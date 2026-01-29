Nhà văn Mường Mán qua đời

Với hơn 50 năm cầm bút, nhà văn Mường Mán đã để lại một di sản văn học phong phú, được bạn đọc nhiều thế hệ yêu mến.

Nhà văn, nhà thơ, biên kịch Mường Mán đã từ trần vào chiều ngày 28/1 tại TP.HCM, hưởng thọ 79 tuổi. Sự ra đi của ông khiến giới văn nghệ và bạn đọc tiếc thương sâu sắc.

Mường Mán, tên thật là Trần Văn Quảng, sinh năm 1947 tại làng Chuồn (làng An Truyền), huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế. Khi trưởng thành, ông lên miền Nam làm phóng viên chiến trường ở miền Trung và Nam bộ; sau đó quyết định gắn bó sự nghiệp với văn chương, chuyên viết về tuổi mới lớn.

Mường Mán giải thích vì sao ông lấy bút danh Mường Mán: “Đầu năm 1960, lần đầu tiên tôi thấy cái tên này trên bản tin thời sự của nhật báo Sóng Thần: 'Đêm qua trường tiểu học Mường Mán bị pháo kích sập…'. Khoảng chừng vài tháng sau, trên tạp chí Sáng Tạo có in truyện ngắn 'Mường Mán' của Tô Thùy Yên viết về cuộc chia tay của một đôi tình nhân nghèo ở ga xép có tên Mường Mán. Từ đó tôi luôn nhớ, nghĩ, thậm chí bị cái tên mộc mạc ấy ám ảnh…”

Mường Mán bắt đầu bước chân vào văn đàn vào năm 1965, trên Tạp chí Văn, với hai bài thơ Thiếu thời và Mùa hạ. Những năm 1970, ông được đăng nhiều kỳ trên tuần báo Tuổi Ngọc 2 truyện Lá tương tư và Một chút mưa thơm, bắt đầu được công chúng biết tới nhiều hơn.

Tác phẩm tiêu biểu của Mường Mán gồm nhiều truyện dài và thơ nổi tiếng. Ví dụ, truyện dài Lá tương tư, Một chút mưa thơm và các truyện viết về tuổi hoa niên khác như Mùa thu tóc rối, Chiều vàng hoa cúc, Khóc nữa đi sớm mai, Trăng không mùa, Muối trăm năm… đều để lại ấn tượng trong giới học sinh và độc giả trẻ.

Ngoài ra, ông cũng có một số tiểu thuyết được yêu thích như Hồng Hạ, Kiều Dũng, Ngon hơn trái cấm, Tuần trăng mê hoặc, Bèo nước long đong, Cạn chén tình…

Phong cách văn chương của ông được nhận xét là giàu chất thơ, nhân hậu và chan chứa tình cảm với con người. Bạn bè, giới phê bình nhận xét trong các tác phẩm của Mường Mán hầu như không xuất hiện những cảnh chiến tranh bom đạn mà đậm chất lãng mạn, trong sáng.

Ngoài sáng tác văn học, Mường Mán còn ghi dấu ấn ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác. Ông từng xuất bản hai tập thơ Vọng (1995) và Dịu khúc (2008). Trên màn ảnh, ông được biết đến là biên kịch, đồng sáng tạo của nhiều bộ phim và phim truyền hình nổi tiếng. Các kịch bản tiêu biểu do ông viết gồm: Người trong cuộc (1987), Tiếng đờn kìm (1997), Gió qua miền tối sáng (1995), Trăng không mùa (1998) và Duyên phận (2003). Trong đó, phim truyền hình Duyên phận (16 tập) từng gây ấn tượng trên sóng HTV với kịch bản của Mường Mán và đạo diễn Lê Cung Bắc.

Sau khi nghỉ hưu (cuối năm 2007), Mường Mán theo đuổi ước mơ nghệ thuật thứ hai là hội họa. Ông gác bút văn chương, cầm cọ vẽ tranh, trong khoảng 10 năm đã hoàn thành khoảng 100 bức tranh sơn dầu.

Một bức tranh của họa sĩ Mường Mán trưng bày tại triển lãm cá nhân. Ảnh: Báo An Ninh Thủ Đô.

Năm 2019, ông tổ chức triển lãm cá nhân Tuần trăng mê hoặc trưng bày 50-70 bức tranh tại TP.HCM, thu hút sự quan tâm của giới yêu nghệ thuật. Phong cách hội họa của ông cũng mang đậm vẻ mộng mơ và hoài niệm, giống như thơ văn của mình.