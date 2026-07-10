Nhật ký Voldemort trong Harry Potter bước ra đời thực

Dự án Riddle cho thấy AI có thể len lỏi vào những trải nghiệm quen thuộc như ghi chú trên giấy, thay vì chỉ xuất hiện dưới dạng chatbot truyền thống.

AI biến máy ghi chú E-Ink thành nhật ký biết tự động trả lời. Ảnh: The Gadgeteer.

Một lập trình viên đã biến reMarkable Paper Pro thành phiên bản công nghệ của cuốn nhật ký Tom Riddle trong Harry Potter. Dự án có tên Riddle, được phát triển bởi Maxime Rivest. Nó dùng AI để đọc chữ viết tay và trả lời trực tiếp trên màn hình E-Ink.

Trải nghiệm này khác với chatbot thông thường. Trong đó, người dùng không cần bàn phím cũng như nhập câu hỏi trong khung chat. Họ chỉ cần viết lên màn hình bằng bút cảm ứng như đang ghi vào sổ tay.

Sau khi người dùng dừng bút, chữ viết tay sẽ mờ dần. Thiết bị xử lý nội dung trong vài giây và đưa ra câu trả lời trên màn hình điện tử. Dòng chữ được mô phỏng như đang tự viết ra một cách tự nhiên.

“Không có ánh sáng màn hình, không bàn phím, không giao diện chat”, Maxime Rivest mô tả.

Theo Android Authority, dự án này được xây dựng cho reMarkable Paper Pro, mẫu máy tính bảng E-Ink hướng tới ghi chú và đọc tài liệu. Riddle không phải tính năng chính thức của reMarkable. Đây là một bản mod mã nguồn mở.

Cách hoạt động của Riddle khá đơn giản. Hệ thống chụp lại trang ghi chú của người dùng. Hình ảnh này được gửi tới một mô hình ngôn ngữ lớn có khả năng xử lý hình ảnh. Sau đó, câu trả lời được truyền ngược lại thiết bị và hiển thị bằng kiểu chữ viết tay.

Dự án hỗ trợ các API tương thích với OpenAI. Nhà phát triển cũng đề cập đến việc sử dụng OpenRouter, Groq và máy chủ cục bộ có hỗ trợ đầu vào hình ảnh. Theo mô tả trên GitHub, phản hồi đầu tiên có thể xuất hiện trên thiết bị sau khoảng 0,9-1,1 giây với một số điều kiện thử nghiệm.

Điểm đáng chú ý của Riddle nằm ở cách nó che đi giao diện AI quen thuộc. Người dùng không thấy ô nhập liệu, bong bóng hội thoại hay cửa sổ ứng dụng. Họ chỉ thấy một trang giấy đang “hấp thụ” câu hỏi và viết lại câu trả lời.

Tuy nhiên, việc cài đặt không đơn giản. Dự án yêu cầu reMarkable Paper Pro phải bật chế độ nhà phát triển. Người dùng cần truy cập SSH và dùng phần mềm của bên thứ ba. Bản mod cũng can thiệp sâu vào hệ thống khi tạm thời tiếp quản giao diện của thiết bị.

Vì vậy, Riddle phù hợp với nhóm người dùng thích thử nghiệm công nghệ hơn là người dùng phổ thông. Dù vậy, dự án vẫn cho thấy một hướng đi đáng chú ý. AI có thể trở nên tự nhiên hơn khi được đặt vào những giao diện quen thuộc như trang giấy và nét bút.