Nhân chứng kể phút kinh hoàng người lái xe đâm vào fan Liverpool

Vụ việc nghiêm trọng xảy ra trên con phố Water, trung tâm thành phố Liverpool khiến 47 người bị thương, trong đó có 4 trẻ em. Cảnh sát nhanh chóng bắt giữ người đàn ông 53 tuổi điều khiển chiếc xe lao vào đám đông, hất một số lên nắp capo và chèn lên ít nhất 4 người khác.

Daniel Jones - đứng cách đó vài mét chia sẻ trên The Sun: "Tôi không tin vào mắt mình. Đó là cảnh tượng kinh hoàng khiến nhiều người sợ hãi. Các nhân viên y tế đã quỳ gối xuống sơ cứu, điều trị cho những người bị thương. Thật may mắn, vợ tôi vừa mới lên khách sạn cùng cậu con trai 3 tuổi".

Nhân chứng Hayley thuật lại: "Thật sốc và buồn. Chiếc xe đột ngột mất kiểm soát và tôi nghe thấy nhiều người ha hét. Hầu hết đều cho rằng đó là cuộc tấn công khủng bố. Chúng tôi không biết làm thế nào chiếc xe van đó lại vào được phố Water. Anh ta đạp ga lao hết tốc lực vào đám đông. Có người lăn ra và bị bánh xe chèn lên. Tôi đoán chiếc xe tông ngã khoảng 40 người".

Natasha Rinaldi theo dõi cuộc diễu hành từ phòng khách sạn kể với Sky News: "Tiếng động lớn làm mọi người hốt hoảng. Tôi nhìn ra cửa sổ thì thấy chiếc xe đã cán qua nhiều người. Một số chạy theo tài xế và cố gắng đập vỡ kính. Cảnh sát đã làm mọi cách để ngăn chặn và đẩy mọi người ra xa. Lúc đó tôi rất bối rối và chỉ nghe thấy tiếng la hét".

Chelsea Yuen đang đi bộ cùng bạn và con gái nhỏ may mắn tránh được chiếc xe. Cô nói: "Con đường đông nghẹt. Chúng tôi như cá mòi bước đi trên phố rồi nghe thấy tiếng bíp bíp và nhiều người hét lên. Khi nhìn lên, một chiếc xe lao về phía chúng tôi với vận tốc khoảng 50 km/h. Tôi cùng bạn lập tức nhảy ra khỏi đường và kéo con gái nhỏ theo. Tình huống diễn ra cực kỳ nhanh".

Sự cố xảy ra vào khoảng 18h (giờ địa phương) trên phố Water, trung tâm thành phố Liverpool, khi hàng nghìn cổ động viên tụ tập chúc mừng danh hiệu vô địch quốc gia thứ 20 của "Lữ đoàn đỏ".

Niềm vui đăng quang Premier League mùa 2024/25 của Liverpool bị che phủ bởi vụ tai nạn kinh hoàng. Chiếc xe gây tai nạn, được mô tả là "lao thẳng vào đám đông", khiến ít nhất 4 người phải nhập viện bằng cáng và nhiều người khác bị thương.

