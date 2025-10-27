Nhà vô địch World Cup 2014 bị tẩy chay

Cựu danh thủ Jerome Boateng phải hủy quá trình huấn luyện tại Bayern Munich sau làn sóng phản đối dữ dội từ người hâm mộ.

Boateng bị tẩy chay.

Theo Daily Mail, Boateng từng có kế hoạch tham gia một chương trình huấn luyện ngắn hạn cùng HLV Vincent Kompany - người từng là đồng đội của anh tại Manchester City. Bayern mong muốn giúp cựu trung vệ 37 tuổi này trở lại môi trường bóng đá chuyên nghiệp và tích lũy kinh nghiệm huấn luyện.

Tuy nhiên, kế hoạch này nhanh chóng bị hủy bỏ chỉ vài ngày sau khi các CĐV Bayern treo biểu ngữ phản đối dữ dội trong trận “Hùm xám” thắng Borussia Dortmund 2-1 hôm 18/10.

Trên khán đài Allianz Arena, người hâm mộ giăng biểu ngữ với dòng chữ: “Ai dung túng cho kẻ bạo hành thì cũng có tội. Boateng, biến đi!”. Họ cũng phát động chiến dịch trực tuyến mang tên “Đặt ranh giới với bạo lực giới tính: Jerome Boateng không nên trở lại Bayern Munich".

Nguyên nhân bắt nguồn từ vụ việc năm 2024, khi Boateng bị tòa án Đức kết tội cố ý gây thương tích cho bạn gái cũ trong một chuyến du lịch năm 2018. Cựu tuyển thủ Đức dính án treo kèm bị phạt số tiền 170.000 euro, đồng thời buộc phải đóng góp hơn 85.000 euro cho các tổ chức từ thiện.

Sau khi giải nghệ vào tháng 9, Boateng đang theo học bằng HLV hạng A của UEFA, đồng thời phát triển hai dự án kinh doanh riêng liên quan đến thể thao và giải trí.

Boateng từng là ngôi sao ở hàng thủ Bayern và tuyển Đức, góp công vào chức vô địch World Cup 2014 của ĐTQG.

