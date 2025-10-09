Nhật Bản tuyên bố dịch cúm trên toàn quốc

Chính phủ Nhật Bản đã tuyên bố dịch cúm trên toàn quốc, kêu gọi người dân tiêm chủng và tăng cường cảnh giác.

Người dân băng qua đường tại khu mua sắm Ginza ở Tokyo, Nhật Bản, năm 2024. Ảnh: Reuters.

Một đợt bùng phát cúm sớm chưa từng có đã buộc cơ quan y tế Nhật Bản phải tuyên bố dịch bệnh trên toàn quốc, theo South China Morning Post.

Đợt dịch lần này xuất hiện sớm hơn 5 tuần so với năm 2024, đã khiến nhiều bệnh viện quá tải và hàng loạt trường học trên khắp Nhật Bản phải đóng cửa.

Các chuyên gia đánh giá việc dịch cúm lây lan nhanh và sớm đến vậy cho thấy virus đang thích nghi với tốc độ chưa từng có.

Xu hướng này không chỉ xảy ra tại Nhật Bản. Các nhà nghiên cứu trên toàn cầu cũng ghi nhận hiện tượng tương tự, kêu gọi người dân và du khách cần tăng cường cảnh giác.

“Mùa cúm năm nay bắt đầu khá sớm. Nhưng trong bối cảnh môi trường toàn cầu đang thay đổi, điều này có thể trở thành kịch bản phổ biến hơn”, Yoko Tsukamoto, giáo sư tại Đại học Khoa học Sức khỏe Hokkaido, nhận định.

Hôm 3/10, Bộ Y tế Nhật Bản tuyên bố tình trạng dịch bệnh sau khi ghi nhận 4.030 ca cúm tại các cơ sở y tế được chỉ định trên toàn quốc, trong khoảng thời gian một tuần, tính từ hôm 22/9. Con số này tăng 957 ca so với tuần trước đó.

Bộ cho biết số ca mắc đã vượt ngưỡng cảnh báo dịch, với trung bình 1,04 bệnh nhân trên mỗi cơ sở y tế.

Cùng thời điểm, 135 trường học, nhà trẻ và cơ sở chăm sóc trẻ em phải tạm đóng cửa vì có nhiều trẻ mắc cúm. Con số này cao gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2024.

Tại tỉnh Yamagata ở miền Bắc Nhật Bản, một trường tiểu học buộc phải đóng cửa đột ngột hôm 6/10 sau khi 22 trong số 36 học sinh xuất hiện triệu chứng cúm.

Các địa phương như Okinawa, Tokyo và Kagoshima là những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Tính đến nay, 28/47 tỉnh của Nhật Bản đã ghi nhận số ca mắc tăng cao.

Dự báo đỉnh điểm mùa cúm sẽ đến sớm hơn mọi năm. bà Tsukamoto kêu gọi người dân chủ động tiêm vaccine càng sớm càng tốt.

“Đối với người khỏe mạnh, bệnh cúm có thể không quá nguy hiểm, dù sẽ gây khó chịu”, bà nói thêm, đồng thời khuyến nghị trẻ nhỏ, người cao tuổi và những ai có bệnh nền nên tiêm phòng để giảm nguy cơ.

Lời cảnh báo cũng được gửi tới du khách nước ngoài khi Nhật Bản đang đón lượng khách quốc tế lớn.