Nhạc kịch 'Chí Phèo' của Dương Cầm gây chú ý ở Hà Nội

Trong 2 ngày cuối tuần, vở nhạc kịch Giấc mơ Chí Phèo của NSX Dương Cầm diễn ra tại nhà hát Hồ Gươm, 40 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội và được sự đón nhận của đông đảo khán giả. Nhiều nghệ sĩ Việt như NSND Xuân Bắc, NSND Thu Hà, Thanh Thanh Hiền, Tùng Dương, Nguyễn Cường, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền, MC Phí Linh, MC Huyền Trang (Mù Tạt)... cũng tới ủng hộ ê-kíp.

Theo NSND Nguyễn Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, vở nhạc kịch không chỉ hấp dẫn mà còn có tính thẩm mỹ cao, giàu giá trị văn học và nghệ thuật. Tác phẩm của Dương Cầm và ê-kíp đã chạm tới cảm xúc người xem. Do đó, NSND Nguyễn Xuân Bắc mong đợi vở nhạc kịch không chỉ có đêm diễn thứ 10 mà còn lan tỏa tới nhiều khán giả bằng hàng chục, hàng trăm đêm diễn khác. “Đây là sản phẩm hấp dẫn, tiêu biểu trong bối cảnh chúng ta đang thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa", NSND Nguyễn Xuân Bắc nhận định.

Nhạc kịch Giấc mơ Chí Phèo là dự án được thực hiện sau nhiều năm ấp ủ của nhạc sĩ, nhà sản xuất Dương Cầm , biên kịch Đinh Tiến Dũng, đạo diễn, NSƯT Phùng Tiến Minh và NSND Huỳnh Tấn Minh. Vở nhạc kịch thắng Giải Xuất sắc tại Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc 2024. Vở nhạc kịch đã nhận được sự đồng cảm, yêu thích của người xem bằng 18 ca khúc giàu cảm xúc, nội dung sâu sắc, thông điệp giá trị, ý nghĩa và diễn xuất tự nhiên của dàn diễn viên.

Âm nhạc trong vở Giấc mơ Chí Phèo là sự giao thoa tinh tế, khéo léo giữa âm nhạc truyền thống với hiện đại. Những chất liệu âm nhạc như opera, rap tới xẩm truyền thống được ê-kíp kết hợp đầy hấp dẫn, thú vị tạo nên bữa tiệc âm nhạc nhiều màu sắc, đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Hoàng Thái Phương - con gái út của nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền - đảm nhận vai nữ chính Thị Nở. Trước khi tham gia vở nhạc kịch, Hoàng Thái Phương chưa học qua bất kỳ lớp diễn xuất nào. Tuy nhiên, bằng sự học hỏi, nỗ lực của bản thân, Thái Phương đã thể hiện tròn trịa vai diễn Thị Nở mà vẫn mang được màu sắc riêng biệt, không bị “lấn át” bởi những phiên bản Thị Nở đã quá thành công trước đó.

Tùng Dương chăm chú theo dõi vở nhạc kịch. Theo NSX Dương Cầm, anh cùng ê-kíp có kế hoạch đưa vở nhạc kịch tới nhiều trường học trong thời gian tới, đặc biệt nhân dịp 20/11 nhằm tri ân các thầy cô, đồng thời lan tỏa tình yêu của lớp trẻ với những giá trị truyền thống.

Vở nhạc kịch thu hút lượng lớn khán giả, ở đủ lứa tuổi khác nhau. Điều đó cho thấy sức hấp dẫn của vở diễn, đặc biệt với khán giả trẻ. Tác phẩm đến nay đã tròn 1 tuổi và trải qua 10 đêm diễn, được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm sáng của loại hình nhạc kịch ở Việt Nam.

