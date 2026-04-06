Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 'dính' sai phạm về quan trắc môi trường

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 có tổng mức đầu tư gần 42.000 tỷ đồng tại tỉnh Thái Bình cũ, nay là tỉnh Hưng Yên. Đây là một trong những nhà máy bị Cơ quan điều tra Bộ Công an "điểm danh" trong vụ án liên quan đến việc can thiệp, làm sai lệch dữ liệu quan trắc môi trường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 74 bị can trong các chuyên án điều tra vi phạm trong lắp đặt, vận hành và quản lý hệ thống quan trắc môi trường tự động trên phạm vi toàn quốc. Các bị can bị khởi tố về 10 tội danh, từ xâm nhập trái phép hệ thống điện tử đến đưa, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ...

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2. Ảnh: Vũ Quỳnh.

Danh sách bị can không chỉ dừng ở các doanh nghiệp cung cấp thiết bị mà còn liên quan đến nhiều cán bộ quản lý trong cơ quan Nhà nước và doanh nghiệp lớn. Điển hình như: Ông Hoàng Văn Thức (cựu Cục trưởng Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường); bà Trần Thị Minh Hương (Giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc) cùng nhiều lãnh đạo doanh nghiệp trong các lĩnh vực nhiệt điện, thép, môi trường.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, 168/306 trạm quan trắc bị can thiệp, chỉnh sửa dữ liệu, chiếm hơn 54,9%. Đây là con số cho thấy mức độ phổ biến và có tổ chức của hành vi làm sai lệch thông tin môi trường.

Các thủ đoạn được sử dụng không mới nhưng được triển khai bài bản, can thiệp từ xa thông qua phần mềm, truy cập hệ thống qua Internet để thay đổi thông số; hoặc tác động trực tiếp vào thiết bị lấy mẫu, máy phân tích nhằm bóp méo kết quả đo. Hệ quả là những chỉ số đáng lẽ vượt ngưỡng nguy hiểm đã bị biến thành "trong ngưỡng cho phép" trước khi truyền về cơ quan quản lý.

Trong số các đơn vị bị nhắc đến có Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2. Đây không phải lần đầu dự án này vướng sai phạm.

Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 tọa lạc trên diện tích 131,74ha với công suất 1.200 MW. Ảnh: Vũ Quỳnh.

Theo quy định, các trạm quan trắc môi trường tự động phải được niêm phong, giám sát bằng camera và truyền dữ liệu trực tiếp về cơ quan quản lý nhằm đảm bảo tính khách quan. Tuy nhiên, thực tế điều tra cho thấy các lớp kiểm soát này đã bị vô hiệu hóa. Không phải bằng phá hoại vật lý đơn thuần, mà thông qua chính các kẽ hở trong quản trị và sự tiếp tay từ bên trong hệ thống.

Cơ quan điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, đồng thời rà soát, thu hồi tài sản thất thoát.