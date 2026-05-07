Nhân thân bất ngờ của mẹ ruột và người tình đánh tàn nhẫn bé 2 tuổi

UBND xã Hòa Hiệp (TP.HCM) xác nhận bé trai 2 tuổi N.G.K bị bạo hành tàn nhẫn khi ở trọ cùng mẹ ruột là Nguyễn Thị Thanh Trúc và người tình.

Cận cảnh nơi bé 2 tuổi bị đánh dã man ở TP.HCM Căn nhà trong khu đất trống ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp (TP.HCM) là nơi bé trai mới 2 tuổi đã phải chịu những trận đòn roi tàn nhẫn, kéo dài từ chính mẹ ruột và người tình của mẹ.

Ngày 7/5, thông tin từ UBND xã Hòa Hiệp cho biết, Danh Chơn sinh năm 1996 quê tỉnh An Giang, còn Nguyễn Thị Thanh Trúc sinh năm 1993 có mẹ ruột đang cư ngụ tại ấp Phước Kiển, xã Nhà Bè, TP.HCM. Trúc từng có chồng và sinh ra 2 người con khác đang sống cùng bà nội các cháu tại tỉnh Bến Tre cũ (nay là tỉnh Vĩnh Long). Bé K. là con của Trúc cùng một người đàn ông không rõ danh tính. Sau khi quen biết Danh Chơn, Trúc đem theo bé K. sống chung với Chơn không đăng ký kết hôn.

Căn nhà trọ nơi Trúc và Chơn thuê của một người dân địa phương là nhà nguyên căn. Trong căn trọ hầu như không có vật dụng và đồ sinh hoạt nào ngoài một tấm nệm nhỏ và chiếc võng. Sau khi hai đối tượng này bị cơ quan công an bắt giữ khẩn cấp vào chiều 5/5, căn phòng trọ đang được để trống.

Căn nhà thuê trọ ở ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp, nơi Nguyễn Thị Thanh Trúc cùng người tình là Danh Chơn với bé K. sinh sống.

Lãnh đạo UBND xã Hòa Hiệp cho biết, việc bạo hành bé K. của cặp đôi này được người dân phát hiện và trình báo cơ quan chức năng. Bé K. đã 2 tuổi nhưng chưa có giấy khai sinh. Vào thời điểm được phát hiện, đưa đến cơ sở y tế, tình trạng sức khỏe của nạn nhân rất yếu, phản ứng chậm. Trên cơ thể bé có nhiều dấu hiệu bị bạo hành như: vùng lưng có nhiều vết bầm tím, trầy xước, bong tróc da; vùng đầu có vết rách. Tay, chân và mông nạn nhân có nhiều vết bầm cũ và mới xen kẽ, cho thấy dấu hiệu bị tác động nhiều lần trong thời gian dài. Test nhanh chất ma túy đối với Trúc và Chơn cho kết quả âm tính.

Liên quan đến vụ việc, tại cơ quan chức năng, các đối tượng khai nhận nhiều lần thực hiện hành vi bạo hành đối với bé K. trước thời điểm bị phát hiện. Riêng trong ngày 2/5, hai đối tượng đã nhiều lần dùng tay, cây tre đánh vào tay, chân, lưng và đầu của bé. Thậm chí, Trúc còn có hành vi nhúng đầu con ruột vào thau nước trong quá trình tắm.

Mẹ ruột cùng người tình nhiều lần bạo hành bé K. trong căn nhà trọ, thậm chí Trúc có hành vi nhúng đầu con ruột vào chậu nước lúc đang tắm.

Lời khai của bà Lương Thị Oanh, hàng xóm đối diện nhà trọ của Trúc và Chơn và một số người dân xung quanh khu vực, cũng cho thấy đã từng chứng kiến cháu bé bị đánh đập trước đó.

Trước khi cơ quan điều tra bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Thanh Trúc cùng người tình là Danh Chơn, UBND xã Hòa Hiệp đã có công văn gửi Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị hỗ trợ giám định thương tích cho bé K.

Bé đang được các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM cùng nhân viên Trung tâm Công tác xã hội giáo dục dạy nghề thiếu niên TP.HCM điều trị, chăm sóc do bà ngoại và dì ruột từ chối chăm sóc.