VNVC hợp tác chiến lược với thương hiệu dinh dưỡng hàng đầu châu Âu

Hệ thống Tiêm chủng VNVC vừa ký kết hợp tác với Nestlé Health Science thuộc Tập đoàn Nestlé toàn cầu, chung tay nâng cao kiến thức vì sức khỏe dinh dưỡng cho cộng đồng.

Hợp tác giữa hai thương hiệu hàng đầu và uy tín quốc tế trong lĩnh vực chăm sóc dinh dưỡng, tiêm chủng vaccine được kỳ vọng mang lại giải pháp y học góp phần chăm sóc sức khỏe toàn diện cho trẻ em và người lớn. Đặc biệt, hỗ trợ trẻ em phát triển tối ưu thể chất và trí tuệ, từ đó góp phần nâng cao chất lượng sống, cải thiện sức khỏe cộng đồng.

Giữa bối cảnh liên tiếp các vụ việc sữa giả, thực phẩm kém chất lượng bị cơ quan chức năng phát hiện, hợp tác càng ý nghĩa khi kịp thời mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam thêm nhiều lựa chọn sữa dinh dưỡng y khoa chính hãng, chất lượng cao.

Bà Hà Thu Nga - Phó tổng giám đốc Công ty Vaccine VNVC và ông Pablo Mazzoletti - Giám đốc Nestlé Health Science khu vực ASEAN chứng kiến Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Hệ thống Tiêm chủng VNVC và Nestlé Health Science, thuộc Tập đoàn Nestlé toàn cầu. Ảnh: VNVC.

VNVC hợp tác với Nestlé sẽ triển khai chuỗi hoạt động nâng cao nhận thức của cộng đồng về dinh dưỡng cho trẻ nhỏ tại các trung tâm tiêm chủng VNVC trên toàn quốc với sự tham gia của các bác sĩ, chuyên gia đầu ngành về tiêm chủng và dinh dưỡng đến từ Việt Nam và quốc tế. Từ đây, người dân dễ dàng tiếp cận các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao, chính hãng từ Nestlé như thực phẩm dinh dưỡng Nutren Junior cho trẻ 1-10 tuổi, thực phẩm bổ sung Boost Optimum cho người lớn… thông qua gian hàng tiện ích VNVC Shop ra mắt vừa qua.

Các dòng sữa công thức và sữa bổ sung dinh dưỡng của Nestlé Health Science được nhập khẩu 100% từ Thụy Sĩ. Đây là các dòng sản phẩm chuyên biệt, phù hợp từng lứa tuổi và thể trạng, từ trẻ em đến người cao tuổi, người có bệnh nền, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng ngày càng khắt khe của cộng đồng.

Người dân dễ dàng tiếp cận các loại sữa chất lượng cao từ Nestlé và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ các thương hiệu uy tín trên thế giới tại chuỗi gian hàng tiện ích VNVC Shop trên toàn quốc. Ảnh: Mộc Thảo.

Ông Zubin Trikha - Trưởng ngành hàng Dinh dưỡng đặc biệt, Nestlé Health Science Việt Nam - cho biết đơn vị sẽ triển khai công cụ tư vấn về dinh dưỡng và sức khỏe, đặc biệt tập trung vào trẻ em để người dân đưa ra các lựa chọn ăn uống phù hợp. “Chúng tôi tin rằng kết hợp dinh dưỡng khoa học và phòng bệnh chủ động là chìa khóa để thế hệ tương lai phát triển toàn diện”, ông Zubin Trikha chia sẻ.

Dinh dưỡng hợp lý cho trẻ em trong những năm đầu đời đóng vai trò nền tảng phát triển trí não, thể lực và chiều cao trưởng thành của trẻ. Dù Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu đáng kể trong cải thiện dinh dưỡng, nhưng thực tế vẫn còn đối mặt với nhiều thách thức.

Bác sĩ Bạch Thị Chính - Giám đốc Y khoa Hệ thống tiêm chủng VNVC - cho biết theo các khảo sát gần đây (2019-2020), chiều cao trung bình của nam thanh niên Việt Nam là 168,1 cm và nữ là 156,2 cm, vẫn còn khiêm tốn so với mặt bằng chung toàn cầu. Đáng lo ngại, cứ 5 trẻ em Việt Nam thì có 1 trẻ bị suy dinh dưỡng thấp còi.

Tình trạng sinh non cũng là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi và nhiều trẻ sinh non được cứu sống lại phải đối mặt với khuyết tật suốt đời do thiếu chăm sóc y tế đầy đủ. Những thách thức về sức khỏe và dinh dưỡng này không chỉ tác động tiêu cực đến sự phát triển thể chất của thế hệ tương lai so với các quốc gia khác, mà còn gây ra nhiều hệ lụy lâu dài như suy giảm miễn dịch, gia tăng nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm và mạn tính khi trưởng thành.

Không chỉ mang đến dịch vụ tiêm chủng vaccine an toàn, chất lượng cao, VNVC còn không ngừng nỗ lực tìm kiếm những giải pháp toàn diện để nâng cao chất lượng cuộc sống, chăm sóc sức khỏe an toàn cho người dân Việt Nam. Ảnh: Mộc Thảo.

Chiến lược Quốc gia về Dinh dưỡng và Chiến lược Bảo vệ - Chăm sóc - Nâng cao sức khỏe toàn dân của Chính phủ giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 đặc biệt nhấn mạnh về phát triển tầm vóc, thể lực và trí tuệ người Việt, tăng cường phòng bệnh chủ động và giảm bất bình đẳng trong tiếp cận y tế.

Trước đó, VNVC đã ký kết hợp tác chiến lược với nhiều công ty, tập đoàn dinh dưỡng lớn tại Việt Nam và thế giới. Những hợp tác này tạo nên nhiều giá trị thiết thực cho người dân, cung cấp đa dạng các sản phẩm dinh dưỡng, cháo và thức ăn dặm chất lượng cao thông qua gian hàng tiện ích VNVC Shop. Điều này giúp nâng cao sức khỏe và miễn dịch, đặc biệt cho người bệnh và người cần được chăm sóc đặc biệt, hỗ trợ quá trình điều trị.

“Dinh dưỡng khoa học và tiêm chủng chủ động là hai trụ cột thiết yếu trong việc xây dựng nền tảng sức khỏe vững chắc và toàn diện cho mọi người. Việc chăm sóc sớm, đúng cách và hiệu quả, đặc biệt trong giai đoạn đầu đời có ý nghĩa quyết định, không chỉ giúp trẻ phát triển tối ưu về thể chất, còn đặt nền móng cho sự hình thành một thế hệ công dân khỏe mạnh, thông minh, dễ dàng hội nhập quốc tế”, bác sĩ Bạch Thị Chính chia sẻ.