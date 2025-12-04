Nhật Minh thông báo ly hôn Bình Tinh

Bình Tinh và Nhật Minh có khoảng 20 năm bên nhau. Theo nam ca sĩ, sau khi ly hôn, họ vẫn làm bạn để cùng nuôi con gái.

Mới đây, ca sĩ Nhật Minh xác nhận đã nộp đơn ly hôn. Anh chia sẻ: "Mình và Bình Tinh ly hôn rồi, mong mọi chuyện tốt đẹp. Mọi người đừng công kích đôi bên nữa, xin lỗi vì đã làm phiền mấy ngày qua".

Trong một livestream, ca sĩ chia sẻ thêm: “Chuyện tình cảm của tôi và Bình Tinh đã kết thúc rồi. Hai đứa chính thức không còn ở với nhau nữa. Chúng tôi chia tay yên bình, văn minh để cùng nhau nuôi con. Chúng tôi không ở chung nhưng vẫn là bạn bè với nhau. Xin mọi người đừng công kích cả hai vì chúng tôi cũng không muốn nói nhiều về vấn đề này”.

Nhật Minh thông báo đã ly hôn. Ảnh: FBNV.

Trước khi đường ai nấy đi, họ có khoảng 20 năm bên nhau nhưng đến 2018 mới công khai mối quan hệ. Hai nghệ sĩ có một con chung là bé Bella Cát Tiên. Bình Tinh chưa lên tiếng về chuyện tình cảm. Trên trang cá nhân, cô vẫn cập nhật lịch trình công việc.

Bình Tinh sinh năm 1986, trong gia đình có truyền thống nghệ thuật lâu đời. Ông bà của cô là bầu đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long lừng lẫy một thời. Cha cô là nghệ sĩ Đức Lợi, còn mẹ là nghệ sĩ, soạn giả Bạch Mai.

Bắt đầu với nghệ thuật cải lương từ năm 4 tuổi, nghệ sĩ sau đó được yêu mến qua nhiều vở diễn như Long Lân Quy Phụng, Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, Quan Công đại chiến Bàng Đức, Na Tra… Cô là một trong những người con nuôi của cố NSƯT Vũ Linh và đang điều hành đoàn Huỳnh Long.