Nhà xuất bản được mùa tại Giải thưởng Sách Quốc gia

Nhà xuất bản Kim Đồng năm nay có 8 cuốn sách lọt vào danh sách đề cử. Các cuốn sách trải rộng nhiều lĩnh vực nội dung từ văn hóa, lịch sử, tới triết học, tài chính.

Nhà xuất bản Kim Đồng (NXB) từ lâu đã là cái tên bảo chứng cho chất lượng cuốn sách. Tại Giải thưởng Sách Quốc gia năm nay, đơn vị một lần nữa khẳng định vị thế dẫn đầu khi trở thành nhà xuất bản sở hữu nhiều đề cử nhất - với 8 cuốn sách được gọi tên.

Tri thức - Znews đã có cuộc trò chuyện với bà Vũ Thị Quỳnh Liên - Phó giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Kim Đồng về những cuốn sách của NXB được đề cử tại Giải thưởng năm nay.

Cuốn sách "Sống" của NXB Kim Đồng. Ảnh: Đinh Hà.

Giải thưởng tiếp thêm động lực cho tác giả, nhà xuất bản

- Năm nay, Nhà xuất bản Kim Đồng là đơn vị có nhiều sách được đề cử Giải thưởng nhất. Cảm xúc của bà như thế nào khi biết điều này?

- Trong nhiều năm, sách của NXB Kim Đồng được gọi tên ở giải thưởng sách Quốc gia, và cứ đến mỗi mùa trao giải thưởng, đội ngũ làm sách của NXB lại cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi các tác giả, tác phẩm của mình được ghi nhận và tôn vinh tại lễ trao giải.

- Giải thưởng Sách Quốc gia có ý nghĩa thế nào với Nhà xuất bản, có tác động ra sao tới các cuốn sách?

- Giải thưởng là động lực để các tác giả và NXB Kim Đồng tiếp tục mang đến những đầu sách mới và hay, thúc đẩy đội ngũ biên tập và sáng tạo của NXB tiếp tục tìm kiếm, tổ chức và đầu tư cho các tác phẩm.

Thông qua Giải thưởng, các tác giả cũng có nhiều hứng khởi để sáng tác, còn độc giả thì có thêm thông tin về các tác phẩm được hội đồng chuyên môn lựa chọn để tìm đọc. Có thể thấy, Giải thưởng Sách Quốc gia có ý nghĩa với không chỉ NXB, mà còn cả những người làm sáng tạo và những độc giả yêu sách.

Bà Vũ Thị Quỳnh Liên. Ảnh: NVCC.

- Thông điệp gì trong các cuốn sách này khiến bà thấy tâm đắc nhất?

- Các đề tài sách của NXB Kim Đồng tham dự Giải thưởng năm nay rất phong phú từ đề tài, hình thức đến đối tượng. Mảng sách tranh thiếu nhi là các đề tài về truyền thống văn hoá (bộ Vang danh nghề cổ), sự kiện lịch sử (Kể chuyện Điện Biên Phủ); sách kiến thức có đề tài triết học giúp bạn đọc ngay từ nhỏ đã tiếp cận với tư duy phản biện và tìm hiểu về cuộc sống qua lăng kính triết học (bộ Thưởng thức Triết học), đề tài về quản lí tài chính được viết bởi một chuyên gia trong ngành với hình thức truyện tranh thú vị cùng những tình huống, câu chuyện thuần Việt, rất thiết thực về quản lí tài chính dành cho bạn đọc.

Mảng sách văn học gồm tác phẩm của tác giả trong nước và nước ngoài song có điểm chung là đề cao những giá trị nền tảng như tình cảm gia đình, sự thấu cảm giữa các thế hệ, sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại (các tác phẩm Đại náo nhà ông ngoại, Bà ngoại trên cây táo, Sống). Đối tượng của các bộ sách cũng trải rộng từ lứa tuổi nhi đồng cho đến tuổi trưởng thành. Các sách đều được đầu tư mĩ thuật công phu, in ấn đẹp.

- Bà đánh giá thế nào về mặt bằng chung và xu hướng của các cuốn sách được đề cử năm nay?

- Điểm tích cực đầu tiên là số lượng các sách tham gia dự giải tăng so với năm trước, thể hiện sức hút của giải thưởng đối với các đơn vị xuất bản và phần nào cho thấy sự phong phú và đa dạng của thị trường sách. Các cuốn sách tham gia dự giải đều là những cuốn sách tốt về nội dung và được đầu tư mỹ thuật công phu. Nhiều cuốn sách có giá trị về văn hoá lịch sử, kể những câu chuyện rất Việt Nam.

Nhiều cuốn sách tham gia dự giải được bạn đọc yêu thích, cho thấy các tác phẩm tham gia giải thưởng đã cân bằng yếu tố hay và bán tốt, thay vì chỉ tập trung thuần tuý về nội dung mà chưa được nhiều bạn đọc biết đến.

"Bạn đọc là đích đến cuối cùng của những cuốn sách"

- Sau khi được vinh danh, nhà xuất bản có kế hoạch gì để đưa các cuốn sách đạt giải tiếp cận rộng rãi hơn với độc giả?

- Trong thời gian qua, NXB Kim Đồng đã chuyển ngữ, bán bản quyền các sách trong nước ra thế giới. Nổi bật có tác phẩm Chang hoang dã được giải A sách Quốc gia năm 2021. Tới đây, chúng tôi sẽ có bản tiếng Anh của các cuốn Xóm Bờ Giậu, bộ 15 bí kíp giúp tớ an toàn, Những đứa trẻ hạnh phúc… cũng là những cuốn, bộ sách được vinh danh tại Giải thưởng Sách Quốc gia.

Thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu các đầu sách này tại các chương trình hợp tác trong khu vực và tại các hội sách quốc tế để có thể tiếp cận rộng hơn với bạn đọc trên thế giới.

Cuốn "Chang hoang dã" đạt Giải A Giải thưởng Sách Quốc gia năm 2021. Ảnh: Báo Khoa học & Phát triển.

-Có điều gì bà mong muốn gửi gắm tới độc giả của Kim Đồng và độc giả quan tâm tới Giải thưởng Sách Quốc gia?

- Các đơn vị làm sách đều có chung mong muốn mang đến những cuốn sách chất lượng cho bạn đọc. Giải thưởng là sự ghi nhận của hội đồng chuyên môn nhưng chính bạn đọc mới là đích đến cuối cùng của những cuốn sách. Sự lựa chọn và ủng hộ của bạn đọc luôn là động lực lớn nhất dành cho tất cả những người làm sách.

- Xin cảm ơn bà!