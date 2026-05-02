Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc cho nguyên lãnh đạo Việt Nam

|
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đồng chủ trì Lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản cho nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam. Cùng dự có Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, TP. Hà Nội và bạn bè hai nước Việt Nam và Nhật Bản. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
|
Sau khi Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam công bố quyết định của Nhà Vua Nhật Bản, thay mặt Nhà nước và Chính phủ Nhật Bản, Thủ tướng Takaichi Sanae đã trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự cho nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
|
Thay mặt Nhà nước và Chính phủ Nhật Bản, Thủ tướng Takaichi Sanae trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự cho nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.
|
Huân chương Mặt trời mọc là phần thưởng cao quý nhất của Nhật Bản, không chỉ là sự ghi nhận đối với những cống hiến của hai đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, mà còn thể hiện sự trân trọng của Chính phủ Nhật Bản đối với những nỗ lực của lãnh đạo và nhân dân hai nước trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Nhật Bản ngày càng bền chặt. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.
|
Thay mặt Nhà nước và Chính phủ Nhật Bản, Thủ tướng Takaichi Sanae trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự cho nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.
|
Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng hoa chúc mừng nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Trong thời gian giữ cương vị Thủ tướng giai đoạn 2006-2016, ông Nguyễn Tấn Dũng đã dành nhiều tâm huyết, chỉ đạo quyết liệt nhằm triển khai cụ thể các cam kết, góp phần thúc đẩy hợp tác song phương phát triển sâu rộng, hiệu quả và thực chất trên mọi lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế đến giao lưu nhân dân. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.
|
Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bày tỏ xúc động và vinh dự cùng với nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được đón nhận Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự, do Nhà nước và Chính phủ Nhật Bản trao tặng; khẳng định đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực chung của nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước Việt Nam và Nhật Bản trong sự nghiệp chung vun đắp và thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.
Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế
Mục Thế giới giới thiệu cuốn “Quốc gia thăng trầm: Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế” được NXB Thế giới cho ra mắt vào năm 2018. Tác phẩm làm rõ sự phát triển và đi xuống của nền kinh tế thế giới từ cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000. Cuốn sách vạch ra 10 quy luật để nhận diện về chu kỳ kinh tế dẫn đến vận mệnh tăng trưởng hay suy thoái của một quốc gia.> Độc giả có thể xem thêm tại đây.