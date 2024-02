Nhật Bản không cho khách một mình đến 'đảo địa ngục'

Chính quyền thành phố Nagasaki, Nhật Bản không cho phép khách đi du lịch một mình đến "đảo địa ngục" Hashima nhằm đảm bảo an toàn.

Đảo Hashima nhìn từ xa. Ảnh: Motive56.

Hòn đảo khai thác than Hashima (Nagasaki, Nhật Bản) từng là cộng đồng đông dân nhất thế giới, nay đã trở thành thị trấn ma, hay nhiều người còn gọi là "đảo địa ngục".

Tuy bị bỏ hoang, Hashima vẫn là một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng và là Di sản Thế giới được UNESCO công nhận có liên quan đến Cách mạng Công nghiệp Minh Trị vào năm 2015.

Không muốn du khách một mình ghé thăm

Theo Explore, chuyên trang tư vấn du lịch nổi tiếng của Mỹ, chính phủ Nhật Bản không cấp phép cho thuyền, bè cá nhân lưu thông đến đảo. Du khách chỉ có thể tham quan Hashima thông qua các công ty lữ hành và phải có hướng dẫn viên du lịch đi kèm.

Tòa nhà cũ kỹ trên đảo được xây bằng bê tông, trước kia là khu ổ chuột cho người lao động. Ảnh: Mail Online.

Thuyền của đơn vị khai thác tour đến đảo chỉ được cập bến trong điều kiện thời tiết thuận lợi. Khi đến Hashima, hướng dẫn viên sẽ đưa du khách tham quan theo tuyến đường định sẵn ở rìa phía nam của hòn đảo.

Các tòa nhà bỏ hoang tại Hashima có tuổi đời lên đến 50 năm, thậm chí, một trong số đó là căn hộ bê tông cốt thép lâu đời nhất của Nhật Bản, theo Explore.

Tuy nhiên, du khách chỉ được phép quan sát các tòa nhà bỏ hoang từ xa để đảm bảo an toàn. Ngay cả đội sửa chữa cũng không thể mạo hiểm vào bên trong do nguy cơ tòa nhà sụp đổ cao. Đây cũng là một trong số lý do tại sao du khách bắt buộc phải đi theo đoàn, không đi lang thang khám phá hòn đảo một mình.

Khó tiếp cận

Vùng biển xung quanh đảo Hashima dễ xuất hiện các đợt sóng lớn nếu gió giật mạnh. Do đó, chính quyền thành phố Nagasaki đưa ra những quy định nghiêm ngặt về việc cập bến an toàn.

Theo Công ty TNHH Vận chuyển Yamasa, một trong những công ty lữ hành được cấp phép đến đảo, thành phố ngăn thuyền cập bến nếu tầm nhìn bị ảnh hưởng hoặc tốc độ gió hoặc độ cao sóng quá lớn.

Hashima nhìn từ trên cao. Ảnh: Jordy Meow.

Chi phí đến đảo là 4,200 yen/người lớn (tương đương khoảng 690.000 đồng) chưa bao gồm 310 yen (khoảng 52.000 đồng) phí neo thuyền. Du khách sẽ được hoàn lại một phần tiền nếu tour bị hủy do điều kiện thời tiết.

Mặc dù đảo khó tiếp cận, nguy cơ sụp đổ cao, một số nhà làm phim vẫn chọn Hashima làm bối cảnh với loạt phim bom tấn như Skyfall, Attack on Titan.

Hashima thu hút du khách nhờ kiến trúc của các tòa nhà bỏ hoang. Ngoài ra, lịch sử đen tối từ Thế chiến II cũng gây tò mò cho không ít khách du lịch.

Theo tờ Daily Mail, hòn đảo từng là điểm khai thác than sầm uất vào những năm Thế chiến II. Người Trung Quốc, Triều Tiên từng làm nô dịch, làm việc tại hầm mỏ than cho người Nhật.