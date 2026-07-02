Nhật Bản tăng gấp 5 lần phí thị thực nhưng giảm phí hộ chiếu

Nhật Bản đã tăng gấp 5 lần phí cấp thị thực đối với người nước ngoài, đồng thời giảm mạnh lệ phí làm hộ chiếu cho công dân trong nước nhằm vừa ứng phó tình trạng quá tải du lịch, vừa khuyến khích người dân tăng cường đi nước ngoài.

Người dân ngắm hoa anh đào nở rộ tại Osaka, Nhật Bản, ngày 13/4/2022. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN.

Theo Nikkei Asia, mức phí mới có hiệu lực ngay từ ngày 1/7. Phí cấp thị thực nhập cảnh một lần tăng từ 3.000 yen lên 15.000 yen, trong khi phí thị thực nhập cảnh nhiều lần tăng từ 6.000 yen lên 30.000 yen.

Đây là lần đầu tiên Nhật Bản điều chỉnh phí thị thực sau 48 năm. Chính phủ cho biết mức phí được xác định dựa trên chi phí hành chính và biến động tỷ giá hối đoái.

Hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Trung Quốc và Philippines, vẫn phải xin thị thực để nhập cảnh Nhật Bản. Trong năm 2025, nước này đã cấp hơn 7,8 triệu thị thực, trong đó khoảng 73% dành cho công dân Trung Quốc.

Theo chính phủ Nhật Bản, chi phí xử lý hồ sơ thị thực ngày càng tăng do lượng khách quốc tế tăng mạnh. Việc điều chỉnh phí dự kiến giúp tăng nguồn thu khoảng 120 tỷ yen.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản phải đối mặt với tình trạng quá tải khách du lịch tại nhiều điểm đến nổi tiếng. Các địa phương ghi nhận tình trạng đông đúc, ô nhiễm tiếng ồn và rác thải gia tăng khi lượng khách quốc tế liên tục lập kỷ lục.

Bên cạnh việc tăng phí thị thực, chính phủ cũng nâng thuế xuất cảnh áp dụng với cả công dân Nhật Bản và du khách nước ngoài từ 1.000 yen lên 3.000 yen nhằm tạo thêm nguồn lực cho các biện pháp xử lý tình trạng quá tải du lịch.

Quản lý người nước ngoài đến Nhật Bản du lịch hoặc sinh sống cũng trở thành một trong những chủ đề chính trị nổi bật sau cuộc bầu cử Thượng viện năm 2025. Đây là một trong những ưu tiên của Thủ tướng Sanae Takaichi, người đã lần đầu tiên bổ nhiệm một bộ trưởng phụ trách riêng lĩnh vực này.

Trong khi siết chi phí đối với khách quốc tế, Tokyo lại giảm đáng kể lệ phí làm hộ chiếu nhằm khuyến khích người dân đi du lịch nước ngoài nhiều hơn.

Đối với người từ 18 tuổi trở lên, lệ phí đăng ký trực tuyến hộ chiếu có thời hạn 10 năm được giảm từ 15.900 yen xuống còn 8.900 yen. Nếu nộp trực tiếp, mức phí giảm từ 16.300 yen xuống 9.300 yen.

Đối với người dưới 18 tuổi, phí làm hộ chiếu trực tuyến giảm xuống còn 4.400 yen, trong khi nộp trực tiếp là 4.800 yen.

Theo dữ liệu của Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản (JNTO), nước này đón kỷ lục 42,6 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025, tăng 33,8% so với năm 2019 trước đại dịch COVID-19.

Ngược lại, số người Nhật đi du lịch nước ngoài chỉ đạt 14,7 triệu lượt, thấp hơn 26% so với mức đỉnh gần 20 triệu lượt của năm 2019.

Mặc dù hộ chiếu Nhật Bản thuộc nhóm quyền lực nhất thế giới với khả năng miễn thị thực tới 188 quốc gia và vùng lãnh thổ, chỉ khoảng 18% người dân nước này sở hữu hộ chiếu tính đến năm 2025, thấp hơn mức khoảng 24% trước đại dịch.

Theo Hiệp hội Các đại lý du lịch Nhật Bản (JATA), tỷ lệ này thấp hơn đáng kể so với Hàn Quốc (40%), Mỹ (50%) và Đài Loan (60%).

Chính phủ Nhật Bản đặt mục tiêu thu hút 60 triệu lượt khách quốc tế mỗi năm vào năm 2030. Tuy nhiên, giới chức cho rằng để duy trì mạng lưới đường bay quốc tế và hỗ trợ tăng trưởng ngành hàng không, nhu cầu đi nước ngoài của người dân Nhật cũng cần được cải thiện, thay vì chỉ phụ thuộc vào khách quốc tế.

Hưởng ứng chính sách này, các hãng hàng không lớn như ANA và Japan Airlines đã triển khai nhiều chương trình tặng vé máy bay và thưởng dặm bay nhằm khuyến khích người dân ra nước ngoài trong mùa hè.

Tuy nhiên, triển vọng phục hồi du lịch nước ngoài của người Nhật vẫn đối mặt không ít trở ngại. Phụ phí nhiên liệu trên các chuyến bay quốc tế vừa được ANA và Japan Airlines nâng lên mức cao kỷ lục từ tháng 7, trong khi đồng yen suy yếu xuống khoảng 162 yen/USD, mức thấp nhất trong gần bốn thập kỷ, tiếp tục khiến chi phí du lịch nước ngoài trở nên đắt đỏ hơn.