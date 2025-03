Nhân chứng Myanmar kể lại khoảnh khắc bệnh viện đổ sập sau động đất

Khi màn đêm dần buông xuống Mandalay - thành phố lớn thứ hai Myanmar, nhiều cư dân dựng lều nhỏ và chuẩn bị ngủ trên đường phố thay vì mạo hiểm trở về nhà. “Chúng tôi lo sợ một số tòa nhà sẽ sụp xuống”, Ko Ko chia sẻ.

Mandalay là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận động đất mạnh 7,7 độ, theo sau vài phút là dư chấn có cường độ 6,4 độ, vào hôm 28/3.

Ko Ko đang lái xe thì mặt đất rung chuyển lần thứ hai. “Chúng tôi dừng lại ở góc đường vì rung lắc. Ngay lúc đó, một bệnh viện đổ sập trước mặt tôi, giống như những tấm bánh quế vỡ vụn, và đám bụi lớn xuất hiện như trong phim”, anh nói, cho biết thêm hầu hết địa điểm ở Mandalay đều bị hư hại nặng nề.

Theo Tân Hoa Xã, chiều 29/3, Hội đồng quản lý nhà nước Myanmar thông báo số người thiệt mạng trong trận động đất đã tăng lên 1.002, trong khi 2.376 người khác bị thương. Con số này có thể tiếp tục tăng cao khi hoạt động tìm kiếm và cứu trợ vẫn đang được tiến hành. Chính quyền quân sự đã kêu gọi cộng đồng quốc tế cung cấp viện trợ nhân đạo, cho thấy mối quan ngại sâu sắc về thiệt hại thực tế.

Một nhân chứng tên Nadi cho biết anh rể cô, Imran, đang ở bên trong một nhà thờ Hồi giáo khi mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội. Sức mạnh từ trận động đất đã phá hủy tất cả tòa nhà bên trong khuôn viên nhà thờ Hồi giáo này.

Nadi cho biết Imran đã tìm cách trốn thoát nhưng bị thương và chảy rất nhiều máu. “Mạng điện thoại di động bị sập và đội cứu hộ tiếp cận hiện trường chậm trễ”, Nadi nói. Imran đã qua đời ở tuổi 18.

Nadi cho biết nhà thờ Hồi giáo là một trong hai nhà thờ bị sập trong khu vực. Một khách sạn và những ngôi nhà xung quanh cũng bị hư hại. “Khách sạn sập đến tầng ba, nhân viên khách sạn cùng chủ sở hữu vẫn mắc kẹt”, cô kể. “Trong những nhà khác cũng vậy. Số thương vong ngày một tăng cao”.

Các video được chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại cảnh tượng đổ nát, từ tu viện, nhà thờ Hồi giáo, căn hộ đến đường sá. Trong một video, khói dày đặc bao trùm Đại học Mandalay, trong khi những hình ảnh khác chụp cảnh các tòa nhà bị san phẳng hoặc bị nghiêng hậu động đất. Một video khác cho thấy một nhóm nhà sư đi khom mình khi một tòa nhà lớn ở nhà bị sập hoàn toàn, còn video quay bên ngoài nhà thờ Hồi giáo bị hư hại ghi hình mọi người đang trèo qua các mảnh vỡ và gạch.

Theo một nhân chứng, 8 người đã thiệt mạng và những người khác được cho là mắc kẹt dưới một tòa nhà đang xây dựng ở thị trấn Pyigyidagun.

Chính quyền quân sự đã kêu gọi người dân hiến máu trong bối cảnh các bệnh viện công ở khu vực Sagaing và Mandalay chật kín bệnh nhân. Hàng trăm người thương vong cũng được đưa đến một bệnh viện ở thủ đô Naypyidaw, nơi lối vào khoa cấp cứu đã đổ sập xuống một chiếc ôtô. Bệnh nhân phải chuyển ra ngoài trời điều trị.

"Tôi chưa từng chứng kiến (chuyện gì) như thế này trước đây", một bác sĩ nói. "Chúng tôi đang cố gắng kiểm soát tình hình. Tôi kiệt sức rồi".

Các dịch vụ cấp cứu ở Myanmar vốn đã quá tải nghiêm trọng từ trước động đất.

"Myanmar đang trong tình trạng khốn cùng, nơi giao tranh kéo dài 4 năm đã đẩy 1/3 dân số, khoảng 20 triệu người, vào cảnh nghèo đói và cần được cứu trợ nhân đạo", Hội đồng cố vấn đặc biệt cho Myanmar, nhóm chuyên gia quốc tế độc lập, nhận định. “Trận động đất xảy ra vào thời điểm bấp bênh khi các khoản viện trợ bị cắt giảm nghiêm trọng khiến các cộng đồng dễ bị tổn thương trở nên mong manh hơn bao giờ hết".

Ko Ko cho rằng với tình hình hiện tại, người dân cần nguồn thông tin đáng tin cậy, nhưng các nguồn cấp dữ liệu truyền thông mạng xã hội lại tràn ngập báo cáo chưa được xác minh hoặc các tin nhắn về nghĩa vụ quân sự bắt buộc.

Giữa lúc lực lượng cứu hộ quá tải, người dân địa phương đang tìm cách tự bảo vệ mình. "Mọi người đang tự xoay xở để giải quyết vấn đề. Người dân đã tự chặn lối vào cầu vượt vì họ lo sợ nó sẽ sụp xuống”, Ko Ko nói thêm.

Dư chấn từ trận động đất hôm 28/3 vẫn tiếp tục cho tới tận tối. “Khoảng một giờ trước, tôi vẫn cảm thấy rung lắc trong khoảng 2 giây”, Ko Ko chia sẻ, cho biết hiện tại người dân Mandalay cảm thấy an tâm hơn khi ngủ bên ngoài trời.

Tiến sĩ Roger Musson, nghiên cứu viên danh dự tại Cục Khảo sát Địa chất Anh, cho biết sự kiện tương tự gần đây nhất trong khu vực xảy ra vào năm 1956. “Vì đã rất lâu mới có trận động đất lớn, các công trình xây dựng không được thiết kế để chống chịu lực địa chấn mạnh, dẫn đến mức độ thiệt hại và thương vong cao hơn”, ông nói.

