Nhật Kim Anh quyên góp 1 tỷ đồng

Chiều 3/10, Nhật Kim Anh ủng hộ 1 tỷ đồng để san sẻ gánh nặng cùng bà con chịu ảnh hưởng của bão Bualoi. Trong khi đó, Tuấn Hưng quyên góp 500 triệu đồng.

Chiều 3/10, Nhật Kim Anh cho biết cô đã quyên góp 1 tỷ đồng thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM. “Nhật Kim Anh xin gửi chút tấm lòng, đóng góp 1 tỷ đồng san sẻ cùng bà con vùng bão Bualoi. Cầu mong bà con mình bình an, vững vàng vượt qua giông bão”, nữ diễn viên viết.

Trong khi đó, vợ chồng Tuấn Hưng ủng hộ 500 triệu đồng thông qua Ban Vận động Cứu trợ Trung Ương.

Nhật Kim Anh ủng hộ đồng bào vùng bão lũ 1 tỷ đồng . Ảnh: FBNV.

Cùng ngày, ê-kíp sản xuất chương trình Running Man Vietnam mùa 3 cũng thông báo ủng hộ 100 triệu đồng nhằm khắc phục và san sẻ cho bà con đồng bào trước những ảnh hưởng, khó khăn do bão Bualoi gây ra.

“Không chỉ là chương trình giải trí, chúng tôi và các nghệ sĩ sẽ tổ chức các chương trình thiện nguyện nhân ái như đóng góp ủng hộ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại nặng nề do bão số 10 (Bualoi). Chúng tôi tin những chương trình với năng lượng, thông điệp tích cực nhận được sự quan tâm của khán giả”, ông Kim Guk Jin, CEO Forest Studio chia sẻ.

Trước đó, hàng chục nghệ sĩ khác nhau cũng gửi tiền để giúp đỡ bà con vùng lũ khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra. Hà Anh Tuấn ủng hộ 1,3 tỷ đồng ; Đức Phúc quyên góp 1 tỷ đồng , Ninh Dương Lan Ngọc xác nhận gửi 100 triệu đồng tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung Ương và 100 triệu đồng tới Ban cứu trợ tỉnh Nghệ An.

Phương Oanh gửi 200 triệu đồng từ quỹ mang tên hai con. Thanh Hằng, Jun Phạm mỗi người ủng hộ 200 triệu đồng. Noo Phước Thịnh, Isaac, Ngọc Thanh Tâm, Hoàng Hải… quyên góp 100 triệu đồng mỗi người. Trọng Hiếu, Duy Khánh, DJ Mie, Neko Lê, Vicky Nhung mỗi người gửi 50 triệu đồng. Nhiều nghệ sĩ khác như Rhymastic, MC Thanh Mai, Hoa hậu Kỳ Duyên, NTK Đỗ Mạnh Cường, RHYDER, Diệp Lâm Anh… cũng chung tay giúp đỡ người dân. Một số nghệ sĩ khác quyên góp nhưng không tiết lộ số tiền.