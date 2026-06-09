Nhập viện vì chai nhựa 20cm mắc kẹt trong trực tràng

Người đàn ông 34 tuổi nhập viện trong tình trạng đau tức hậu môn kéo dài do dị vật mắc sâu trong trực tràng, buộc phải phẫu thuật.

Các bác sĩ khoa Ngoại Tổng quát, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long cho biết vừa tiếp nhận và xử trí thành công một trường hợp dị vật trực tràng ở nam bệnh nhân 34 tuổi.

Trước đó, bệnh nhân tự đưa một chai nhựa dài khoảng 20 cm, đường kính khoảng 5 cm vào hậu môn trong quá trình sinh hoạt cá nhân. Bệnh nhân đã nhiều lần tự tìm cách lấy dị vật ra ngoài nhưng không thành công. Quá trình này khiến dị vật tiếp tục di chuyển sâu hơn, gây khó chịu và buộc người bệnh phải đến cơ sở y tế thăm khám.

Dị vật chai nhựa được lấy ra khỏi trực tràng nam bệnh nhân 34 tuổi với kích thước lớn. Ảnh: BVCC.

Qua thăm khám lâm sàng và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, các bác sĩ xác định dị vật nằm sâu trong trực tràng. Theo các chuyên gia, nếu không được can thiệp kịp thời, tình trạng này có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như tổn thương niêm mạc, chảy máu, nhiễm trùng, thủng trực tràng hoặc viêm phúc mạc.

Kết quả chụp X-quang cho thấy dị vật nằm ở vị trí sâu và không thể lấy ra bằng các phương pháp thông thường hoặc nội soi qua ngả hậu môn. Sau khi hội chẩn, ê-kíp khoa Ngoại Tổng quát do ThS.BS Trần Nhật Phi phụ trách đã quyết định phẫu thuật lấy dị vật.

Ca can thiệp diễn ra thuận lợi. Dị vật được lấy ra an toàn, không ghi nhận tổn thương nghiêm trọng hay biến chứng thủng trực tràng. Sau phẫu thuật, bệnh nhân ổn định, các dấu hiệu sinh tồn bình thường, ăn uống và vận động tốt, tiếp tục được theo dõi tại khoa.

Theo ThS.BS Trần Nhật Phi, việc sử dụng các vật dụng không được thiết kế chuyên dụng cho cơ thể người tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe. Trong trường hợp này, chai nhựa không có bộ phận chặn bên ngoài nên dễ bị lực co bóp tự nhiên của trực tràng đẩy sâu vào bên trong, khiến việc lấy ra trở nên khó khăn và làm tăng nguy cơ tổn thương đường tiêu hóa dưới.

Hình ảnh chụp X-quang dị vật kẹt trong cơ thể bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Bác sĩ cho biết dị vật hậu môn - trực tràng không phải tình huống hiếm gặp trong thực hành lâm sàng. Tuy nhiên, nhiều người vì tâm lý e ngại nên chần chừ không đến bệnh viện hoặc cố gắng tự xử lý tại nhà, vô tình làm dị vật di chuyển sâu hơn và gia tăng nguy cơ biến chứng.

Các chuyên gia khuyến cáo khi xảy ra sự cố, người bệnh nên đến cơ sở y tế có chuyên khoa ngoại để được thăm khám và can thiệp sớm. Dị vật hậu môn - trực tràng nếu không được xử trí kịp thời có thể gây chảy máu, nhiễm trùng, áp xe vùng hậu môn, thủng trực tràng, thậm chí đe dọa tính mạng. Việc phát hiện và điều trị sớm không chỉ giúp giảm đau đớn cho người bệnh mà còn hạn chế các biến chứng nặng nề có thể xảy ra.