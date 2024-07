Nhật phát cảnh báo nguy cơ sốc nhiệt

Ngày 22/7, Nhật Bản tiếp tục ghi nhận thời tiết nắng nóng trên cả nước, trong đó nhiệt độ tại một số khu vực lên tới trên 37 độ C.

Người dân che ô tránh nắng nóng tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 18/7. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết, nắng gay gắt bắt đầu đẩy nhiệt độ tăng cao trên cả nước từ sáng 22/7. 39 trên 47 tỉnh của Nhật Bản đã ban hành cảnh báo nguy cơ sốc nhiệt.

Vào lúc 11h30 (giờ địa phương, tức 9h30 theo giờ Việt Nam), nhiệt độ tại thành phố Daigo, tỉnh Ibaraki, đã lên tới 37,5 độ C, trong khi tại thành phố Hamamatsu, tỉnh Shizuoka là 37,4 độ C và tại trung tâm thủ đô Tokyo là 36,1 độ C.

Dự báo nhiệt độ ban ngày tại thành phố Gifu và thành phố Kumagaya có thể lên tới 39 độ C, trong khi tại Saitama và Nagoya có thể là 38 độ C.

Trước tình hình trên, nhà chức trách kêu gọi người dân áp dụng các biện pháp phòng ngừa, trong đó có việc tránh ra ngoài trời nếu không thật sự cần thiết.