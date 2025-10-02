Nhà sách truyền thống ở Anh tuyên chiến với Amazon

Nền tảng bán sách trực tuyến ra mắt chức năng mới cho phép các nhà sách truyền thống ở Anh bán ebook, hưởng toàn bộ lợi nhuận thay vì nhường thị phần cho Amazon.

Amazon vẫn thống trị thị trường ebook toàn cầu nhưng hiệu sách độc lập đang tìm cách giành lại độc giả. Ảnh: Pascal.

Cửa hàng sách trực tuyến Bookshop.org vừa công bố nền tảng cho phép các hiệu sách độc lập tại Anh bán sách điện tử, trở thành lựa chọn thay thế cho Kindle của Amazon. Toàn bộ lợi nhuận từ mỗi đơn hàng sẽ được chuyển trực tiếp cho hiệu sách, trong khi giá ebook giữ nguyên như trên Amazon, Guardian đưa tin.

“Các hiệu sách giờ đã có thêm một công cụ trong cuộc chiến chống Amazon”, bà Nicole Vanderbilt, giám đốc điều hành Bookshop.org UK, cho biết. Bà khẳng định người đọc ebook không còn phụ thuộc vào thế độc quyền của Amazon khi có thể tìm mua nội dung số trên Bookshop.org.

Bookshop.org ra mắt tại Anh từ tháng 11/2020, ban đầu tập trung vào việc bán sách in. Theo mô hình này, hiệu sách nhận 30% giá bìa mỗi cuốn sách mà họ bán được. Tính đến nay, nền tảng đã mang về gần 6 triệu USD cho hệ thống hiệu sách độc lập.

Với bước tiến mới, khách hàng có thể mua ebook trực tiếp thông qua hiệu sách mình chọn. Trong trường hợp đơn hàng không gắn với một cửa hàng cụ thể, lợi nhuận sẽ được chuyển vào quỹ chung và chia đều cho toàn bộ đơn vị tham gia.

“Nếu tình yêu của chúng tôi vẫn dành cho sách in, thì ebook vẫn là phần quan trọng trong đời sống của nhiều độc giả”, ông Nic Bottomley, đồng sở hữu hiệu sách Mr B’s Emporium of Reading Delights ở Bath (Anh), nhận định.

Tác giả Erin Kelly, nổi tiếng với tiểu thuyết Mầm ác, bày tỏ sự ủng hộ: “Một trong những điều tuyệt vời nhất của ebook là khả năng tiếp cận độc giả không có điều kiện đọc sách giấy. Tôi rất vui khi định dạng bao trùm này xuất hiện trên Bookshop.org”.

Theo khảo sát của YouGov, gần một phần tư người dân Anh hiện ưa chuộng ebook hơn các định dạng khác. Bookshop.org cho biết sẽ ra mắt với danh mục hơn một triệu đầu sách từ các nhà xuất bản lớn, có thể truy cập qua trình duyệt hoặc ứng dụng trên Apple và Android.

Do hạn chế từ phần mềm quản lý bản quyền (DRM) của Amazon và các nhà xuất bản, ebook bán trên Bookshop.org hiện chưa thể đọc trên thiết bị Kindle. Nền tảng này đang hợp tác với Kobo để hỗ trợ máy đọc của hãng trong năm nay, đồng thời hướng tới kế hoạch phát triển thiết bị eInk riêng trong tương lai.