VNVC đầu tư hơn 10 tỷ đồng tăng cường an ninh y tế cho Côn Đảo

Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng VNVC trao tặng kho lạnh bảo quản vaccine chuẩn quốc tế đầu tiên cho Côn Đảo và tiêm vaccine cúm miễn phí cho toàn quân dân 3 năm.

Sáng 16/5, tại đặc khu Côn Đảo - TP.HCM, Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng VNVC trao tặng gói hỗ trợ tiêm chủng hơn 10 tỷ đồng - gồm chương trình tiêm miễn phí vaccine cúm cho toàn quân và dân; đầu tư kho lạnh bảo quản vaccine đạt chuẩn quốc tế GSP đầu tiên tại Côn Đảo; hỗ trợ chuyển giao quy trình bảo quản, sử dụng vaccine an toàn và ưu tiên cung ứng các loại vaccine mới, thiết yếu nhằm chủ động phòng chống dịch bệnh tại địa bàn biển đảo chiến lược của Tổ quốc.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; TS.BS Huỳnh Minh Chín, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM; ông Lê Hoàng Hải, Bí thư Đảng ủy Đặc khu, Chủ tịch HĐND Đặc khu Côn Đảo, cùng đại diện sở, ban, ngành, lực lượng cảnh sát biển và nhân dân địa phương chứng kiến lễ trao tặng gói tài trợ của VNVC tại đặc khu Côn Đảo. Ảnh: Minh Trung.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Phước Lộc - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM - cho biết TP.HCM đang đẩy mạnh phát triển y tế dự phòng, y tế cơ sở và chăm sóc sức khỏe ban đầu theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, hướng đến xây dựng Côn Đảo trở thành đặc khu phát triển bền vững về y tế, giáo dục và môi trường.

“Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, tôi ghi nhận và cảm ơn Hệ thống Tiêm chủng VNVC, Hệ thống BVĐK Tâm Anh cùng các bệnh viện đã đồng hành nâng cao y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe cộng đồng cho Côn Đảo”, ông Nguyễn Phước Lộc nói.

Hệ thống kho lạnh bảo quản vaccine đạt chuẩn quốc tế GSP do VNVC trao tặng đặc khu Côn Đảo được vận hành theo mô hình đang áp dụng tại hơn 260 trung tâm tiêm chủng VNVC trên toàn quốc. Ảnh: Minh Trung.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng VNVC, cho biết VNVC sẽ tài trợ hàng chục nghìn liều vaccine cúm thế hệ mới của Sanofi (Pháp) để tiêm miễn phí cho quân và dân Côn Đảo trong 3 năm liên tiếp, bảo quản tại kho lạnh đạt chuẩn GSP đầu tiên trên đảo do VNVC đầu tư. Đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế VNVC từ đất liền cũng trực tiếp ra đảo triển khai đợt tiêm đầu tiên cho khoảng 500 cán bộ, chiến sĩ và người dân, đồng thời chuyển giao quy trình tiêm chủng an toàn, vận hành kho lạnh và bảo quản vaccine theo tiêu chuẩn quốc tế cho địa phương.

“Đây là lần đầu tiên đơn vị y tế tư nhân như VNVC đồng hành cùng địa phương triển khai chương trình bảo trợ tiêm chủng quy mô lớn trong nhiều năm liên tiếp. Chúng tôi tin sự phối hợp công - tư sẽ góp phần mang thêm nhiều giải pháp y tế bền vững cho cộng đồng”, ông Ngô Chí Dũng chia sẻ.

Quân nhân đang công tác tại Đặc khu Côn Đảo được VNVC khám, tiêm vaccine và tư vấn thông tin về tiêm chủng tại Trung tâm Y tế Quân Dân Y Đặc khu Côn Đảo. Ảnh: Minh Trung.

Cựu tù chính trị duy nhất còn sinh sống tại Côn Đảo, ông Nguyễn Xuân Viên (82 tuổi), được vợ và con trai đưa đến điểm tiêm từ rất sớm. Ông là một trong 153 cựu tù tình nguyện ở lại giữ đảo sau ngày đất nước thống nhất. Tuổi cao, mắc suy thận, suy tim cùng nhiều di chứng từ thời bị tra tấn khiến sức khỏe ông suy yếu, thường xuyên đau bệnh và nhiều lần phải vào đất liền điều trị. Vì vậy, khi được VNVC đưa vaccine ra tận đảo để tiêm miễn phí cho người dân, ông không giấu được xúc động.

“Người già như chúng tôi đi lại rất khó khăn. Nay được VNVC mang vaccine ra tận Côn Đảo để tiêm phòng bệnh, bà con ai cũng mừng. Nếu sau này người dân trên đảo được tiêm đầy đủ vaccine ngay tại đây thì không còn gì tốt đẹp hơn”, ông Viên chia sẻ.

Cựu tù chính trị Nguyễn Xuân Viên (82 tuổi) cùng nhiều người dân Côn Đảo đến tiêm vaccine từ sáng sớm. Ảnh: Minh Trung.

Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Bùi Thu Tâm, công tác tại Khoa Nhi, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cùng nhóm bác sĩ luân phiên nhận nhiệm vụ tại đảo đến từ nhiều bệnh viện như Hùng Vương, Chấn thương Chỉnh hình, Lao Phạm Ngọc Thạch, Thống Nhất, Bình Dân, Nhân dân 115, Nguyễn Trãi… cũng tiêm vaccine cúm miễn phí trong dịp này. Bác sĩ Tâm cho biết cúm không phải là bệnh thông thường mà có thể gây biến chứng và tử vong nếu không được điều trị kịp thời và đúng cách. Nhóm trẻ em, người cao tuổi, có bệnh nền nhiễm cúm dễ trở nặng.

“Với đặc thù công việc làm việc trong môi trường dễ lây nhiễm, tiếp xúc nhiều bệnh nhân, tiêm vaccine cúm giúp tôi và các đồng nghiệp yên tâm phòng bệnh cho chính mình cũng như bệnh nhân và đảm bảo sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ”, bác sĩ Tâm nói.

BS Nguyễn Bùi Thu Tâm cùng nhóm bác sĩ được VNVC tiêm vaccine cúm miễn phí, ngày 16/5. Ảnh: Minh Trung

Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng Vaccine VNVC huy động đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và nhân sự chăm sóc khách hàng từ nhiều trung tâm trên toàn hệ thống tham gia chiến dịch tiêm chủng miễn phí cho quân và dân Côn Đảo. Với kinh nghiệm gần 10 năm chuyên sâu trong lĩnh vực tiêm chủng vaccine, VNVC có lực lượng hơn mười nghìn bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm và sẵn sàng đóng góp vì cộng đồng.

Hoạt động của VNVC nhận được sự ủng hộ từ Thành ủy, UBND và Sở Y tế TP.HCM trong việc phát huy vai trò y tế tư nhân, tăng cường phối hợp công - tư nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Đây cũng là minh chứng cho tinh thần Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về chuyển từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh bằng tiêm chủng vaccine.