Khán giả vẫn phẫn nộ sau khi giám đốc sáng tạo của Chị đẹp xin lỗi

Chiều 12/1, trao đổi với Tri thức - Znews, đại diện nhà sản xuất của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng cho biết sẽ có phản hồi sớm về vụ việc giám đốc sáng tạo bị tố nhận vơ ý tưởng gây ồn ào hai ngày qua.

Trước đó, vào tối 11/1, Denis Đặng lên tiếng xin lỗi các stylist trong chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng và cho biết sẽ rút kinh nghiệm.

"Denis và team sáng tạo của mình có sử dụng bản vẽ tổng hợp ý tưởng phác thảo về dàn dựng tiết mục, trong đó có sử dụng tạo hình trang phục cho tiết mục của các chị đẹp, dẫn đến sự hiểu nhầm là Denis tự nhận vơ là người thiết kế trang phục", anh giải thích.

Anh cho biết trân trọng công sức, ý tưởng của các stylist trong chương trình. Cuối bài viết, Denis Đặng mong khán giả bỏ qua những lùm xùm này để tập trung vào chương trình.

Song giải thích của Denis Đặng không được các stylist của chương trình chấp thuận. Hơn 12 nghìn tài khoản mạng thả lượt "phẫn nộ" dưới bài đăng của Denis Đặng.

Hoàng Ku để lại bình luận: “Denis đang hiểu sai rồi. Không ai nói Denis nhận vơ thiết kế trang phục. Mọi người muốn làm rõ việc Denis đăng ‘từ sketch đến sân khấu’ như bản ê-kíp Denis vẽ là không đúng với đạo đức nghề nghiệp và quy trình làm việc thông thường. Nếu Denis thực sự tôn trọng sự sáng tạo từ ý tưởng của các chị đẹp, đạo diễn sân khấu, nhà thiết kế, Denis đã liên hệ tổng hợp các bản sketch thiết kế từ mọi người và đăng lên".

Kelbin Lei chia sẻ: “Không ai nói Denis cướp công thiết kế đồ, mà là việc Denis đang làm cho mọi người tự ngầm hiểu rằng tất cả công việc, ý tưởng từ đầu đến cuối đều của Denis".

Ồn ào bắt nguồn từ việc Denis Đặng đăng lên trang cá nhân bản phác thảo các mẫu thiết kế cho tiết mục Em xinh tại Công diễn 4. Nhiều khán giả sau đó cho rằng Denis Đặng chính là người lên ý tưởng cho các thiết kế.

Tuy nhiên, theo Hoàng Ku, 5 bộ đồ cho 5 chị đẹp Ninh Dương Lan Ngọc, Thu Phương, Trang Pháp, Huyền Baby và Diệu Nhi ở tiết mục Em xinh do 5 stylist khác nhau thực hiện. Mỗi stylist làm việc với một chị đẹp. Họ đã họp bàn sau đó lên ý tưởng và làm riêng biệt từng bộ đồ cho mỗi chị đẹp.

Denis Đặng sau đó xóa đoạn clip gây tranh cãi.

