Hệ thống Tiêm chủng VNVC được vinh danh tốt nhất Việt Nam

Hệ thống Tiêm chủng VNVC vừa cùng lúc giành 2 giải thưởng “Hệ thống trung tâm tiêm chủng vaccine tốt nhất Việt Nam năm 2025” và “Thương hiệu uy tín, chất lượng tốt nhất năm 2025”.

Các giải thưởng được trao trong khuôn khổ chương trình “Thương hiệu - Sản phẩm - Dịch vụ tốt nhất Việt Nam 2025” do Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo phối hợp cùng Hội đồng Khoa học Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam tổ chức, nhằm tôn vinh những thương hiệu tiêu biểu được người tiêu dùng tín nhiệm, có đóng góp thiết thực cho sự phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

Bộ đôi giải thưởng “Hệ thống trung tâm tiêm chủng vaccine tốt nhất Việt Nam 2025” và “Thương hiệu uy tín, chất lượng tốt nhất năm 2025” cho toàn bộ các dịch vụ đều được trao cho VNVC. Ảnh: Mộc Thảo.

Trước đó, VNVC cũng vừa được vinh danh là một trong 13 tập thể, cá nhân đạt danh hiệu “Vinh quang Việt Nam”, chương trình ghi nhận đóng góp tích cực của doanh nghiệp trong tiến trình đổi mới và phát triển đất nước.

Như vậy, trong 2 tuần, VNVC liên tiếp được vinh danh với những giải thưởng, danh hiệu uy tín hàng đầu quốc gia, tiếp tục khẳng định vị thế của hệ thống tiêm chủng lớn hàng đầu với uy tín, chất lượng, an toàn được hàng triệu gia đình yên tâm lựa chọn.

VNVC là một trong 13 tập thể điển hình tiên tiến toàn quốc được vinh danh tại chương trình “Vinh quang Việt Nam 2025”. Ảnh: Mộc Thảo.

Ghi nhận này đối với một hệ thống trung tâm tiêm chủng dịch vụ lớn mạnh như VNVC càng có ý nghĩa hơn khi trong bối cảnh Đảng và Nhà nước xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng cho sự phát triển bền vững của Việt Nam.

Đây không chỉ là nguồn động viên to lớn cho gần 11.000 bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế của Hệ thống Tiêm chủng VNVC trên toàn quốc, mà còn khẳng định vai trò tiên phong và những đóng góp tích cực của VNVC trong việc không ngừng phát triển, tăng trưởng nhanh và bền vững với sự chủ động đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tăng cường công nghệ và nỗ lực đổi mới sáng tạo trong hoạt động, hiện thực hoá rõ nét các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm nâng cao năng lực và chất lượng dịch vụ y tế phục vụ nhân dân, góp phần nâng cao vị thế y tế Việt Nam.

VNVC hiện có hơn 230 trung tâm tiêm chủng hiện đại khắp cả nước, quy tụ đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng chuyên môn cao, 100% có chứng chỉ an toàn tiêm chủng.

Bà Vũ Thị Thu Hà, Giám đốc Cung ứng Hệ thống Tiêm chủng VNVC chia sẻ với mục tiêu mang đến cho người dân Việt Nam dịch vụ tiêm chủng vaccine an toàn, chất lượng cao với chi phí hợp lý, trong gần 10 năm qua, VNVC đã không ngừng nỗ lực toàn diện, để góp phần định hình diện mạo mới cho ngành tiêm chủng dịch vụ tại Việt Nam.

“VNVC không chỉ nâng cao chất lượng dịch vụ tiêm chủng an toàn, mà còn trở thành đối tác chiến lược của các nhà sản xuất vaccine hàng đầu thế giới, từ đó mang về Việt Nam hàng chục vaccine thế hệ mới, vaccine khan hiếm và tiến tới sản xuất các vaccine này ngay tại nhà máy của VNVC tại Việt Nam nhằm bảo đảm an ninh y tế quốc gia”, bà Hà cho biết thêm. Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC đã được khởi công tại tỉnh Tây Ninh vào tháng 5. Nhà máy có vốn đầu tư ban đầu khoảng 2.000 tỷ đồng , xây dựng theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của WHO, châu Âu và FDA (Mỹ).

Dự kiến vận hành cuối năm 2027, nhà máy có thể cung ứng hơn 100 triệu liều vaccine mỗi năm, phục vụ nhu cầu trong nước và hướng tới xuất khẩu, góp phần nâng tầm vị thế y tế Việt Nam trên bản đồ khu vực và toàn cầu.

Lễ khởi công Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC có sự hiện diện của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược tự chủ công nghệ sản xuất vaccine tại Việt Nam, đồng thời thể hiện cam kết hợp tác sâu rộng giữa Việt Nam và Pháp trong lĩnh vực y tế.

Hiện VNVC đã đạt thỏa thuận hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine với hãng dược phẩm hàng đầu Sanofi (Pháp) để sản xuất một số vaccine quan trọng, có nhu cầu cao tại nhà máy.

Ngoài ra, VNVC cũng ký kết hợp tác chiến lược với các đối tác hàng đầu như Sanofi (Pháp), Pfizer (Mỹ), Quỹ đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) và Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ học Gamaleya và Tập đoàn Binnopharm (Nga).

Các hợp tác hướng đến tiếp cận và làm chủ công nghệ sản xuất vaccine hiện đại, đặc biệt là công nghệ mRNA. Đây là công nghệ hứa hẹn tạo ra bước đột phá trong phòng ngừa, thậm chí điều trị các bệnh hiểm nghèo như ung thư, giúp Việt Nam rút ngắn khoảng cách với các quốc gia dẫn đầu về công nghệ y sinh học.

Trước sự chứng kiến của lãnh đạo quốc gia, VNVC trao văn kiện hợp tác về chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine và thuốc sinh học tiên tiến với các tập đoàn quốc tế như Sanofi (Pháp) - ảnh trái, Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) - ảnh phải.

Không dừng lại ở hoạt động chuyên môn, VNVC nỗ lực đưa tiêm chủng đến gần hơn với cộng đồng, thông qua loạt hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe giàu ý nghĩa như “Năm hành động vì cộng đồng được bảo vệ bởi vaccine”, “Em vẽ dũng sĩ”, “Tiêm ngừa chuyện chưa kể”, “Tiêm chủng VNVC trong tôi”, cùng hàng nghìn lớp tư vấn thai sản, chăm sóc sức khỏe người lớn, người cao tuổi…

Các chương trình cộng đồng, cuộc thi nâng cao kiến thức tiêm chủng phòng bệnh do VNVC tổ chức nhận được sự lan tỏa, hưởng ứng mạnh mẽ.

Những hoạt động này được lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nâng cao nhận biết của cộng đồng và xây dựng xã hội chủ động hơn trước dịch bệnh.

Trước bối cảnh nền kinh tế xã hội còn nhiều thách thức sau đại dịch Covid-19, VNVC đã tiên phong triển khai chương trình “Tiêm vaccine trước, trả chi phí sau” với lãi suất 0%, giúp hàng nghìn khách hàng được tiếp cận hàng trăm nghìn mũi vaccine chất lượng và an toàn.

Chào mừng Đại lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước 30/4, VNVC trao tặng hàng nghìn liều vaccine cúm cho thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng.

VNVC cũng thực hiện nhiều hoạt động từ thiện, nhân đạo ý nghĩa như tổ chức trao tặng và tiêm miễn phí hàng triệu liều vaccine phòng cúm và uốn ván cho cựu chiến binh, người cao tuổi, trẻ em tại các mái ấm, cơ sở tôn giáo… thể hiện trách nhiệm xã hội và tinh thần sẻ chia vì cộng đồng.

Vào tháng 6, giữa lúc thị trường tiêu dùng hoang mang bởi hàng loạt vụ việc liên quan đến hàng giả, hàng kém chất lượng bị cơ quan chức năng xử lý, VNVC chính thức đưa vào hoạt động Gian hàng tiện ích VNVC Shop, phân phối ngay tại các trung tâm tiêm chủng.

Gian hàng tiện ích VNVC Shop cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe thiết yếu được kiểm định nghiêm ngặt từ thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, Mỹ, châu Âu gồm sữa dinh dưỡng y học, cháo ăn dặm, thực phẩm bổ sung, sản phẩm chăm sóc toàn diện…

Chỉ sau thời gian ngắn, VNVC Shop nhanh chóng trở thành địa chỉ mua sắm tin cậy của hàng triệu gia đình, hoàn thiện mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện từ dự phòng chủ động đến dinh dưỡng an toàn.

VNVC Shop hiện là địa chỉ mua sắm các sản phẩm chăm sóc sức khỏe uy tín, tin cậy, đảm bảo nguồn gốc, chất lượng cho người dân trên toàn quốc.

Với những đóng góp bền bỉ và cống hiến vượt bậc, VNVC không chỉ liên tục được vinh danh tại các giải thưởng lớn, mà còn vinh dự được Thủ tướng Chính phủ trao tặng Bằng khen, ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch bệnh.

VNVC đã được Thủ tướng Chính phủ trao Bằng khen ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch bệnh, nhiều năm liền đứng đầu top công ty dược uy tín hàng đầu Việt Nam và nhiều giải thưởng uy tín khác.

Nhiều năm liền, VNVC giữ vững vị trí đứng đầu trong Top 10 Công ty Dược uy tín hàng đầu Việt Nam, Top 10 Thương hiệu nổi tiếng quốc gia, được đánh giá là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương”, và là “Thương hiệu số 1 Việt Nam - Sản phẩm, dịch vụ tốt nhất vì người tiêu dùng”...