VNVC được vinh danh là hệ thống tiêm chủng số 1 Đông Nam Á

VNVC vừa được vinh danh “Top 1 hệ thống tiêm chủng hàng đầu ASEAN 2026”, ghi nhận hành trình gần 10 năm phát triển mô hình “tiêm chủng vaccine độc bản” trên thế giới.

Ngoài “Top 1 hệ thống tiêm chủng hàng đầu ASEAN 2026”, VNVC đồng thời nhận thêm hai danh hiệu “Doanh nghiệp chuyển đổi số xanh ASEAN 2026” và “Thương hiệu chăm sóc sức khỏe chất lượng cao cho cộng đồng ASEAN 2026”. Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 10 năm Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Việt Nam - ASEAN, tại Singapore hôm 18/4.

VNVC chinh phục hội đồng bình chọn ASEAN bởi đáp ứng các tiêu chí khắt khe về chất lượng chuyên môn, năng lực công nghệ - đổi mới, tính đồng bộ trong vận hành, mức độ hài lòng của khách hàng và những đóng góp thiết thực cho cộng đồng. Đây là lần đầu tiên một hệ thống tiêm chủng của Việt Nam được tôn vinh ở diễn đàn quan trọng thuộc ASEAN, khẳng định dấu ấn danh dự trên bản đồ y tế dự phòng khu vực.

Giải thưởng tại diễn đàn khu vực dành cho VNVC tiếp tục khẳng định sự tiên phong, vượt trội trong việc kiến tạo mô hình “tiêm chủng vaccine độc bản” trên thế giới. Đó là hệ thống bao phủ toàn diện với hệ sinh thái nghiên cứu khoa học, xây dựng nhà máy sản xuất công nghệ cao, phân phối chuyên nghiệp, trực tiếp triển khai tiêm chủng phục vụ khách hàng tại mạng lưới hàng trăm trung tâm tiêm chủng hiện đại, quy mô lớn và nỗ lực thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục, hỗ trợ cộng đồng.

VNVC nhận 3 giải thưởng lớn của ASEAN, khẳng định vị thế dẫn đầu về tiêm chủng dịch vụ tại Đông Nam Á.

VNVC ra đời năm 2017, giữa bối cảnh vaccine dịch vụ tại Việt Nam thường xuyên khan hiếm về số lượng, chủng loại, giá vaccine cao và biến động, nhu cầu tiêm chủng vaccine dịch vụ của người dân chưa được đáp ứng đầy đủ, đặc biệt là chất lượng dịch vụ toàn diện từ khâu bảo quản, tiêm chủng đến chăm sóc khách hàng đều chưa được chú trọng.

Từ thực tế đó, VNVC quyết định xây dựng và triển khai mô hình trung tâm tiêm chủng chất lượng cao, chuyên nghiệp, toàn diện từ cung ứng vaccine chất lượng hàng đầu quốc tế đến quy trình bảo quản và sử dụng theo tiêu chuẩn chuyên môn nghiêm ngặt.

VNVC thiết lập mô hình tiêm chủng chuyên nghiệp, bảo quản vaccine nghiêm ngặt, đầu tư lớn vào cơ sở vật chất, tiện ích phục vụ, chất lượng chuyên môn, mang lại sự hài lòng và yên tâm cho khách hàng.

Điều này thể hiện qua việc VNVC đầu tư lớn cho xây dựng và triển khai hệ thống tổng kho vaccine tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, bao gồm cả kho lạnh bảo quản ở nhiệt độ thông thường và kho lạnh âm sâu, như kho lạnh bảo quản vaccine Covid-19 của Pfizer cùng hàng trăm kho lạnh vaccine đạt chuẩn GSP tại hàng trăm trung tâm tiêm chủng VNVC trên toàn quốc.

Song song, VNVC xây dựng đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng trình độ cao, có chứng chỉ hành nghề, quy trình tiêm chủng một chiều, đảm bảo các quy định về theo dõi, xử trí phản ứng sau tiêm, triển khai đào tạo, huấn luyện liên tục…

Sau gần 10 năm phát triển, VNVC đã xây dựng hệ thống hơn 260 trung tâm tiêm chủng hiện đại trên toàn quốc, với hơn 12.000 bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế, gần 3.000 bàn khám và bàn tiêm, phục vụ hàng chục triệu lượt trẻ em lẫn người lớn.

VNVC hiện có hơn 260 trung tâm phủ khắp cả nước với hơn 12.000 bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế, phục vụ hàng chục triệu trẻ em và người lớn mỗi năm.

Để có được các vaccine thế hệ mới, chất lượng cao trên thế giới, VNVC thiết lập hợp tác chiến lược với các hãng vaccine hàng đầu như GSK, Sanofi, MSD, Pfizer, Abbott, Takeda…

Nhằm giúp người dân tiếp cận vaccine chất lượng cao dễ dàng, VNVC triển khai các chính sách giá bình ổn, giải pháp tài chính linh hoạt như “tiêm trước, trả sau” không lãi suất; tổ chức các hoạt động truyền thông, cuộc thi sôi nổi; đẩy mạnh chuyển đổi số với sổ tiêm chủng điện tử trên ứng dụng điện thoại VNVC, giúp người dân quản lý sức khỏe trọn đời. Những nỗ lực này đã góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ tiêm chủng cho cả trẻ em và người lớn, trong đó nhóm người lớn chiếm hơn 40% tổng số khách hàng, từng bước hình thành thói quen tiêm chủng suốt đời trong cộng đồng.

VNVC tổ chức tiêm miễn phí hàng triệu liều vaccine cho trẻ em và người lớn có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tăng cường truyền thông, giáo dục về tiêm chủng vaccine phòng bệnh tại các trường học, khu dân cư cùng các hội, đoàn thể trên toàn quốc.

Trong bối cảnh nguồn cung vaccine còn phụ thuộc lớn vào nhập khẩu, VNVC chủ động tham gia đóng góp vào quá trình hiện thực hóa chủ trương tăng cường tự chủ vaccine của Việt Nam; đầu tư xây dựng nhà máy theo định hướng công nghệ cao, đồng bộ từ nghiên cứu, chuyển giao công nghệ đến sản xuất quy mô lớn.

Tất cả nhằm từng bước làm chủ các công nghệ vaccine hiện đại, chủ động nguồn cung trong nước và tiến tới sản xuất những vaccine có nhu cầu sử dụng cao cho trẻ em và người lớn. Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC có vốn đầu tư ban đầu hơn 2.500 tỷ đồng , xây dựng theo các tiêu chuẩn quốc tế của WHO, châu Âu, FDA (Mỹ), dự kiến cung ứng trên 100 triệu liều mỗi năm.

Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC đã ký kết hợp tác chuyển giao công nghệ với nhiều đối tác và đầu tư dây chuyền sản xuất vaccine hiện đại hàng đầu thế giới. Sự kiện khởi công nhà máy diễn ra tháng 5/2025 có sự chứng kiến và bấm nút của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Đây là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa định hướng tăng cường tự chủ vaccine của Việt Nam, góp phần nâng cao năng lực y tế dự phòng, chủ động ứng phó với dịch bệnh, giảm phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu và thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp sinh học - y sinh trong nước.