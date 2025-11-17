Động thái gây bàn tán của Tóc Tiên

Tóc Tiên chia sẻ lại một clip có tiêu đề khẳng định cô đang độc thân. Động thái của nữ ca sĩ lập tức gây bàn tán trên mạng xã hội.

Mới đây, Tóc Tiên được phát hiện chia sẻ clip có tiêu đề: “Cộng đồng mạng tìm tới tận nhà nam dancer nhảy với Tóc Tiên vì chưa bao giờ thấy chị cháy như vậy, đúng là phụ nữ độc thân”. Đoạn clip ghi lại tương tác táo bạo, gợi cảm của Tóc Tiên với nam vũ công trong sự kiện âm nhạc mới đây tại TP.HCM.

Động thái của Tóc Tiên gây xôn xao mạng xã hội. Ảnh: FBNV.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là tiêu đề bài viết khẳng định Tóc Tiên đang độc thân. Do đó, việc nữ ca sĩ chia sẻ lại clip trên được cho là động thái ngầm thừa nhận đường ai nấy đi với Touliver. Tuy nhiên, tới sáng 17/11, nữ ca sĩ được phát hiện đã gỡ chia sẻ video kể trên khỏi trang cá nhân.

Thời gian qua, chuyện tình cảm của Tóc Tiên và Touliver liên tục gây bàn tán. Cô và nhà sản xuất Touliver vướng nghi vấn trục trặc sau nhiều năm gắn bó. Cả hai thường xuất hiện ở những nơi khác nhau thay vì đi chung như trước. Tóc Tiên cũng được cho là đã rời khỏi ngôi nhà từng sống chung với chồng.

Hai người không còn tương tác qua mạng xã hội như trước đây. Nữ ca sĩ không ít lần cập nhật các dòng trạng thái tâm trạng, càng làm dân mạng đồn đoán về chuyện rạn nứt. Song đến lúc này, Tóc Tiên và Touliver đều không lên tiếng.

Ngoài ra, nữ ca sĩ liên tiếp chia sẻ bài đăng có nội dung đầy tâm trạng hoặc suy ngẫm về cuộc sống. Trước đó, ca sĩ chia sẻ hình ảnh chụp trên bãi biển kèm dòng chú thích: "No matter what, the sun still rises life just goes on" (Tạm dịch: Dù thế nào đi nữa, mặt trời vẫn mọc và cuộc sống vẫn tiếp diễn).