‘Phần cứng AI’ người dùng cần

Thay vì những quảng cáo công nghệ đột phá, một nút bấm có thể cải thiện đáng kể cách tương tác với AI trên điện thoại.

Từ khi ChatGPT 3 được công bố, toàn ngành công nghệ chạy theo trí tuệ nhân tạo. Phần chính của cuộc đua thuộc về các big-tech thế hệ mới của Mỹ như OpenAI, Anthropic hay Google… huấn luyện ra mô hình ngày càng thông minh. Ở nhóm nhà sản xuất phần cứng tiêu dùng, không muốn bị bỏ lại, họ tìm cách tích hợp, dán nhãn AI cho mọi sản phẩm của mình.

Tuy nhiên những chiếc máy tính, điện thoại như vậy đều xử lý phần lớn tác vụ AI qua đám mây, trở nên vô dụng khi mất mạng. Nhiều phần cứng ra mắt vội vàng, xa rời thực tế và bị ví như cú lừa.

Gần đây, Oppo trang bị thêm một nút AI nhỏ trên dòng Reno16, mà chiếc 16F giá rẻ nhất cũng có. Nó được liên thông thẳng đến hệ thống công cụ trí thông minh nhân tạo nội bộ của thiết bị. Sản phẩm chứng tỏ một thiết kế đúng có thể được khai thác hiệu quả ra sao trong thời kỳ trí tuệ nhân tạo bùng nổ.

AI “nửa vời”

Sản phẩm tiêu dùng được trang bị AI có hai hướng phát triển chính. Thiết bị chuyên biệt kiểu mới hoặc bổ sung chức năng trí tuệ tạo sinh cho phần cứng dạng cũ. Nhóm đầu có thể kể đến Rabbit R1 hay The Humane AI, như nguyên mẫu vụng về, thiếu thực tế. Thị trường phải chờ đợi thêm để chứng kiến thiết bị nghiêm túc, được đầu tư từ OpenAI hay SpaceX.

The Humane AI bị reviewer Marques Brownlee đánh giá là một sản phẩm tệ hại. Ảnh: MBKHD.

Nhóm thứ 2 được hiện thực hóa nhanh hơn hẳn. Samsung sớm ra mắt Galaxy AI trên smartphone. Copilot+PC xuất hiện một thời gian ngắn sau làn sóng ChatGPT. Nhưng việc dán nhãn AI không thực sự biến chúng thành thiết bị trí tuệ nhân tạo thực thụ.

Trong số này, Copilot+PC của Microsoft là một thảm họa. Sau 3 năm, người dùng vẫn không thấy ứng dụng thực tế của công cụ này khi họ có thể làm việc với ChatGPT hay Claude thông minh hơn nhiều. Việc phần mềm không thể bị vô hiệu hóa, tốn thêm một nút trên bàn phím khiến người dùng Windows chán ghét.

Vẫn tồn tại khoảng cách lớn để những thiết bị AI thật sự phục vụ được người dùng. Chip di động hay máy tính cá nhân vẫn gặp khó khăn khi xử lý các mô hình ngôn ngữ lớn. Đồng thời, dịch vụ online như ChatGPT hay Gemini làm được nhiều tác vụ phức tạp với chi phí thấp.

Thứ người dùng cần

Gần đây, chiếc Reno16F của Oppo khiến tôi bất ngờ bởi một nút bấm. Đó là phần cứng phục vụ AI tốt nhất bản thân từng trải nghiệm trong những năm qua. Hãng không quảng cáo nhiều, nhưng vẫn đặt tên cho trang bị này là AI Snapkey.

Nó nằm đúng vị trí của phím chức năng ở iPhone đời mới. Tuy nhiên trên chiếc Reno16F, máy tự chụp màn hình để liên thông trực tiếp vào hệ thống mà Oppo gọi là AI Mind Space. Sau đó, máy chạy OCR (nhận diện ký tự quang học) để tách thông tin, dán nhãn và lưu lại. Lượng dữ liệu này có sẵn trên máy, sẵn sàng để truy vấn, tương tác khi người dùng cần đến.

Nút bấm AI thay đổi cách tương tác với AI của điện thoại.

Chức năng này tương đương phần quan trọng trong hệ thống AI Táo khuyết từng quảng cáo 2 năm trước. Apple Intelligence khẳng định có thể giúp người dùng tìm lại toàn bộ thông tin trên máy, gồm cả ứng dụng bên thứ 3, theo kiểu “thứ 3 hôm trước Mẹ đã dặn tôi đi siêu thị ở đâu trên Messenger”. Tuy nhiên, tính năng này vấp phải lo ngại về quyền riêng tư cùng lượng chỉ mục khổng lồ mà chiếc iPhone phải xử lý.

Đội ngũ R&D của Oppo khôn khéo xử lý bằng Snapkey chụp màn hình, giao quyền cho người dùng về thứ họ muốn chiếc máy nhớ. Ngoài an toàn thông tin, việc này còn giúp hạn chế việc xử lý nhiều dữ liệu thừa. Mặt khác, bấm nút tạo ra “trí nhớ cơ bắp”. Khi đã quen, tôi tự động nhấn khi thấy thứ muốn lưu lại như một phản xạ tự nhiên.

Khi videcode, ngoài nhập lệnh, chụp màn hình rồi dán cho AI Agent xem để sửa lỗi là việc phải lặp lại nhiều nhất. Những lúc như vậy, tôi ước chiếc máy tính đang dùng cũng có Snapkey, tự chụp màn hình rồi nạp vào chatbot tự động để giảm số thao tác phải làm.

Phía sau một nút bấm

Một phím bấm không biến chiếc Reno16F ở phân khúc tầm trung thành AI Phone. Tuy vậy, đây vẫn là thiết bị có khả năng tương tác với trí tuệ tạo sinh thực dụng.

So với một sản phẩm tầm trung, bộ công cụ trí tuệ nhân tạo hãng Trung Quốc trang bị còn dồi dào hơn nhiều flagship hãng khác. Nhóm tính năng tạo sticker AI, tạo ảnh hay video sáng tạo trở thành cách mới để khai thác chức năng của di động.

Oppo đưa thêm công cụ AI xuống sản phẩm tầm trung.

Thay vì các thông số phần cứng hàng đầu, Oppo đã tinh chỉnh ColorOS đạt đến mức tối ưu. Dù cấu hình không quá cao, sản phẩm vẫn phản hồi việc vuốt chạm tức khắc với hiệu ứng chuyển cảnh mượt mà. Cấu hình camera với ống kính tele 3x là một nâng cấp lớn. Dù không có Hasselblad nhưng các bộ lọc màu từ mẫu máy này cũng giúp tăng tính cá nhân hóa khi chụp ảnh.

Tuy vậy khi chịu ảnh hưởng bởi khan hiếm chip nhớ, giá thiết bị tiếp tục tăng mạnh, chạm mốc 15 triệu đồng. Ở phân khúc này, người dùng có thể mua iPhone 15, sở hữu cấu hình cao cùng hệ sinh thái Apple. Xiaomi 17T mới ra mắt, đang trong đợt giảm giá cũng là đối thủ đáng gờm khi được trang bị cấu hình khỏe, định vị cận cao cấp.