm cho tôi 250 triệu USD ”.

Tổng thống Trump và bà Miriam Adelson trong một cuộc gặp tại Nhà Trắng ngày 16/11/2018. Ảnh: Reuters.

Tu chính án 22 trong Hiến pháp Mỹ quy định không ai được bầu làm Tổng thống Mỹ hơn hai lần. Dù vậy, khả năng để ông Trump có nhiệm kỳ ba đã nhiều lần được nhắc đến kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1 năm nay. Bản thân ông Trump cũng phát đi những tín hiệu trái chiều.

Tháng 10, ông nói với báo giới rằng Hiến pháp Mỹ đã quy định “khá rõ ràng”, ông “không được phép tranh cử tiếp”, dù vậy, ông Trump từng nhiều lần thừa nhận ông “rất muốn” tiếp tục tranh cử.

Ông Mike Johnson, Chủ tịch Hạ viện Mỹ, một trong những đồng minh chủ chốt của ông Trump tại Quốc hội, cho biết ông “không thấy con đường nào” để Tổng thống Trump có thể tái tranh cử.

Bà Susie Wiles, Chánh văn phòng Nhà Trắng, cũng bác bỏ khả năng ông Trump có nhiệm kỳ ba trong cuộc phỏng vấn mới thực hiện với tạp chí Vanity Fair. Bà khẳng định ông Trump biết rằng ông “không thể tranh cử tiếp”, nhưng vẫn thích “đùa vui với ý tưởng đó” vì ông biết ý tưởng này “khiến nhiều người quan tâm”.

Song song với những lời phủ nhận, Tổ chức Trump vẫn bán những chiếc mũ đỏ in dòng chữ “Trump 2028” với thông điệp ngầm rằng ông Trump là một ứng viên tiềm năng cho kỳ bầu cử kế tiếp. Ông Trump cũng từng xuất hiện với những chiếc mũ này trong một số cuộc gặp tại Nhà Trắng.