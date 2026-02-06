Nhã Phương khoe dáng sau sinh

Nhã Phương sinh con thứ ba vào cuối tháng 1. Nữ diễn viên kết hôn với Trường Giang vào 25/9/2018.

Trên trang cá nhân, Nhã Phương vừa chia sẻ clip quay vóc dáng hiện tại. Nữ diễn viên viết: “Mẹ bỉm sau 14 ngày chỉ ăn và cho em ti”. Trong video, vóc dáng của Nhã Phương thu hút sự chú ý. Nữ diễn viên hiện có vóc dáng cân đối, bụng phẳng. Nhiều tài khoản mạng bất ngờ khi Nhã Phương nhanh chóng về dáng dù vừa sinh con thứ 3 cách đây nửa tháng.

Cuối tháng 1, Nhã Phương sinh con thứ 3. Trong bài viết, nữ diễn viên bày tỏ sự xúc động trong khoảnh khắc đón con chào đời.

“Chào con, thiên thần thứ 3 của gia đình. Cứ ngỡ là 'tập 3' rồi thì mẹ sẽ bình tĩnh hơn, kinh nghiệm hơn. Nhưng không, mọi thứ vẫn vẹn nguyên như lần đầu tiên. Vẫn là cảm giác hồi hộp, vẫn là sự bỡ ngỡ đến run rẩy khi lần đầu tiên được chạm vào con, ngắm nhìn thiên thần bé nhỏ này”, cô viết.

Nhã Phương khoe vóc dáng.

Trường Giang và Nhã Phương bắt đầu quen biết qua bộ phim 49 Ngày vào năm 2015. Từ mối quan hệ đồng nghiệp, họ dần nảy sinh tình cảm. Trường Giang đã công khai cầu hôn vợ tương lai trên sóng truyền hình trong một chương trình năm 2018.

Họ chính thức về chung một nhà vào 25/9/2018. Đám cưới được tổ chức tại TP.HCM, với sự tham dự của đông đảo bạn bè trong giới giải trí. Họ chào đón con đầu lòng vào 1/2019 - một bé gái được đặt tên thân mật là Destiny. Tháng 10/2023, gia đình có thêm bé trai thứ hai tên Hope.

Vào tháng 9/2025, Trường Giang cho biết Nhã Phương đang mang thai lần 3. Nam diễn viên đăng ảnh bế con gái, cầm hình ảnh siêu âm thai trên tay. Kèm theo hình ảnh, Trường Giang viết: “Ta say không phải là vì men mà vì con. 25/9/2018-25/9/2025”. Trong đó, 25/9/2018 là thời điểm Trường Giang và Nhã Phương tổ chức lễ cưới.