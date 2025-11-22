Nhân chứng kể lại thời khắc lũ 'xé toạc' đê ở Gia Lai

"Nước chảy ầm ầm. Nhiều trâu bò cũng trôi theo, nhà không đóng kịp cũng nứt vách luôn...", nhân chứng kể lại thời khắc nước lũ tràn bờ đê sông Luật Lễ (xã Tuy Phước, Gia Lai).

Ông Lê Văn Tạo (60 tuổi, ngụ xóm 3, thôn Luật Lễ, xã Tuy Phước), cho biết sự việc xảy ra vào đêm 18/11. Trước thời điểm đó, ông phát hiện đoạn đê nguy cơ sập, liền quay về nhà hô hào người dân nhanh chóng di tản, đưa bò đi nơi khác.

“Khoảng 1 tiếng sau tôi nghe cái đùng, rồi nước chảy ầm ầm. Nhiều trâu bò cũng trôi theo, nhà không đóng kịp cũng nứt vách luôn. May tôi thả bò đi lên bờ cao nên không bị thiệt hại”, ông Tạo cho biết.

Người dân kể lại sự việc.

Bà Nguyễn Thị Kim Hương (người dân địa phương) cho biết thời điểm đê vỡ nước tuôn xuống nhanh quá, không kịp trở tay.

“Mọi đồ đạc trong nhà trôi đi hết. Bốn con bò, hai con heo nái và bầy con cũng trôi đi luôn. Hai ngày qua tôi cũng đi tìm những không thấy con nào”, bà Hương xót.

Đêm 18/11, nước lũ dâng cao bất ngờ đã làm vỡ đoạn đê sông Luật Lễ, khiến dòng nước đổ ồ ạt xuống vùng hạ du, gây ngập sâu.

Bà Lê Thị Vinh Hương, Bí thư Đảng ủy xã Tuy Phước, cho biết vụ việc này địa phương đã có ghi nhận, báo cáo lên cấp trên. Ở khía cạnh địa phương chưa thể khẳng định, công bố đây là vỡ đê Luật Lễ hay không. Theo bà Hương, thẩm quyền công bố sự việc này thuộc về ngành chức năng.

Đồ đạc người dân bị nước lũ nhấn chìm gây hư hỏng, khu vực hiện nay cũng được chính quyền địa phương rào chắn.

Hiện nay, địa phương đã tiến hành rào chắn, cảnh báo cho người dân, đồng thời hướng dẫn các lối đi tạm. Địa phương đang thống kê thiệt hại, chưa có số liệu cụ thể. “May mắn, vụ việc không có thiệt hại về người”, bà Hương nói.

Trước đó, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, xác nhận có sự việc vỡ đê Luật Lễ.

Phó thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long kiểm tra đoạn đê Luật Lễ.

Sớm sửa chữa lại đoạn đê

Trong chuyên kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai cùng đoàn công tác, chiều 21/11, Phó thủ tướng Lê Thành Long đã đi kiểm tra thực tế đoạn đê gặp sự cố ở sông Luật Lễ (xã Tuy Phước) và Làng trẻ em SOS Quy Nhơn.

Sau khi kiểm tra thực tế, Phó thủ tướng Lê Thành Long đánh giá cao việc tỉnh Gia Lai đã chủ động sơ tán, đảm an toàn tính mạng cho người dân khi sự cố xảy ra. Phó thủ tướng yêu cầu tỉnh Gia Lai nhanh chóng xây dựng phương án sửa chữa lại đoạn đê cũng như rà soát toàn tuyến đê Luật Lễ để không có sự cố tương tự.

Phó thủ tướng Lê Thành Long tặng quà cho người thân thôn Luật Lễ.

Chia sẻ mất mát với người dân chịu nhiều thiệt do mưa lũ, Phó thủ tướng Lê Thành Long khẳng định: Chính phủ luôn xem việc giúp dân khắc phục hậu quả là nhiệm vụ cấp bách, ưu tiên hàng đầu. Vì vậy, Chính phủ sẽ có các chính sách hỗ trợ địa phương, người dân để nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.