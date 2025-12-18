Nhan sắc nữ diễn viên bị tố gạ gẫm nhiều bạn học có gia đình

Diễn viên Đài Loan Andrea Chen bức xúc lên tiếng sau khi bị cáo buộc là "tiểu tam", chen vào hạnh phúc gia đình người khác. Cô cho biết sự việc khiến bản thân rơi vào trầm cảm, thậm chí nghĩ đến hành động tiêu cực. Theo SETN, Andrea Chen (Trần Khuông Di) thời gian qua bị tố gạ gẫm nhiều bạn học cũ đã có gia đình. Một số cựu sinh viên của Đại học Quốc gia Đài LOan nhận tin nhắn từ Andrea Chen, trong đó cô bày tỏ sự buồn bã và mong muốn gặp gỡ, nói chuyện.

Các cuộc gặp thường diễn ra ở quán cà phê, đường phố hoặc nơi ở của họ, chủ yếu vào đêm khuya. Andrea Chen được miêu tả mặc trang phục mỏng manh như đồ ngủ, áo hai dây hoặc quần short. Một số người kể cô nói chuyện lộn xộn, hỏi về đời tư, lương bổng, thậm chí hỏi "có muốn hẹn hò không". Khi thấy nữ diễn viên này bất ổn, họ đã chặn liên lạc.

Sau đó, Andrea Chen lên tiếng phủ nhận. Cô khẳng định các thông tin bịa đặt đã gây áp lực lớn trong thời gian qua. Nữ diễn viên kể từng được nhiều sao nam như Trần Bách Lâm, Quách Phẩm Siêu… theo đuổi, nhưng giờ đây truyền thông lại miêu tả cô như kẻ phá hoại hôn nhân. "Thư tuyệt mệnh gần như đã hoàn thành, nên các người không cần phí thời gian nữa. Hai người đàn ông đẹp trai nhất Đài Loan mà tôi từng từ chối được tôn vinh như thần thánh, còn tôi bị viết như tình nhân. Đây là nội dung xuyên tạc, sai sự thật", Andrea Chen nhấn mạnh.

Trên trang cá nhân thời gian qua, Trần Khuông Di liên tục có những bài viết bày tỏ sự bức xúc vì bị bôi nhọ. Trong một bài viết, cô chia sẻ: “Tôi luôn sống trong sạch. Tôi không bao giờ cần mặc đồ mỏng manh để thu hút đàn ông, cũng như không bao giờ quấy rối bất cứ ai. Ngược lại, tôi đã phải chịu đựng rất nhiều lần việc bị quấy rối bởi những kẻ biến thái trong suốt những năm qua”.

Theo tin tức của Mirror Media vào tháng 10, Trần Khuông Di đăng tải một bức ảnh trong bữa tiệc tối lên Facebook. Bức ảnh đó có hình một người đàn ông. Để tránh hiểu nhầm với vợ con, người đàn ông này liên hệ với nữ diễn viên đề nghị cô gỡ bỏ hình ảnh. Nữ diễn viên đáp lại: "Anh có vợ sao. Vợ anh giận à" và từ chối xóa ảnh, thậm chí đề nghị người đàn ông nhờ luật sư can thiệp nếu cảm thấy bị xâm phạm đời tư.

Sau đó, người đàn ông bức xúc lên tiếng. Ông cho biết hai người chỉ gặp nhau một lần trong bữa tiệc cách đây 2 năm. Người này là đàn anh của Trần Khuông Di tại Đại học Quốc gia Đài Loan. Hai người không có quan hệ ngoài luồng nhưng hình ảnh của nữ diễn viên đã ảnh hưởng tới cuộc sống của ông. Người đàn ông thậm chí nhắn nhủ Trần Khuông Di: “Nếu cô có bệnh thì hãy đi khám”.

Andrea Chen sinh năm 1987, khởi nghiệp làm người mẫu quảng cáo và MV, trước khi đóng phim từ năm 2011. Cô nổi tiếng với vai Maggie trong In Time with You, sau đó tham gia Tiểu thời đại, Bạn trai ma, Trái tim sắt đá, Hoàng tử William... Cô từng vướng scandal lộ ảnh ngoại tình với Trương Hiếu Toàn khi anh đang yêu Vạn Thiến, dẫn đến bị tẩy chay và tạm rời làng giải trí.

Trần Khuông Di không đóng phim kể từ 2017. Lần xuất hiện cuối cùng của cô trong làng giải trí là vào 2020 khi xuất hiện trong một chương trình và tiết lộ cô vẫn độc thân. Năm 2024, Sohu đưa tin nữ diễn viên được bắt gặp lang thang trên phố suốt 2 ngày. Cô đi khám nha khoa, ăn uống, dạo phố một mình, thậm chí vô tư thay quần áo tại một cửa hàng toàn cửa kính nằm sát đường.

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.