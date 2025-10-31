VNVC và GSK hợp tác sớm tiếp cận thuốc, vaccine mới cho Việt Nam

Lễ trao văn kiện hợp tác giữa Công ty Vaccine Việt Nam VNVC và GSK - Anh diễn ra dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và đại diện Chính phủ Anh.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland của Tổng Bí thư Tô Lâm và nâng cấp quan hệ Việt - Anh lên Đối tác chiến lược toàn diện. Thỏa thuận hợp tác tập trung vào việc tăng cường sớm tiếp cận thuốc, vaccine mới cho người dân Việt Nam, đồng thời thúc đẩy nghiên cứu khoa học và trao đổi về sản xuất vaccine.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Đặc phái viên Thương mại của Chính phủ Anh Matt Western chứng kiến ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Vaccine Việt Nam VNVC và bà Kaja Natland, Phó chủ tịch cấp cao GSK vùng châu Á - Thái Bình Dương, khu vực quốc tế trao văn kiện hợp tác. Ảnh: HTN

Theo biên bản ghi nhớ hợp tác, Công ty Vaccine Việt Nam VNVC và GSK Việt Nam, thuộc Tập đoàn dược phẩm sinh học toàn cầu GSK - Anh sẽ nhanh chóng thúc đẩy việc tiếp cận sớm các sản phẩm bao gồm các loại thuốc đặc trị, vaccine tiên tiến của GSK được sản xuất tại các nhà máy ở Worthing và Barnard Castle (Anh) cho người dân Việt Nam. Đồng thời, hai bên cũng hợp tác thúc đẩy nghiên cứu lâm sàng, trao đổi về kinh nghiệm trong sản xuất vaccine để VNVC có thể tự chủ sản xuất và cung ứng tại chỗ các vaccine quan trọng trong tương lai.

Ký kết được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội hợp tác trị giá ước tính 500 triệu bảng Anh (tương đương gần 17.000 tỷ đồng ) trong 5 năm tới.

Tại buổi trao văn kiện nằm trong khuôn khổ Hội nghị Kinh tế cấp cao Việt Nam - Anh, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu ba trọng tâm hợp tác giữa Việt Nam và Vương quốc Anh trong kỷ nguyên mới. Theo đó, trọng tâm đầu tiên là thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và phát triển (R&D) giữa các trường đại học và viện nghiên cứu của doanh nghiệp hai nước chuyên về nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, năng lượng thông minh, y tế, kỹ thuật hóa học và các công nghệ chiến lược mang tính chuyển đổi. Thứ hai, tăng cường đầu tư và trao đổi chuyên gia cao cấp, thúc đẩy phát triển ứng dụng AI và chuyển đổi số trong các lĩnh vực kinh tế trọng điểm. Thứ ba, hỗ trợ doanh nghiệp hai nước mở rộng đầu tư, chia sẻ dữ liệu và triển khai các chương trình hợp tác công nghệ toàn diện.

Tổng Bí thư khẳng định, Việt Nam sẵn sàng là đối tác tin cậy của Vương quốc Anh trong phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, mang lại giá trị thiết thực cho người dân hai nước và đóng góp tích cực cho khu vực và thế giới. Chính phủ hai nước cũng sẽ tăng cường phối hợp, khuyến khích các hình thức hợp tác, nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Anh.

Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC có quy mô ban đầu hơn 2.500 tỷ đồng , được đầu tư theo các công nghệ hiện đại của thế giới, khởi công vào tháng 5/2025. Ảnh: VNVC.

Tại buổi trao văn kiện nằm trong khuôn khổ Hội nghị Kinh tế cấp cao Việt Nam - Anh, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu ba trọng tâm hợp tác giữa Việt Nam và Vương quốc Anh trong kỷ nguyên mới. Theo đó, trọng tâm đầu tiên là thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và phát triển (R&D) giữa các trường đại học và viện nghiên cứu của doanh nghiệp hai nước chuyên về nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, năng lượng thông minh, y tế, kỹ thuật hóa học và các công nghệ chiến lược mang tính chuyển đổi. Thứ hai, tăng cường đầu tư và trao đổi chuyên gia cao cấp, thúc đẩy phát triển ứng dụng AI và chuyển đổi số trong các lĩnh vực kinh tế trọng điểm. Thứ ba, hỗ trợ doanh nghiệp hai nước mở rộng đầu tư, chia sẻ dữ liệu và triển khai các chương trình hợp tác công nghệ toàn diện.

Tổng Bí thư khẳng định, Việt Nam sẵn sàng là đối tác tin cậy của Vương quốc Anh trong phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, mang lại giá trị thiết thực cho người dân hai nước và đóng góp tích cực cho khu vực và thế giới. Chính phủ hai nước cũng sẽ tăng cường phối hợp, khuyến khích các hình thức hợp tác, nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Anh.

Phụ huynh đưa trẻ đi tiêm vaccine phòng bệnh tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC. Ảnh: Bình An.

Bà Kaja Natland, Phó chủ tịch cấp cao GSK vùng châu Á - Thái Bình Dương, khu vực quốc tế, cho biết Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm của GSK, giữ vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực vaccine và thuốc điều trị nhiễm khuẩn hô hấp tại cộng đồng trong khu vực. Hợp tác chiến lược với VNVC trong những năm tiếp theo đóng vai trò then chốt trong việc mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp chăm sóc sức khỏe tiên tiến của thế giới như thuốc đặc trị, thuốc ung thư, đồng thời triển khai hiệu quả các chương trình tiêm chủng suốt đời và thúc đẩy nghiên cứu lâm sàng.

“Với nền tảng hợp tác vững chắc này, GSK hướng tới cùng VNVC thực hiện mục tiêu chung đó là tạo ra tác động tích cực đến sức khỏe hơn một phần ba dân số Việt Nam trong 5 năm tới, phù hợp với sứ mệnh hợp nhất khoa học, công nghệ và tài năng để cùng nhau chiến thắng bệnh tật của GSK”, bà Kaja nhấn mạnh.

Trước đó, vào tháng 10/2025, với sự chứng kiến của Phó Tổng Lãnh sự Anh tại TP.HCM, Công ty Vaccine Việt Nam VNVC, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Công ty dược phẩm GSK Việt Nam (thuộc Tập đoàn Dược phẩm Sinh học toàn cầu GSK - Anh) đã có chương trình làm việc đoàn cấp cao và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về tiếp cận thuốc và vaccine mới, thúc đẩy nghiên cứu lâm sàng và trao đổi kiến thức trong sản xuất vaccine.

Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác chiến lược giữa VNVC - Tâm Anh - GSK diễn ra dưới sự chứng kiến của Phó Tổng Lãnh sự Anh tại TP.HCM William Lawrenson vào tháng 10/2025. Ảnh: Thanh Luận.

Lễ trao văn kiện giữa VNVC và GSK lần này là minh chứng cho sự củng cố và nâng tầm mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa các bên trước lãnh đạo cấp cao hai nước, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân Việt Nam từ phòng ngừa đến điều trị, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng Việt Nam trở thành trung tâm nghiên cứu phát triển, ứng dụng và đổi mới sáng tạo công nghệ dược sinh học của khu vực.