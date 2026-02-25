VNVC đầu tư công nghệ sản xuất vaccine hiện đại hàng đầu thế giới

Công ty Vaccine Việt Nam VNVC ký hợp đồng mua dây chuyền sản xuất vaccine công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới của Tập đoàn Syntegon (Đức), đầu tư cho Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm.

Lễ ký hợp đồng diễn ra ngày 24/2, tại Hà Nội, trước sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương.

Việc đầu tư dây chuyền công nghệ cao cấp ngay từ giai đoạn sản xuất đầu tiên đã đưa Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC vào nhóm 20 nhà máy hiện đại bậc nhất thế giới sở hữu công nghệ tiên tiến của Syntegon.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương cùng lãnh đạo các Cục, Viện chuyên môn chứng kiến đại diện Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC ký kết hợp đồng mua hệ thống thiết bị công nghệ cao từ Tập đoàn Syntegon (Đức). Ảnh: Thế Vinh.

Syntegon là tập đoàn công nghệ hàng đầu tại Đức trong lĩnh vực giải pháp thiết bị cho ngành dược phẩm và sinh phẩm, với hơn 160 năm kinh nghiệm phát triển công nghiệp. Đến nay, đã có nhiều tập đoàn dược phẩm và vaccine lớn trên thế giới như Sanofi, Pfizer, GSK, MSD, BioNTech, Johnson & Johnson… đều là đối tác lâu năm của Syntegon.

Theo thỏa thuận, Syntegon sẽ cung cấp cho VNVC dây chuyền sản xuất vaccine hiện đại nhất từ Đức. Dây chuyền ứng dụng công nghệ “No Touch Transfer” - chuyển vật liệu vô trùng không tiếp xúc, sử dụng robot và buồng cách ly hoàn toàn isolator cùng các giải pháp kiểm soát quy trình tiên tiến nhằm tăng đến mức tối đa tự động hoá trong khu vực vô trùng. Toàn bộ quy trình từ cấp bao bì, chiết rót đến đóng gói đều được thực hiện bởi robot và quy trình chuyên biệt. Nhờ nền tảng công nghệ này, nguy cơ nhiễm vi sinh và tiểu phân được kiểm soát nghiêm ngặt, đảm bảo môi trường vô trùng, chất lượng an toàn, định lượng chính xác cho từng liều vaccine, đồng nhất chất lượng giữa các lô sản xuất và hỗ trợ truy xuất dữ liệu phục vụ quản lý chất lượng theo chuẩn quốc tế.

Dây chuyền có thể sản xuất 4 dạng thức vaccine phổ biến gồm lọ dung dịch, lọ đông khô, xi lanh và bút tiêm hiện đại. Hệ thống vận hành với tốc độ chiết rót lên đến hàng trăm lọ hoặc ống mỗi phút, khả năng chiết chính xác từ 0,1 ml đến 20 ml, sấy đông khô hàng trăm nghìn lọ mỗi mẻ. Đối với các sản phẩm nhạy cảm với oxy, dây chuyền tích hợp giải pháp bổ sung khí trơ trước khi đóng nút nhằm bảo đảm độ ổn định và chất lượng tối ưu của sản phẩm.

Điều này đảm bảo các sản phẩm vaccine sản xuất tại Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC đạt chất lượng ở mức cao nhất theo tiêu chuẩn EU-GMP, US-FDA, WHO-GMP… cùng với việc đảm bảo đồng bộ các tiêu chuẩn chất lượng, vaccine “made in Việt Nam” có điều kiện tham gia thị trường quốc tế, phân khúc công nghệ cao và nghiêm ngặt bậc nhất của ngành dược phẩm thế giới với chất lượng tương đương các nhà máy sản xuất hàng đầu toàn cầu.

Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC là một trong số ít cơ sở hiện đại bậc nhất thế giới sở hữu công nghệ đỉnh cao của Syntegon ngay từ giai đoạn sản xuất ban đầu. Ảnh: VNVC.

Toàn bộ dây chuyền thiết bị sẽ được thiết kế, sản xuất tại Đức ngay sau khi hợp đồng được ký kết, dự kiến lắp đặt từ tháng 8/2027 và vận hành vào cuối năm 2027.

Phát biểu tại buổi ký kết, PGS.TS.BS Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế, đánh giá sự kiện hợp tác giữa Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC với Tập đoàn Syntegon (Đức) là một dấu mốc quan trọng của ngành y tế Việt Nam. Sự kiện này mở ra cơ hội để Việt Nam tiếp cận và làm chủ công nghệ sản xuất vaccine hiện đại, tiệm cận trình độ khu vực và thế giới.

“Bộ Y tế đánh giá rất cao tầm nhìn chiến lược, quyết tâm đầu tư cũng như năng lực triển khai của VNVC trong việc chủ động tiếp cận các giải pháp tiên tiến và mở rộng hợp tác với các tập đoàn công nghệ hàng đầu trên thế giới, đặc biệt là Tập đoàn công nghệ Syntegon của Đức”, Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức khẳng định.

Ông Bùi Hoàng Phương, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, nhấn mạnh kỳ vọng hợp tác giữa VNVC và Syntegon góp phần hình thành năng lực công nghệ vaccine hiện đại trong nước, tạo điều kiện để đội ngũ chuyên gia Việt Nam tiếp cận, tiếp nhận và từng bước làm chủ công nghệ theo chuẩn quốc tế và nâng cao khả năng tham gia chuỗi giá trị vaccine toàn cầu.

Hệ thống Tiêm chủng VNVC phục vụ hàng chục triệu liều vaccine cao cấp hàng đầu thế giới cho người dân mỗi năm, đầu tư lớn cho hệ thống bảo quản, vận chuyển và cơ sở vật chất. Ảnh: Mộc Thảo.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Vaccine Việt Nam, Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC, cho biết Hệ thống Tiêm chủng VNVC đang phục vụ hàng chục triệu liều vaccine cao cấp hàng đầu thế giới cho người dân mỗi năm, tương đương các quốc gia phát triển. Khi tham gia vào lĩnh vực sản xuất, mục tiêu đầu tiên của VNVC là sản xuất chính những loại vaccine này ngay tại Việt Nam. Điều này không chỉ giúp giảm giá thành, mà còn góp phần quan trọng trong chiến lược đảm bảo an toàn cung ứng vaccine phục vụ nhu cầu phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân.

“Chúng tôi xác định đây không chỉ là đầu tư cho một nhà máy, mà là đầu tư cho năng lực tự chủ của quốc gia trong lĩnh vực đặc biệt quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng, đóng góp được những giá trị cho tiến trình phát triển ngành công nghiệp vaccine, dược phẩm công nghệ cao của Việt Nam”, ông Ngô Chí Dũng kỳ vọng.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã bấm nút khởi công Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC tại Việt Nam vào tháng 5/2025. Ảnh: Hải Nam.

Trước đó, Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC được khởi công tháng 5/2025 tại Bến Lức, Tây Ninh (Long An cũ), với tổng vốn đầu tư ban đầu hơn 2.500 tỷ đồng và công suất 100 triệu liều mỗi năm. Nhà máy vận hành theo các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt của EU, FDA và WHO, đặt nền móng cho lộ trình từng bước nâng cao năng lực sản xuất vaccine chất lượng cao trong nước. Lễ khởi công có sự tham gia của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, thể hiện tầm vóc và ý nghĩa hợp tác quốc tế của dự án.

Đến nay, VNVC đã đạt được những thỏa thuận lịch sử về chuyển giao công nghệ, nội địa hoá các vaccine quan trọng với các hãng vaccine toàn cầu như Sanofi, Pfizer, GSK, MSD… Việc đầu tư những hệ thống thiết bị, máy móc hiện đại hàng đầu thế giới trong lĩnh vực chính này là một trong những yếu tố chủ chốt, để đảm bảo đồng bộ chất lượng sản phẩm vaccine sản xuất tại Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC Việt Nam đạt chuẩn, tương đương với các sản phẩm được sản xuất tại các nhà máy lớn trên thế giới.

VNVC đã ký nhiều thỏa thuận chuyển giao công nghệ và sản xuất vaccine với các đối tác hàng đầu như Sanofi, Pfizer, GSK, RDIF cùng các đơn vị khác, tạo nền tảng tiếp cận công nghệ tiên tiến và từng bước nâng cao năng lực sản xuất vaccine chất lượng cao trong nước.

VNVC đã ký nhiều thỏa thuận chuyển giao công nghệ và sản xuất vaccine với các đối tác hàng đầu như Sanofi, Pfizer, GSK, RDIF cùng các đơn vị khác, tạo nền tảng tiếp cận công nghệ tiên tiến và từng bước nâng cao năng lực sản xuất vaccine chất lượng cao trong nước.

Ông Florian Blobel, Giám đốc Kinh doanh Syntegon Pharma Liquid khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đánh giá Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC là dự án có quy mô và mức độ đầu tư ấn tượng trong các dự án sản xuất vaccine hiện nay. Trong khi nhiều nhà máy thường triển khai theo từng giai đoạn, dự án của VNVC thể hiện tầm nhìn dài hạn khi lựa chọn đầu tư đồng bộ hệ thống thiết bị, dây chuyền và tiêu chuẩn công nghệ cao ngay từ giai đoạn khởi đầu.

“Hợp tác này không chỉ là thỏa thuận thương mại, mà còn là biểu tượng cho sự chuyển giao công nghệ hiện đại từ Đức sang Việt Nam, là cầu nối gắn kết hai thị trường, hai nền kinh tế, và hơn hết là hai tầm nhìn chung vì sức khỏe cộng đồng”, ông Florian Blobel nhấn mạnh.