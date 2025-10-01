Người đàn ông hơn nửa thế kỷ trông coi 60.000 cuốn sách

Aabenhus Antikvariat là hiệu sách ra đời từ năm 1942, sau ba lần chuyển địa điểm, nhà sách vẫn tiếp tục tồn tại như một minh chứng cho bề dày lịch sử thành phố Aarhus (Đan Mạch).

Ông Hans Aabenhus (chủ hiệu sách Aabenhus Antikvariat) đang tiếp khách tại cửa hàng. Ảnh: Đức Huy.

Những chồng sách được đặt cạnh nhau cao và sát tới mức chỉ còn lại một lối đi nhỏ trong tiệm. Một tập thơ viết bằng tiếng Pháp in từ năm 1800 bỗng rơi ra, ông Hans Aabenhus (người chủ hiệu sách Aabenhus Antikvariat) cho biết đó chưa phải là một cuốn sách cổ có giá trị cao. Không thiếu những tác phẩm như vậy nằm rải rác trong kho hơn 60.000 cuốn sách của ông. Dù đã hơn 80 tuổi, ông vẫn nhớ rõ con số đó và đặc biệt, một hệ thống phần mềm giúp ông ghi chép lại tình hình từng cuốn một.

Cuộc sống của người đàn ông gắn bó với sách hơn nửa thế kỷ

Theo chia sẻ từ người chủ hiện tại và các ghi chép lịch sử địa phương, tiệm sách cũ đã được khai trương từ năm 1942 dưới cái tên Bøckmann và có địa chỉ ở Vestergade (thành phố Aarhus). Đến năm 1974, ông Aabenhus chuyển từ thủ đô Copenhagen đến Aarhus sinh sống và mua lại tiệm sách. Sau hai lần chuyển địa điểm, cửa hàng hiện nằm tại số 14 phố Paradisgade (Aarhus).

Qua thời gian, số lượng sách ông Aabenhus sở hữu đã lên tới 55.000 cuốn. Số này được ông cất gọn trong một chiếc kho rộng 180m2, với 2 gian khác nhau. 8000 cuốn sách còn lại được ông đặt trên các giá sắt hoặc tạo thành nhiều chồng theo chủ đề, độ mới và ngôn ngữ ở ngoài cửa hàng. “Tôi cũng mong một ngày nào đó mình có thể xếp gọn gàng số sách này, nhưng thời gian không cho phép tôi thực hiện”, ông Aabenhus nói.

Góc sách chủ đề tiểu thuyết và tiếng nước ngoài tại hiệu sách. Ảnh: Đức Huy.

Một ngày của ông Aabenhus bắt đầu từ 9h sáng khi ông mở hòm thư và tiếp nhận các đơn hàng online. Cho đến 1h chiều, ông Aabenhus sẽ đạp xe tới kho sách của mình để tìm từng cuốn sách theo yêu cầu do khách hàng gửi tới. Chiếc kho được ních đầy bằng các giá sách, tuy nhiên, ông Aabenhus luôn biết cách tìm điều mình muốn. Mỗi chồng sách được ông đánh một mã số riêng để nhận biết thể loại, tên tác giả… Nếu có ai đó làm rơi hoặc thay đổi vị trí các cuốn sách, ông Aabenhus ngay lập tức phải xếp lại chúng vào chỗ cũ.

“Dù trông có vẻ bừa bộn, mọi cuốn sách đều có vị trí riêng của nó. Chỉ cần bạn đổi cuốn sách từ chồng này sang bên cạnh thôi, tôi cũng sẽ không bao giờ có thể tìm được nó nữa”, ông Aabenhus nói.

Ông Aabenhus tìm sách trong kho để gửi tới khách hàng.

Sau khi hoàn thành công việc tìm sách và đóng gói hàng, ông Aabenhus đến cửa hàng vào lúc 2h chiều để tiếp các vị khách có nhu cầu tìm tác phẩm mình muốn tại cửa hàng. Một số người muốn tìm sách dựa trên tên tác giả cũng đến và nhờ ông Aabenhus tư vấn những tác phẩm nổi bật.

Ở tuổi 80, ông Aabenhus vẫn duy trì thói quen như vậy, làm việc từ 9h sáng đến 5h chiều khi cửa hàng không còn ai. Ông lại tiếp tục về nhà, cập nhật tin tức về các cuộc đấu giá sách. Khi được hỏi, liệu ông nghĩ đến việc sang nhượng lại cửa hàng chưa? Người chủ tiệm sách cười và trả lời: “Một nhà triệu phú sẽ đến đây và mua lại tất cả, nhưng chỉ là người đó chưa xuất hiện thôi”.

Đối với ông, niềm hạnh phúc của công việc này là những kết nối. Nhờ nó, ông được gặp gỡ Giám đốc Thư viện Hoàng gia Đan Mạch Svend Larsen, vương phu Henrik của Hoàng hậu Đan Mạch Margrethe II và rất nhiều học giả khác đến từ nhiều ngành nghề khác nhau. Họ đem tới cho ông những câu chuyện mà ông khó có thể tìm được ở bất cứ cuốn sách nào.

Thành công từ chuyển đổi số của nhà sách lâu đời

Bước vào những hiệu sách cũ tại Đan Mạch, không khó để bắt gặp dòng chữ antikvariat.net được sơn ở trên tường hoặc ghi trên cửa kính. Đây là một nền tảng cho phép các nhà sưu tầm sách, đồ cổ giao dịch trực tuyến. Ông Hans Abbenhus bắt đầu tham gia nền tảng này từ năm 1999. Để có thể tham gia mạng lưới antikvariat.net của Liên đoàn Quốc tế về Người bán sách Cổ vật (ILAB), người bán sách phải được cấp chứng nhận là một người chuyên kinh doanh sách cũ, tức thu nhập chính của họ phải bắt nguồn từ công việc mua bán sách.

Một số vị khách đến cửa hàng và nhờ ông Aabenhus tìm kiếm cuốn sách bản thân mong muốn.

Sau khi mở một tài khoản, những người bán như ông Aabenhus sẽ phải xây dựng kho dữ liệu cho riêng mình trên trang web để các nhà sưu tầm có thể xem các mặt hàng. Với con số hơn 50.000 cuốn sách, điều này không phải dễ dàng với ông Aabenhus. “Số lượng sách có thể lớn, nhưng mỗi lần nhập một chút đến năm 2000, cơ sở dữ liệu của cửa hàng đã hoàn thiện. Sau này có sách mới, tôi chỉ phải mất năm phút mỗi ngày để cập nhật”, ông Aabenhus chia sẻ.

Chính nhờ nền tảng này ông có thể giao dịch được với cả những khách hàng tại các vùng khác nhau. Đó có thể là người mua từ Trung Quốc, Bolivia, Mỹ, Ấn Độ… mỗi vùng lại có những nhu cầu khác nhau về sách. Chẳng hạn, nhà sưu tầm khu vực Trung Quốc có thể mua khá nhiều sách về triết học và tư tưởng của Karl Marx, Friedrich Engels… còn khu vực Mỹ lại thích các bản in đầu của tác phẩm văn học từ cây bút nổi tiếng như Shakespeare, Victor Hugo, Leo Tolstoy…

Một ấn phẩm cổ ghi chép về tôn giáo được in vào thế kỷ 17 tại cửa hàng Aabenhus Antikvariat.

Theo thông tin từ Hiệp hội Người bán sách Cổ vật Đan Mạch (ABF), hiện có 60 người bán sách cũ tham gia tại www.antikvariat.net. Hơn 1.400.000 đầu sách được bán ra và trung bình có 8.000 đầu sách được thêm vào mỗi tuần. Trong bối cảnh ngành xuất bản đối mặt với các tác phẩm gắn mác “AI slop” tại châu Âu, những nền tảng thông tin như này góp phần giúp người đọc tìm đến được tác phẩm rõ nguồn gốc và thông tin chính xác.