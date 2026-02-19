Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nhan sắc hoa khôi vướng tin hẹn hò Thanh Sơn

Lê Thái Bảo Khanh sinh năm 2006, kém Thanh Sơn 15 tuổi. Cô theo học Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Diễn viên Thanh Sơn đang vướng nghi vấn hẹn hò cùng Hoa khôi Lê Thái Bảo Khanh. Lý do là khán giả bắt gặp Thanh Sơn thường xuyên “thả tim” nhiều bài đăng của Bảo Khanh. Bên cạnh đó, cả 2 còn được cho là check-in tại cùng một địa điểm với khung cảnh tương đồng, làm dấy lên nghi vấn về mối quan hệ trên mức bạn bè. Đáng nói, tháng 11/2025, Bảo Khanh cũng đăng video thân thiết Thanh Sơn lên trang cá nhân.

Mới đây, nam diễn viên đăng tải một đoạn video kèm chú thích: “Đang dỗi n.y mà vẫn đu trend kiểu…”. Trong đó, “n.y” là cách viết tắt của “người yêu” - cụm từ quen thuộc được giới trẻ sử dụng trên mạng xã hội. Động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý và khiến nhiều khán giả cho rằng Thanh Sơn đang ngầm công khai chuyện tình cảm. Tuy nhiên, cả Thanh Sơn lẫn Bảo Khanh đều chưa lên tiếng xác nhận hay phủ nhận thông tin liên quan đến đời tư.

Lê Thái Bảo Khanh sinh năm 2006 tại Nghệ An. Cô theo học Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội). Cô gái này có niềm đam mê với múa đương đại từ khi còn nhỏ. Cô từng tham gia cuộc thi Thanh niên thanh lịch trong Lễ hội Đền Cuông tại Nghệ An và giành giải nhất.

Ngoài ra, Bảo Khanh còn tham gia cuộc thi UEB Charming do Đại học Kinh tế tổ chức sau đó giành ngôi vị Hoa khôi cùng 2 giải phụ là Người đẹp Áo dài, Người đẹp Trình diễn ấn tượng.

Lê Thái Bảo Khanh có vóc dáng đẹp, đường nét thu hút. Tin đồn hẹn hò với nam diễn viên hơn cô 15 tuổi đang khiến Bảo Khanh nhận được sự chú ý. Nhiều tài khoản mạng tìm kiếm thông tin của cô gái này.

Hình ảnh Lê Thái Bảo Khanh tại một sự kiện. Trên trang cá nhân của Bảo Khanh, một số dân mạng bình luận, hỏi về mối quan hệ với Thanh Sơn, song cô không phản hồi.

