Nhân viên cây xăng tử vong trong phòng trọ ở Đồng Tháp

Tối 8/4, công an xã Tân Hương (Đồng Tháp) đang phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một người đàn ông trong phòng trọ.

Phòng trọ nơi ông V. tử vong.

Khoảng 17h ngày 8/4, do không thấy ông V.T.V (SN 1967, ngụ tỉnh Đồng Tháp) đến làm việc, nên người làm cùng gọi điện thoại nhưng ông V. không bắt máy. Sau đó, một người tới phòng trọ ông V. ở xã Tân Hương kiếm và thấy ông V. đang nằm trên tấm vải nệm lót dưới nền gạch, vào kiểm tra phát hiện ông V. đã tử vong.

Nhận tin báo, công an xã Tân Hương đã tới phong toả hiện trường. Tại hiện trường, ông V. nằm trên tấm vải nệm lót dưới nền gạch, bên cạnh còn có quạt máy đang hoạt động.

Qua tìm hiểu, ông V. là nhân viên tại một cây xăng ven Quốc lộ 1A, gần nơi ông ở trọ.