Nhật Bản 0-0 Thụy Điển: 'Samurai xanh' khó giành ngôi đầu

Sáng 26/6, Nhật Bản cần ghi 3 bàn và không thủng lưới trước Thụy Điển mới có thể giành lại ngôi đầu từ tay Hà Lan.

Đại diện châu Á sẽ gặp Morocco ở vòng 32 đội nếu đứng nhất tại bảng F. Nếu đứng thứ 2, Nhật Bản sẽ gặp Brazil.

Sau màn trình diễn đầy quả cảm trong trận hòa 2-2 trước Hà Lan ở ngày ra quân, Nhật Bản tiếp tục gây ấn tượng mạnh khi đánh bại Tunisia 4-0. Chiến thắng ấy giúp đội bóng của HLV Hajime Moriyasu vươn lên vị trí thuận lợi tại bảng F. Chỉ cần không thua Thụy Điển, Nhật Bản chắc chắn có vé vào vòng loại trực tiếp, thậm chí vẫn còn cơ hội cạnh tranh ngôi đầu bảng.

Sức mạnh của Nhật Bản đến từ sự ổn định đáng kinh ngạc. Họ đang sở hữu chuỗi bốn trận bất bại tại World Cup với hai chiến thắng và hai trận hòa. Nếu tiếp tục không thua, Nhật Bản sẽ trở thành đội tuyển châu Á thứ hai trong lịch sử đạt thành tích năm trận bất bại liên tiếp tại World Cup, sau chuỗi 6 trận của Hàn Quốc giai đoạn 1998-2002.

Ở chiều ngược lại, Thụy Điển bước vào trận đấu với nhiều áp lực sau thất bại nặng nề 1-5 trước Hà Lan. Trước đó, đội bóng Bắc Âu từng khởi đầu đầy hứa hẹn bằng chiến thắng 5-1 trước Tunisia, nhưng trận thua vừa qua đã khiến vị thế của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

HLV Graham Potter khẳng định Thụy Điển sẽ rút kinh nghiệm từ thất bại đó, nhưng họ không còn nhiều thời gian để sửa sai. Một chiến thắng sẽ giúp họ chắc chắn đi tiếp, trong khi một trận hòa chỉ đủ để nuôi hy vọng với vị trí thứ ba.

Lịch sử đối đầu đang nghiêng về Thụy Điển khi họ bất bại trong bốn lần gặp Nhật Bản gần nhất. Tuy nhiên, Nhật Bản cũng cho thấy họ không còn là đội bóng dễ bị đánh bại trước các đối thủ châu Âu khi bất bại 4 trận gần nhất tại World Cup trước những đại diện từ lục địa già.