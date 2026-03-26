Nhà sử học Dương Trung Quốc: ‘Thời đại trí tuệ nhân tạo, chi bằng học’

Nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng AI chính là “người học trò giỏi nhất trong tất cả học trò” nên để không bị AI vượt mặt, mỗi người cần phát triển khả năng tự học sâu sắc.

Ngày 25/3, "Hành trình Từ Trái Tim - Hành trình Lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt" do Tập đoàn Trung Nguyên Legend khởi xướng tiếp tục tổ chức chuỗi hoạt động giao lưu, trao tặng Tủ sách Nền tảng Đổi đời tại Trường đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM và Trường đại học Văn hóa TP.HCM. Sự kiện ghi dấu ấn với sự góp mặt của hai khách mời đặc biệt đã gắn bó với hành trình suốt 14 năm là nhà sử học Dương Trung Quốc và nhà báo Nguyễn Thị Ngọc Hải.

Tại sự kiện, hàng nghìn cuốn sách quý thuộc Tủ sách Nền tảng Đổi đời do Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ tuyển chọn đã được trao tận tay các bạn sinh viên. Chương trình cũng mở ra không gian giao lưu đầy cảm hứng với các chuyên gia và nhân vật ảnh hưởng như Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2020 Phương Anh, Á hậu Miss Earth 2025 Mỹ Anh, ca sĩ Khải Đăng…

Các bạn sinh viên háo hức nhận những đầu sách thuộc Tủ sách Đổi đời và giao lưu với các diễn giả tại sự kiện Hành trình Từ Trái Tim ngày 25/3.

Tự học là bệ phóng trong thời đại AI

Bàn về nỗi băn khoăn của người trẻ trước sự trỗi dậy mạnh mẽ của công nghệ, nhà sử học Dương Trung Quốc đã gợi nhắc lại tinh thần lịch sử thời kỳ cụ Phan Chu Trinh với triết lý sâu sắc: "Chi bằng học".

Dưới góc nhìn của ông, trí tuệ nhân tạo (AI) hiện nay thực chất là "người học trò giỏi nhất" vì nó có khả năng tiếp thu và tổng hợp toàn bộ khối tri thức khổng lồ của nhiều thế hệ nhân loại. Từ cơ sở dữ liệu đó, AI không ngừng nâng cấp và thậm chí tạo ra nguy cơ cạnh tranh trực tiếp với con người. Trong bối cảnh đầy thách thức này, nhà sử học khẳng định không có con đường nào khác thiết thực hơn việc nỗ lực học tập.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tự bồi đắp kiến thức, ông chia sẻ: "Việc làm của Trung Nguyên đại diện cho dòng chảy không ngừng nghỉ, đòi hỏi mỗi người quan tâm hơn đến tri thức, cái tự học là quan trọng nhất... Chúng ta có những bài học từ rất xưa rồi, giúp chống lại AI mà đã quên mất". Thông qua việc mang sách đến tận tay cộng đồng, chương trình đóng vai trò như một lời nhắc nhở thế hệ trẻ không được xao nhãng việc tự học để duy trì ưu thế trước công nghệ.

Nhà sử học Dương Trung Quốc chia sẻ về tầm quan trọng của việc học và văn hóa trong thời đại trí tuệ nhân tạo.

Cũng tại buổi chia sẻ, nhiều sinh viên bày tỏ với các diễn giả nỗi băn khoan với câu hỏi "Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?". Nhà báo Nguyễn Thị Ngọc Hải đã mang đến một góc nhìn đầy tính hiện thực và nhân văn.

Tự nhận bản thân thuộc diện "cuộc đời không rực rỡ" theo tiêu chuẩn bề ngoài hào nhoáng hay nhan sắc như hoa hậu, diễn viên, bà khẳng định mỗi cá nhân đều sở hữu một hình thái tỏa sáng riêng biệt. Từ đó, bà gửi gắm lời khuyên: "Mỗi người sẽ rực rỡ theo cách phải tìm ra cái cách đúng, xác hợp với mình và mình có thể làm được, mình nỗ lực được để mình rực rỡ".

Được khởi xướng từ năm 2012, "Hành trình Từ Trái Tim" đã trải qua 14 năm kiến tạo khát vọng cho thanh niên Việt Nam. Trong suốt chặng đường dài đó, nhà sử học Dương Trung Quốc và nhà báo Nguyễn Thị Ngọc Hải luôn đồng hành cùng chương trình với vai trò là những khách mời đặc biệt.

Chia sẻ về cơ duyên và lý do bền bỉ gắn bó với các hoạt động của Trung Nguyên Legend, nhà báo Ngọc Hải cho biết bà trân trọng sự nỗ lực thông minh, quyết tâm và nghị lực vươn lên của tập đoàn. Theo bà, điểm khác biệt lớn nhất là Trung Nguyên không chỉ dừng lại ở việc kinh doanh đơn thuần mà còn thấm nhuần triết lý "lập chí" cho thế hệ trẻ.

Bà đánh giá cao tinh thần cống hiến của đội ngũ thực hiện hành trình khi họ không quản ngại gian khó, sẵn sàng mang tri thức đến những vùng núi cao, vùng sâu vùng xa và biển đảo Trường Sa với mong muốn lan tỏa triết lý sống, sự minh triết và khát vọng vươn lên thay vì chỉ làm quan hệ công chúng bề nổi.

Nhà báo Nguyễn Thị Ngọc Hải chia sẻ với sinh viên Trường đại học Văn hóa TP.HCM ngày trong 25/3.

5 quyển sách là Nền tảng Đổi đời

Nhận định sâu hơn về Tủ sách Nền tảng Đổi đời mà hành trình đang miệt mài trao tặng, nhà báo Nguyễn Thị Ngọc Hải khẳng định 5 cuốn sách kinh điển (gồm Quốc gia khởi nghiệp, Đắc nhân tâm, Nghĩ giàu làm giàu, Không bao giờ là thất bại - Tất cả là thử thách và Khuyến học) mang những chủ đề lớn và luôn bám sát các vấn đề thời sự cốt lõi của thời đại.

Lấy ví dụ về tác phẩm Đắc nhân tâm, bà nhận xét đây cuốn sách chứa đựng bài học về cái "tâm" và đạo đức con người. Trong xã hội hiện đại với nhiều biến động thế giới lẫn trong nước, giá trị của cuốn sách lại càng trở nên thiết thực. Theo bà, những nền tảng tri thức và sức mạnh tinh thần được đúc kết từ các tác phẩm này không chỉ giúp người trẻ trau dồi năng lực kinh doanh mà còn xây dựng nội lực vững vàng để có thể tự đứng dậy sau mọi thất bại trên đường đời.

Đại diện Trung Nguyên Legend cho biết mỗi cuốn trong Tủ sách Nền tảng Đổi đời đều mang một vai trò riêng, bổ trợ cho nhau để hình thành hệ tư duy toàn diện cho người trẻ.

Hoa hậu Trịnh Mỹ Anh và Á hậu Phương Anh giao lưu, ký tặng cho các bạn sinh viên 5 quyển sách thuộc Tủ sách Nền tảng Đổi đời.

Nghĩ giàu làm giàu được xem như cuốn sách khởi điểm, giúp người đọc định hình khát vọng và niềm tin cá nhân. Tác phẩm không đơn thuần nói về làm giàu vật chất mà nhấn mạnh sự giàu có trong tư duy, tinh thần. Thông qua các nguyên tắc phát triển bản thân, cuốn sách khuyến khích người trẻ xác định rõ mục tiêu, nuôi dưỡng niềm tin và rèn luyện ý chí để hiện thực hóa những mong muốn lớn.

Trong khi đó, Khuyến học lại mở rộng góc nhìn từ cá nhân ra cộng đồng và quốc gia. Tác phẩm đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của mỗi công dân trong việc học tập và đóng góp cho sự phát triển chung. Từ câu chuyện của Nhật Bản, cuốn sách truyền đi thông điệp về một dân tộc có thể vươn lên mạnh mẽ nếu coi trọng giáo dục và tinh thần tự cường.

Ở góc độ phát triển quốc gia, Quốc gia khởi nghiệp mang đến một case study điển hình về một quốc gia nhỏ nhưng có sức bật lớn trong công nghệ và đổi mới sáng tạo. Cuốn sách không chỉ truyền cảm hứng mà còn gợi mở cách tư duy về hệ sinh thái khởi nghiệp, nơi sáng tạo và khát vọng đóng vai trò then chốt.

Sự kiện Hành trình Từ Trái Tim ở các trường đại học thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ.

Song song với đó, Đắc nhân tâm tập trung vào yếu tố con người - nền tảng của mọi mối quan hệ và thành công. Những nguyên tắc về thấu hiểu, kết nối và thuyết phục trong sách giúp người đọc xây dựng kỹ năng giao tiếp và tạo dựng sự tin cậy, điều không thể thiếu trong môi trường làm việc và xã hội hiện đại.

Cuối cùng, Không bao giờ là thất bại, tất cả là thử thách mang đến câu chuyện thực tế về hành trình khởi nghiệp của Chung Ju Yung. Từ trải nghiệm cá nhân, cuốn sách truyền đi tinh thần dám đối diện thất bại, coi khó khăn là một phần tất yếu của quá trình trưởng thành và thành công.

Đặt trong tổng thể, 5 cuốn sách không chỉ cung cấp tri thức mà còn góp phần hình thành tư duy lập chí, nuôi dưỡng nội lực và khơi dậy khát vọng hành động cho thế hệ trẻ, phản ánh đúng thông điệp của Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ: “Thế hệ thanh niên cần phải xác lập tinh thần thay vì chỉ lập thân lập nghiệp thôi thì chưa đủ. Và các bạn cần phải khởi nghiệp kiến quốc”.