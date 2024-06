Nhạc sĩ 'Đúng người đúng thời điểm' nói về nghi vấn Sơn Tùng đạo nhạc

Điệp khúc của "Đừng làm trái tim anh đau" được cho là na ná "Đúng người đúng thời điểm". Tuy nhiên, nhạc sĩ Thanh Hưng khẳng định 2 bài hát không giống nhau.

Sau khi tung ra Đừng làm trái tim anh đau, Sơn Tùng một lần nữa vướng tranh luận đạo nhạc. Hiện, video so sánh đoạn điệp khúc của ca khúc Đừng làm trái tim anh đau với Đúng người đúng thời điểm của Thanh Hưng lan truyền trên mạng xã hội. Ngoài ra, đoạn “Rồi ngày ấy cuối cùng đã tìm đến ta nào đâu hay / Anh sẽ không để vụt mất đi cơ duyên ông trời trao tay” trong bài hát mới của Sơn Tùng cũng được chỉ ra giống hit của Thanh Hưng.

Dưới một bài viết so sánh, Thanh Hưng khẳng định điệp khúc của hai bài hát không hề giống nhau. Còn về câu hát “Rồi ngày ấy cuối cùng đã tìm đến ta nào đâu hay / Anh sẽ không để vụt mất đi cơ duyên ông trời trao tay”, Thanh Hưng cho biết: “Nếu đoạn này, các bạn nói na ná điệp khúc của Đúng người đúng thời điểm thì cũng không sai. Nhưng cũng chỉ 3-4 nốt, không đáng để bàn luận quá nhiều. Bởi việc các bài hát trùng ít nốt với nhau là bình thường”.

Sơn Tùng vướng nghi vấn đạo nhạc nhưng nhạc sĩ Thanh Hưng phủ nhận. Ảnh: FBNV.

Trước những ý kiến cho rằng Thanh Hưng sợ fan của Sơn Tùng tấn công nên không dám thừa nhận sự giống nhau của 2 ca khúc, nam ca sĩ phủ nhận.

Anh chia sẻ thêm: “Tôi thấy rất nhiều bạn tag tài khoản của tôi vào những video so sánh. Tôi không biết ý các bạn muốn so sánh đoạn nào để đưa ra lời nói công bằng. Do đó, tôi có phân tích rõ, nếu so 2 điệp khúc của 2 bài thì hoàn toàn khác nhau. Còn đoạn khác thì tôi có thẳng thắn nói ra cảm nhận cá nhân và phân tích rõ ràng như trước đó. Một số bạn nói tôi sợ fan của Tùng công kích nên mới nói thế. Thật sự là có sao nói vậy. Tôi có lượng khán giả riêng nên rất ngại vướng vào lùm xùm nào đó rồi bị nói kiếm fame (danh tiếng) này kia. Tôi đăng bài phân tích công bằng một lần rồi thôi, chấm hết chuyện này ở đây”.

Một số fanpage còn so sánh Đừng làm trái tim anh đau với ca khúc của Hương Ly, Mr Siro nhưng khán giả nhanh chóng phản bác. Họ cho rằng các ca khúc này không hề giống nhau.

Đừng làm trái tim anh đau được Sơn Tùng phát hành vào 8/6 và nhận đánh giá tích cực nhờ giai điệu ngọt ngào, dễ nghe. Trong khi đó, Đúng người đúng thời điểm được Thanh Hưng phát từ năm 2019. Ca khúc được khán giả đón nhận ngay khi ra mắt và hiện đạt hơn 44 triệu lượt xem MV.