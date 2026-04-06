Người đàn ông tử vong trong phòng trọ ở Đồng Tháp

  • Thứ hai, 6/4/2026 13:43 (GMT+7)
Sau khi gọi điện thoại không được, người dân tới phòng trọ tìm kiếm, thấy cửa phòng không khóa vào kiểm tra phát hiện người đàn ông tử vong trong tư thế nằm xấp mặt trên nền nhà.

Sáng 6/4, Công an phường Đạo Thạnh (Đồng Tháp) phối hợp các đơn vị liên quan điều tra vụ việc một người đàn ông tử vong trong căn phòng trọ.

Hiện trường người đàn ông tử vong tại căn nhà trọ.

Theo đó, vào khoảng 8h ngày 6/4, bạn của anh N.P.N.T (SN 1989, ngụ tỉnh Đồng Tháp) gọi điện thoại cho anh T. nhiều lần nhưng không được, nên nhờ người tới phòng trọ anh T. đang ở để tìm kiếm (trên đường Đoàn Thị Nghiệp, phường Đạo Thạnh, Đồng Tháp).

Tới khu trọ, người dân thấy cửa phòng trọ không khóa, khi vào kiểm tra phát hiện anh T. nằm úp mặt xuống nền gạch và đã tử vong.

Nhận được tin báo, công an phường Đạo Thạnh có mặt bảo vệ hiện trường và phối hợp đơn vị liên quan điều tra vụ việc.

Chúc Trí - Thịnh Tiến/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

