Nữ diễn viên bị tố gạ gẫm nhiều bạn học

Trần Khuông Di khẳng định cô không ngoại tình, gạ gẫm bạn học cũ như truyền thông, cộng đồng mạng bàn tán. Tuy nhiên, sự việc ảnh hưởng nghiêm trọng tới tinh thần của cô.

Ngày 18/12, tờ HK01 đưa tin Trần Khuông Di (Andrea Chen) - diễn viên được mệnh danh một trong ngũ mỹ nhân của Đại học Quốc gia Đài Loan - bức xúc lên tiếng việc bị bôi nhọ danh dự, khiến cô rơi vào trạng thái trầm cảm và thậm chí có ý định tiêu cực.

Andrea Chen gần đây bị tố cáo là nhân tình, cố chen vào đời sống hôn nhân của người khác. Trước tin tức trên, nữ diễn viên kể cô từng được nhiều người nổi tiếng như Trần Bách Lâm, Quách Phẩm Siêu… theo đuổi, nhưng truyền thông lại miêu tả cô là "kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác" và điều này hoàn toàn không đúng sự thật.

“Thư tuyệt mệnh gần như đã hoàn thành rồi, nên bạn không cần phí thời gian nữa. Các người miêu tả hai người đàn ông đẹp trai nhất Đài Loan, những người tôi từng từ chối, như những vị thần, nhưng lại viết về tôi như một tình nhân. Đây là nội dung xuyên tạc, sai sự thật”, Andrea Chen nhấn mạnh.

Diễn viên Trần Khuông Di phủ nhận việc ngoại tình. Ảnh: Mnews.

Theo nữ diễn viên, sự việc gây áp lực rất lớn cho cô trong suốt những ngày qua. Cô thừa nhận trước đây không lên tiếng về vấn đề này để giữ thể diện cho người khác, nhưng giờ đây nữ diễn viên phải lên tiếng trước khi sự việc đi quá xa.

Lý do nữ diễn viên lên tiếng là bởi những ngày qua cô bị tố gạ gẫm nhiều bạn học đã có gia đình. Theo tờ SETN, trong vài năm qua, nhiều cựu sinh viên nhận được tin nhắn của Andrea Chen. Trong tin nhắn, Trần Khuông Di thường bày tỏ cô buồn bã nên muốn nói chuyện, gặp mặt.

Khi gặp gỡ, họ thường hẹn nhau tại quán cafe hoặc đường phố, nơi ở của các cựu sinh viên kể trên. Đáng nói, các cuộc gặp thường xuyên diễn ra lúc đêm khuya. Andrea Chen thường mặc đồ ngủ mỏng manh, áo 2 dây hoặc quần short.

Theo lời kể của một số bạn học cũ, Andrea Chen nói chuyện lộn xộn, khó hiểu, thường hỏi về đời tư, lương bổng, thậm chí hỏi họ "có muốn hẹn hò không". Khi thấy Andrea Chen bất ổn, những người bạn này đã chặn số của cô.

Andrea Chen sinh năm 1987, bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu quảng cáo và xuất hiện trong các video âm nhạc trước khi bước chân vào sự nghiệp diễn xuất. Cô ra mắt với vai trò diễn viên vào 2011. Thời điểm đó, cô đảm nhận vai Maggie trong loạt phim truyền hình nổi tiếng In Time with You.

Sau đó, cô tham gia một số bộ phim khác như Tiểu thời đại, Bạn trai ma, Trái tim sắt đá, Hoàng tử William...

Cô từng vướng ồn ào lộ ảnh ngoại tình với đồng nghiệp Trương Hiếu Toàn trong thời gian anh này yêu Vạn Thiến. Vụ việc khiến nữ diễn viên bị tẩy chay và biến mất suốt thời gian dài.