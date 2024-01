Nhất Trung muốn xin lỗi Trường Giang sau ồn ào với Nhã Phương

Chiều 15/1, tại sự kiện showcase Gặp lại chị bầu, Nhất Trung lần đầu nhắc đến ồn ào với Nhã Phương cách đây ba năm. Đạo diễn chia sẻ: “Sau sự việc, tôi đã mất đi một người em và một người bạn. Nhiều lần gặp nhau ở các sự kiện, tôi muốn có lại cảm xúc ngày xưa. Những ai theo dõi tôi đều biết tôi không có nhiều bạn. Và Trường Giang là người bạn rất thân với tôi. Thật sự, tôi muốn có cơ hội để hai anh em ngồi lại với nhau. Tôi muốn xin lỗi Trường Giang”.

Theo Nhất Trung, sau sự việc, anh mất hết cảm xúc với nghề làm phim và hành trình trong công việc đạo diễn trong ba năm.

“Ở thời điểm đó, chúng ta không thể hiểu được tại sao sự việc đó lại xảy ra. Đôi lúc những gì diễn ra buộc phải thế. May mắn vì dự án lần này đã vực tôi lại, mang cho bản thân nguồn năng lượng mới để làm lại mọi thứ”, đạo diễn bày tỏ.

Trước đó, vào năm 2021, Nhã Phương vướng ồn ào với đạo diễn Nhất Trung. Cô bị đạo diễn cho rằng mắc bệnh ngôi sao, gây ảnh hưởng đến ê-kíp. Nam đạo diễn cho biết trong ba diễn viên chính (Ninh Dương Lan Ngọc, Nhã Phương, Diễm My - PV) chỉ có hai người nhiệt tình với bộ phim.

Nhất Trung viết trên trang cá nhân: "Bạn diễn viên chính còn lại thì không thể chấp nhận. Có diễn viên chính nào mà không đăng poster, trailer, nhạc phim… Những cái đăng thì đoàn phim phải năn nỉ. Và nếu có, bạn đăng những thứ đi ngược lại với kế hoạch truyền thông của ê-kíp".

Đại diện đơn vị quản lý Nhã Phương khi ấy khẳng định công ty toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan tới công việc của nghệ sĩ, từ lịch trình, quản trị mạng xã hội...

Sau đó, tại sự kiện công chiếu phim 1990 tại TP.HCM, hình ảnh Nhã Phương và Nhất Trung bắt tay vui vẻ trên thảm đỏ khiến khán giả nghĩ cả hai đã làm hòa.

Trao đổi với Znews về mối quan hệ với Nhã Phương sau ồn ào, đạo diễn Nhất Trung nói: "Tôi không bình luận gì về chuyện cũ, mọi thứ để khán giả tự nhìn nhận. Còn tôi, không có vấn đề cá nhân với ai cả".

Sách tham khảo:Người khôn ngoan ứng xử giao tiếp như thế nào? do nhóm tác giả Douglas Stone, Bruce Pation và Sheila Heen viết, lọt danh sách best-seller theo bình chọn của The New York Times. Cuốn sách như một cẩm nang nhỏ chứa đựng kỹ năng ứng xử cần thiết cho mỗi người.