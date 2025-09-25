Nhà vô địch marathon qua đời ở tuổi 30

Làng điền kinh thế giới vừa đón nhận tin buồn khi Shewarge Alene, nhà vô địch Stockholm Marathon 2025, qua đời ở tuổi 30.

Shewarge Alene đột ngột qua đời ở tuổi 30.

Theo Daily Mail, nữ VĐV người Ethiopia gục ngã trong buổi tập và lập tức được đưa đến bệnh viện gần thủ đô Addis Ababa nhưng không qua khỏi.

Ban tổ chức giải Stockholm Marathon thông báo tối 25/9: "Chúng tôi đau buồn khi nhận tin Shewarge Alene qua đời. Cô ấy cảm thấy không khỏe trong lúc tập luyện và được đưa đến bệnh viện, nhưng tiếc rằng không qua khỏi ở tuổi 30. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình và những người thân yêu của cô".

Alene là một trong những gương mặt nổi bật nhất của làng marathon thế giới. Trong sự nghiệp, cô tham dự 27 giải đấu chuyên nghiệp, giành chiến thắng 12 lần.

Tháng 5 vừa qua, Alene cán đích đầu tiên tại Stockholm Marathon với thời gian 2 giờ 30 phút 38 giây, nhận được sự tán dương của dư luận. Hồi tháng 10/2023, nữ VĐV quá cố thiết lập kỷ lục cá nhân với thành tích 2 giờ 27 phút 26 giây tại giải Cape Town Marathon.

Sự ra đi đột ngột của Alene là cú sốc lớn với cộng đồng điền kinh quốc tế. Nữ VĐV từng để lại dấu ấn vào năm 2010, khi mượn giày để thi đấu nhưng vẫn phá kỷ lục đường chạy tại Mount Washington Road Race.

