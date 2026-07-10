Nhà máy VNVC hơn 2.500 tỷ đồng sẽ sản xuất vaccine thế hệ mới từ 2028

Công ty Vaccine Việt Nam (VNVC) và Tập đoàn Sanofi (Pháp) công bố bước tiến mới trong việc hợp tác, hướng đến sản xuất vaccine thế hệ mới tại Việt Nam từ năm 2028.

Thông tin trên được công bố tại Hội nghị Cấp cao Việt Nam - Pháp về “Tăng cường hợp tác triển khai công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược về phát triển vaccine thế hệ mới tại Việt Nam”, diễn ra ngày 9/7 tại Hà Nội, do Bộ Y tế phối hợp Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức.

Hội nghị cấp cao với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội; lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương; Bộ Y tế Việt Nam; Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tại Việt Nam; đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF); chuyên gia, nhà khoa học, Tập đoàn Dược phẩm Sanofi và Công ty Vaccine Việt Nam (VNVC).

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội, khẳng định phát triển công nghệ và sản xuất vaccine thế hệ mới không chỉ là nhiệm vụ của ngành y tế, mà còn là vấn đề an ninh y tế và phát triển bền vững quốc gia.

Phó chủ tịch Quốc hội đề nghị các bên xây dựng lộ trình hợp tác rõ ràng để sớm tạo ra sản phẩm phục vụ người dân; phát huy vai trò của khu vực tư nhân, Nhà nước tạo hành lang pháp lý, xây dựng chính sách mua sắm công để tạo thị trường bền vững và phát triển năng lực công nghệ trong nước; đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và hướng đến đưa Việt Nam trở thành trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng, sản xuất, phân phối vaccine thế hệ mới của khu vực.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh việc hoàn thiện cơ chế mua sắm công để thúc đẩy phát triển vaccine trong nước.

Theo Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan, việc làm chủ nghiên cứu, sản xuất và cung ứng vaccine là một trong những trụ cột nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân, nâng cao khả năng chống chịu của hệ thống y tế, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế dài hạn. Việt Nam xác định vaccine thế hệ mới là sản phẩm công nghệ chiến lược. Hội nghị góp phần cụ thể hóa hợp tác Việt Nam - Pháp trong lĩnh vực vaccine, thúc đẩy mô hình hợp tác công - tư hiệu quả, nâng cao năng lực sản xuất trong nước và hướng đến đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất, đổi mới vaccine trong khu vực.

Tại hội nghị, VNVC và Sanofi công bố bước tiến mới trong tiến trình hợp tác sản xuất vaccine công nghệ cao của Sanofi tại Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC. Theo lộ trình, Sanofi và VNVC sẽ hợp tác sản xuất một số vaccine thiết yếu có nhu cầu cao cho trẻ em và người lớn của Sanofi. Dự kiến các vaccine quan trọng thế hệ mới đầu tiên của Sanofi sẽ được sản xuất tại Việt Nam từ năm 2028.

Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC khởi công tháng 5/2025 có sự tham dự của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Hải Nam.

VNVC cũng cập nhật tiến độ xây dựng Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC, danh mục vaccine thế hệ mới được ưu tiên sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu tiêm chủng chất lượng cao cho trẻ em và người lớn tại Việt Nam. Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC dự kiến đi vào hoạt động cuối năm 2027, sản xuất vaccine từ 2028 và thương mại hóa các vaccine thế hệ mới từ 2029.

Nhiều năm qua, VNVC và Sanofi (Pháp) đưa về và triển khai tiêm tại Việt Nam nhiều loại vaccine thế hệ mới cần thiết cho trẻ em và người lớn, như vaccine 6 trong 1, viêm não Nhật Bản, não mô cầu ACYW, kháng thể đơn dòng RSV.

Ông Stephen Alix, Chủ tịch Ngành hàng Vaccine Toàn cầu của Sanofi, cho biết với hơn 100 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vaccine, Sanofi đánh giá cao định hướng phát triển khoa học, công nghệ của Việt Nam cũng như những nỗ lực đầu tư của VNVC trong xây dựng nhà máy vaccine.

“Sanofi cam kết đồng hành lâu dài cùng Việt Nam trong nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm toàn cầu, đào tạo nguồn nhân lực và phát triển năng lực sản xuất nhằm nâng cao năng lực tự chủ về vaccine”, ông Stephen Alix nhấn mạnh.

Trong nhiều năm qua, VNVC đã đầu tư phát triển hệ sinh thái vaccine toàn diện với gần 300 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc, hệ thống bảo quản vaccine đạt chuẩn quốc tế GSP.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc VNVC, khẳng định trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, với vị thế được nâng cao và có nhiều cơ chế, chính sách ngày càng thuận lợi hơn, khu vực kinh tế tư nhân sẵn sàng chủ động tham gia đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ chiến lược, đóng góp cùng Nhà nước xây dựng năng lực quốc gia về khoa học, công nghệ, y tế.

Trên tinh thần đó, VNVC đã đầu tư dài hạn từ sớm để hình thành hệ sinh thái vaccine và tiêm chủng toàn diện - từ mạng lưới gần 300 trung tâm tiêm chủng quy mô lớn trên toàn quốc, đặc biệt là đầu tư xây dựng Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC hiện đại với công suất lớn, cũng như chủ động phát triển nghiên cứu vaccine theo các tiêu chuẩn quốc tế cao cấp.